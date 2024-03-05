Евгения Кондакова
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Последние публикации
Умыла руки. Почему Виктория Нуланд решила уйти в отставку
В ближайшие недели в отставку уйдёт одна из самых влиятельных и опытных американских дипломатов, чью роль в формировании антироссийского курса в мире сложно переоценить. Речь о заместителе госсекретаря США Виктории Нуланд. Сообщая эту новость, её шеф, глава Госдепартамента Энтони Блинкен в своём...
5 марта 2024
Макрон в поход собрался. Лидер Франции перешел красную черту и остался один
ВСУ пришлось не просто отступать из Авдеевки, а бежать, не дожидаясь приказа нового главнокомандующего, из-за дефицита боеприпасов открывать огонь приходится в разы реже, чем ВС РФ, личного состава не хватает, как и вооружений, военная помощь США не поступает с конца декабря из-за несговорчивости...
27 февраля 2024
50 миллиардов Зеленскому: Орбан умыл руки, Евросоюз поставил Киеву условие
На внеочередном саммите 1 февраля лидеры Евросоюза со второй попытки утвердили поправки в бюджет сообщества на 2024–2027 годы, которые предусматривают выделение €50 млрд для финансовой помощи Украине. Сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана было сломлено. Терпение европейских...
1 февраля 2024
«Это уникальная практика». В ЕС нашли способ нейтрализации украиноскептиков
Лидеры европейских стран не стали дожидаться окончания саммита ЕС, проходящего в Брюсселе, и уже в 1-й день приняли решения по самым резонансным вопросам, стоявшим на повестке. При этом они, кажется, изобрели принятие решений в обход тех, кто пытается блокировать безоглядную поддержку Украины...
15 декабря 2023
Салют, верблюды, триколоры. Приём Путина в Эмиратах поразил размахом
6 декабря президент РФ Владимир Путин совершает короткое ближневосточное турне: первым пунктом остановки российского лидера стали Объединённые Арабские Эмираты. Оттуда он вылетает в Саудовскую Аравию, а на следующий день примет в Кремле своего иранского коллегу Ибрахима Раиси. Вместе с главой...
6 декабря 2023
Признание бессилия и сигнал Зеленскому: что зашифровано в рейтинге Politico
Год подходит к концу, а это значит, что издание Politico традиционно объявляет имена наиболее авторитетных людей 2023 года. Таковых набралось 28 человек, разделённых на три категории: «деятели» (те, кто обладает исполнительной властью), «мечтатели» (нет, это не самые большие фантазёры, это те, кто...
1 декабря 2023
Орбан хочет смены руководства ЕС и пугает «пиратскими кораблями»
Практически ни один из саммитов лидеров Евросоюза за последний год не обходился без обсуждения выделения помощи Украине и блокирования этих инициатив премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Вот и встреча в Брюсселе 26–27 октября не стала исключением. Более того, бунтовал он в этот раз не в...
28 октября 2023
Удар по своим: кто на самом деле повернулся спиной к США в ООН
Новостные ленты мировых СМИ и социальные сети облетели кадры беспрецедентного события в мировой политике — американскому дипломату устроили бойкот прямо во время выступления. 18 октября на заседании Комитета ООН по правам человека в Женеве, когда представитель США Мишель Тейлор произносила речь...
20 октября 2023
«Рамштайн» и Израиль. Зачем Зеленский лично прибыл в штаб-квартиру НАТО
10 октября Владимир Зеленский совершил первый за время СВО визит в Румынию, а на следующий день впервые с февраля 2022 года посетил штаб-квартиру НАТО. В Брюссель именно сейчас, на фоне палестино-израильского конфликта, он прибыл не просто так. «Дякую!» В бельгийской столице проходила встреча...
12 октября 2023
«Юридическое изнасилование». Венгрия и Польша выступили против ЕС
Два дня, 5 и 6 октября, в испанской Гранаде лидеры европейских стран обсуждали проблемы, которые нарастают как снежный ком. В первый день встречи проходили в формате Европейского политического сообщества, во второй — уже в более узком кругу глав государств ЕС. Но и там, и там договориться по...
