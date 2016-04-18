Как пишут чешские журналисты, отношения между Москвой и НАТО остаются натянутыми и прохладными. Хотя дипломаты указывают на необходимость диалога и компромисса, чешские и американские «ястребы» призывают готовиться к продолжению противостояния и ужесточению позиций.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы 9 мая 2015 года

Россия испытывает НАТО на прочность

Россия испытывает обороноспособность воздушного и морского пространств стран НАТО на прочность, а ряд союзных государств альянса стали мишенью российской пропаганды, заявил в рамках международной конференции по безопасности в Братиславе GLOBSEC министр обороны Чехии Мартин Стропницкий. По его словам, Россия не должна быть изолирована и должна участвовать в решении проблем безопасности, передает газета iDNES.

По мнению главы чешского оборонного ведомства, основной повесткой саммита НАТО, который пройдет в июле в Варшаве, должно стать увеличение коллективных оборонных возможностей из-за усиления российского давления в районе Балтийского моря. Стропницкий считает, что союзники НАТО в регионе, в том числе Финляндии и Швеция, стали объектами интенсивной пропаганды со стороны России, пишет издание.

Необходимо защититься от России

Стропницкий призвал без лицемерия и излишней политкорректности назвать основные современные угрозы миру — Россию и Владимира Путина. По его словам, Россия неоднократно демонстрировала свою способность в очень короткие сроки перемещать десятки тысяч солдат на большие расстояния. Более того, Россия считает Запад и особенно НАТО угрозой своей безопасности, передает газета Blesk.

Министр также предостерег об опасности так называемой гибридной войны и российской пропаганды. Он также указал на необходимость усиления военного присутствия НАТО в Балтийском море ради общей защиты от растущего давления и угроз со стороны России.

С Россией нужно сотрудничать и поддерживать контакты

Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек, наоборот, подчеркнул в Братиславе, что Евросоюз нуждается в действенных мерах и конкретных инструментах для преодоления кризиса в отношениях с Россией, с которым он столкнулся в настоящее время. По его словам, совершенно очевидно, что институты ЕС не могут справиться с такими вызовами без помощи США, но требуется также творческий подход, так как пришло время для новых идей, необходимо работать вместе с русскими и постоянно общаться, подчеркнул он, добавляет iDNES.

Россия и НАТО продолжат диалог после двухлетнего перерыва

Совет Россия — НАТО вновь соберется после двухлетнего перерыва 20 апреля в Брюсселе. Послы стран НАТО намерены, в частности, обсудить минимизацию военных рисков и Афганистане. Представители альянса приветствуют возвращение к нормальному диалогу, передает газета Novinky.

По словам издания, хотя форум, который объединяет Россию и ее противников в холодной войне, не был официально отменен, но в последний раз представители России и НАТО встречались в июне 2014 года. Причиной прекращения диалога и охлаждения отношений между Москвой и Западом стала аннексия Россией Крыма и вторжение на восток Украины. Хотя холодность между ними остается, но предстоящая встреча является признаком готовности улучшить дипломатические отношения.

Ранее НАТО сообщило, что созыв совета поможет предотвратить эскалацию напряженности на востоке Украины, который при поддержке Москвы контролируют пророссийские сепаратисты. В альянсе полагают, что совет, помимо прочего, поможет преодолеть кризис на Украине и способствует выполнению Минских соглашений, а также повысит уровень прозрачности в этой сфере, пишет Novinky.

Ждать восстановления отношений с НАТО преждевременно

Предстоящее заседание Совета Россия — НАТО на следующей неделе после почти двухлетнего перерыва не приведет к восстановлению нормальных отношений с Москвой, заявил в Братиславе во время международной конференции по вопросам безопасности GLOBSEC заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, передает газета Týden.

«Встреча не означает, что приближается нормализация отношений с Россией. Если Россия нарушает нормы международного права и правила европейской безопасности, мы не можем относиться к ней как к нормальной стране. Однако мы решили, что каналы связи должны быть открыты», — цитирует издание Вершбоу.

Он добавил, что главной темой встречи в Брюсселе станет ситуация на Украине и вопрос о полном выполнении Минских договоренностей. По словам представителя НАТО, по-прежнему наблюдается неприемлемая российская агрессия на Украине, в суверенном государстве, часть которого была незаконно оккупирована и чья стабильность систематически подрывается в результате военного вмешательства под непосредственным контролем из Москвы (напомним, что на сегодняшний день никто так и не смог доказать наличие российских войск на территории Украины, прим. — ИА REGNUM). НАТО ожидает, что Россия выполнит Минские соглашения и воздержится от дальнейших военных провокаций, которые создают дополнительные риски, пишет Týden.