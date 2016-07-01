Также обсуждались итоги британского референдума и победа «Газпрома» над Литвой.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ Чехии

Из-за санкций в России появилось много поддельной еды

Россия борется c поддельными продуктами питания. Спустя два года после того, как Москва в ответ на европейские санкции объявила о запрете на импорт продуктов питания из стран Европы, на российском рынке сложилась тревожная ситуация.

«Молоко» российского производства содержит цветной мел, известь или гипс. А химический творог при сжигании горит синим пламенем. Поддельные продукты были обнаружены почти во всех магазинах. Об этом сообщают не только оппозиционные СМИ, но даже официальные власти и государственные СМИ, передает газета Novinky.

В то время как российский потребительский рынок сотрясают подобные скандалы, на политическом уровне все остается по-прежнему. Хотя Россельхознадзор предупреждает о поддельных пищевых продуктах, но при этом добавляет, что Россия научилась жить в условиях продовольственного эмбарго. В прошлом месяце премьер-министр России Дмитрий Медведев дал понять, что запрет на импорт продуктов западного производства будет продлен по крайне мере до конца 2017 года, добавляет издание.

Россия ведет успешную информационную войну против ЕС

Россия ведет информационную войну против Европейского Союза, в которой уже одержала многие победы. Кремль довольно успешно действует в этом направлении, заявил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел. Стратегия Москвы, по словам второго человека в Североатлантическом Альянсе, ясна: посредством пропагандистских измышлений сбить с толку граждан государств ЕС до такой степени, чтобы они больше не доверяли своим демократически избранным политикам, пишет газета Parlamentní listy (PL).

«Дезориентированные люди становятся более восприимчивы к лжи и полуправде о текущем положении в Европе», — приводит издание слова высокопоставленного военачальника НАТО.

Россия не планирует нападать на Европу

Несмотря на ухудшение отношений с Кремлем, Петр Павел до сих пор не верит, что Россия планирует военное нападение на Европу. Некоторые агрессивные шаги со стороны России имеют место, их нельзя игнорировать. Среди них военный конфликт с Грузией, аннексия Крыма и поддержка пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Оккупация Крыма является образцовым примером способности Кремля навязывать свою волю военными средствами, если это необходимо, полагает военный.

«Сейчас Украина является лучшим доказательством агрессивной и амбициозной политики России, которая вновь стремится стать глобальным игроком. Мы можем обсуждать ситуации на Украине и в России, и даже проявить понимание в некоторых моментах, но аннексия Крыма, свидетелями который мы недавно стали, является беспрецедентным шагом со времен Второй мировой войны. Мы не можем принять оккупацию суверенной территории иностранного государства. Мы должны быть способны ответить на подобные действия», — цитирует генерала PL.

НАТО необходимо сдерживать русских

По мнению Петра Павла, в этом контексте необходимо вернуться к прежней политике сдерживания, которая в эпоху холодной войны воздерживала страны бывшей Организации Варшавского договора и НАТО от взаимных нападений. Тогда ни одна из сторон не решалась напасть, так как ответный удар имел бы для нее слишком разрушительные последствия. Необходимо дать России четкий сигнал о неизменности пятой статьи Североатлантического договора о коллективной обороне Альянса. Кроме того, для сдерживания России необходимо наличие войск НАТО у ее границ и гарантии странам, которые чувствуют угрозу со стороны России, что в случае опасности они получат помощь со стороны Альянса. Крым в любом случае не должен быть повторен.

Распад ЕС может вновь сделать Россию сверхдержавой

Распад Европейского союза может привести к тому, что Россия вновь превратится в глобальную сверхдержаву, предупреждает американский миллиардер Джордж Сорос. Известный инвестор также предостерегает от последствий возможного выхода Британии из Европейского Союза. Более того, по его словам, судьба ЕС более чем когда-либо зависит от будущего Украины, восток которой захвачен пророссийскими сепаратистами, пишет газета Blesk.

Россия стремится к ослаблению ЕС

Хотя результаты британского референдума еще слишком свежие, уже можно говорить о том, что они будут иметь огромные последствия для Великобритании и остального мира, заявил доктор философии и специалист по политической географии Петр Сокол в интервью информационному агентству EuroZprávy (EZ).

По мнению ученого, Великобритания была важными воротами в Европу для Соединенных Штатов и других не европейских партнеров ЕС, например, Китая. Сейчас ситуация осложнилась. К радости России, которая хочет долгосрочного ослабления ЕС, пишет EZ.

«Газпром» победил Литву

Российский газовый гигант «Газпром» выиграл арбитражный суд в Стокгольме у Литовской Республики. Теперь Россия сможет определять цену на свой газ по собственному усмотрению, информирует газета Vlastenecké noviny(VN).

Арбитражный суд в Стокгольме не нашел никаких нарушений со стороны российской компании, которую Литва обвинила в том, что в период с 2004 по 2012 годы она завышала цены на газ, реализуемый на ее территории. Литва потребовала у «Газпрома» 1,4 миллиарда евро в качестве компенсации. Но суд признал состоятельными доводы российского концерна. Затраты на суд, которые были разделены между двумя сторонами составляют 500 тысяч евро, уточняет VN.