7 октября 2023
Европа «в глубокой коме»: Азербайджан без санкций, Зеленский без ракет
5 октября в испанском городе Гранаде прошёл 3-й саммит Европейского политического сообщества, созданного по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в прошлом году. По задумке оно должно объединить ЕС с соседними государствами. Однако формат этого объединения до сих пор вызывает вопросы, что...
6 октября 2023
«Это новая чума человечества». Латинская Америка сделала свой выбор
Пока Запад пытается перетянуть Глобальный Юг на свою сторону, его официальные представители регулярно навещают Россию. Только недавно в Санкт-Петербурге прошел 2-й саммит Россия — Африка, и вот уже в Москве состоялась 1-я международная парламентская конференция Россия — Латинская Америка. В...
3 октября 2023
Больше, чем просто политика: благодаря G20 Индия открыла миру Бхарат
В минувшие выходные Индия впервые в истории принимала саммит лидеров G20. Безусловно, это одно из ключевых событий года в области международной политики. В итоговой декларации саммита акцент сделан на решение проблем глобального характера при отведении незначительного места украинской тематике...
15 сентября 2023
Саммит ЕС: Боррель отказался прыгать в окно, а Кулеба требовал заткнуться
В последние летние дни, 30–31 августа, в испанском городе Толедо состоялась неформальная встреча министров обороны и иностранных дел государств — членов Евросоюза. ЕС впервые за 10 лет готовится к расширению В не столь отдалённой перспективе количество участников подобных мероприятий может...
1 сентября 2023
Уход России вызовет коллапс. В ООН объяснили, кому выгодна зерновая сделка
Украину в ООН и так в последние годы обсуждают чаще, чем все остальные страны и даже отдельные глобальные проблемы, но минувшая неделя выдалась более чем насыщенной по украинской тематике. Во вторник, 18 июля, состоялось заседание Совета Безопасности, на следующий день — заседание Генеральной...
22 июля 2023
Глубоко расколотый Евросоюз впервые выдвинул условия Украине
29–30 июня в Брюсселе состоялся саммит лидеров Европейского Союза. И хотя и сам Союз, и отдельные входящие в него страны испытывают массу разнообразных проблем, тем не менее основной фокус внимания повестки саммита был смещен за пределы ЕС. Тема №1 Сразу же Первая же сессия первого же дня саммита...
1 июля 2023
Чем закончились тайные переговоры в Копенгагене по ситуации на Украине
В минувшие выходные, 24–25 июня, в Копенгагене прошли тайные переговоры по ситуации на Украине. О подготовке этого мероприятия стало известно 21-го числа от источников британской газеты Financial Times. По имевшейся на тот момент информации, чиновники Евросоюза, а также советник президента США по...
26 июня 2023
Расплата суверенитетом. Зачем Макрон собрал бедные страны на саммит
Президент Франции Эммануэль Макрон не оставляет попыток утвердиться как мировой лидер, заботящийся о судьбе всего человечества. 22–23 июня по его инициативе состоялось международное мероприятие не существовавшего до сих пор формата — саммит по новому глобальному финансовому пакту по вопросам...
25 июня 2023
В поисках новых танков Зеленский смотрит на Восток
На полях саммита G7 и непосредственно перед ним Владимир Зеленский встречался со спецпосланником правительства Китая по делам стран Евразии Ли Хуэем, премьер-министром Японии Фумио Кисидой, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем. Китай придерживается своей...
22 мая 2023
Почему союзников России обвинили в предательстве из-за голосования в ООН
Ряд СМИ, прежде всего украинских, пестрят заголовками в духе «союзники России поддержали антироссийскую резолюцию». Речь идёт о резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 26 апреля о сотрудничестве ООН и Совета Европы. Подобного рода документы — о сотрудничестве Всемирной организации с организациями...
2 мая 2023