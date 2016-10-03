Их роли в урегулировании сирийского кризиса, а также о совместных инициативах в области повышения безопасности воздушного пространства.

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Россия и США договорились о совместном урегулировании сирийского конфликта

США и Россия договорились о новых конкретных шагах по прекращению конфликта в Сирии. В Москве госсекретарь США Джон Керри после десятиминутных переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил, что обе стороны могли бы совместно продолжать работу по мирному урегулированию. Темой встречи глав дипломатии России и Соединенных Штатов также стало возможное военное сотрудничество в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» и исламистами из «Фронта ан-Нусра», связанных с Аль-Каидой в Сирии, передает информационное агентство České noviny (ČN).

Асад остается причиной разногласий

Несмотря на то, что Москве и Вашингтону удалось договориться о крестовом походе против «Исламского государства» и «Фронта ан-Нусра». Их мнения по ряду ключевых вопросов разделились. Например, Россия поддерживает президента Сирии Башара Асада, в то время как Соединенные Штаты поддерживают повстанцев, которые борются против него. После встречи с президентом России Владимиром Путиным Керри подчеркнул, что без четких договоренностей относительно будущего Сирии дипломатические усилия по урегулированию сирийского конфликта могут продолжаться до бесконечности, добавляет ČN .

Россия заявила о создании космического ядерного бомбардировщика

Россия разрабатывает проект сверхзвукового бомбардировщика, способного в течение двух часов долететь в любое место на земном шаре, с высоты космоса сбросить на врага атомные бомбы и вернуться на базу. Информацию об этом Москва опубликовала всего через несколько дней после саммита НАТО в Варшаве. Полнофункциональный опытный образец должен появиться уже к 2020 году. Прототип двигателя этого атомного космического бомбардировщика Россия планирует показать уже в 2016 году в рамках выставки военная техники в Москве, информирует газета Blesk.

Как отмечает издание, примечательно, что сообщения о разработке суперистребителя появляются в период особенно напряженных отношений между НАТО и Россией, спустя всего несколько дней после саммита НАТО в Варшаве. Москва уже обвинила Запад в «демонизации России», но при этом также предложила союз и дружескую руку.

Россия предложила НАТО вместе усилить воздушную безопасность

Посол России при НАТО в среду внес предложение о повышении безопасности в воздушном пространстве над Балтийским морем. Россия предложила в целях усиления воздушной безопасности использовать специальные приемопередающие устройства — транспондеры. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что НАТО приветствует такое предложение, но оно должно быть проработано более подробно. И Россия, и НАТО также приветствуют предложение Финляндии, которая не является членом альянса, обязательно использовать транспондеры в военных самолетах. Эти устройства для идентификации воздушного судна позволят, например, предотвращать опасные ситуации и оптимизируют гражданское управление воздушным движением, подчеркивает Blesk.

Сотрудничество России и НАТО сдвинулось с мертвой точки

Заседание Совета Россия — НАТО на уровне послов спустя два года после того, как альянс приостановил всякое сотрудничество с Москвой в ответ на аннексию Россией Крыма, выявило фундаментальные разногласия по поводу украинского кризиса, но привело и к некоторым позитивным сдвигам. В частности, Россия и НАТО согласились совместно проработать вопрос повышения уровня безопасности полетов военных самолетов над Балтийским морем, информирует газета iDNES.

Издание отмечает, что между сторонами сохраняются и фундаментальные противоречия. Главным из которых является Украина. И это важно, потому что действия России на Украине подрывают безопасность евроатлантического пространства. В свою очередь российская сторона заявляет, что считает опасной и контрпродуктивной конфронтационную политику НАТО, построенную на предполагаемой угрозе со стороны России. Такое поведение альянса, по словам российского представителя, является чрезмерным и возвращает обе стороны в атмосферу холодной войны.

Россия отомстит за убитых в Сирии летчиков

Россия нанесла ответный удар по боевикам «Исламского государства» в Сирии в отместку за сбитый в районе Пальмиры вертолет Ми-35М. Тогда погибло два российских летчика. Российские войска в настоящее время планируют увеличить число налетов своих бомбардировщиков на позиции боевиков, а также задействовать в операции русский авианосец «Адмирал Кузнецов», который может запускать высокоточные крылатые ракеты из восточной части Средиземного моря, передает газета Týden.

По словам издания, сбитый вертолет был не старым сирийским Ми-25, который является экспортной модификацией российских Ми-24, а модернизированной русской боевой машиной Ми-35М под командованием офицера, ветерана боевых действий в Чечне и Грузии. Вертолет помог отбить нападение исламистов на позиции правительственных сил на стратегически важных высотах вблизи Пальмиры.