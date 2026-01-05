Подводя итоги минувшего года, о некоторых событиях говорят: «Кто бы мог такое представить несколько месяцев назад!» И это действительно так: многое предугадать невозможно. Но всё же есть кое-что, чего можно точно ожидать.

К этой категории относятся и выборы в отдельных странах — и не только странах.

Конгресс США: мечта об импичменте

3 ноября американским гражданам на промежуточных выборах придётся переизбрать полностью состав палаты представителей (435 конгрессменов) и 1/3 сената (33 мандата).

Исход голосования повлияет не только на формат функционирования обеих палат конгресса в ближайшие годы, но и на то, как пройдёт оставшаяся половина президентского срока Дональда Трампа.

Сейчас его однопартийцам принадлежит большинство и в палате представителей, и в сенате, поэтому главе государства проще проводить свои инициативы и сдерживать политических оппонентов.

Однако в Штатах так повелось, что партия, чей кандидат одержал победу на президентских выборах, проигрывает промежуточные выборы в нижнюю палату конгресса.

Так что переход контроля над палатой представителей к демократам вполне вероятен. Разумеется, не конкретно из-за этой сложившейся закономерности. Но Трамп сам говорит: не факт, что республиканцы останутся там в большинстве.

А если так случится, то палата представителей следующего созыва с перевесом противников нынешнего хозяина Белого дома сможет, например, запустить очередную процедуру импичмента (Трамп уже дал несколько поводов для процедуры смещения с должности, самый свежий — атака на Венесуэлу без ведома конгресса).

Процесс, конечно, застопорится в сенате, где, если прогнозы сбудутся, в большинстве всё же останутся однопартийцы Трампа. С должности не сместят, но крови попьют. Не говоря уже о блокировании его инициатив в законодательном порядке.

Да даже будучи в меньшинстве, демократы вставляют палки в колёса президенту-республиканцу. Например, затягивая согласование постоянного бюджета взамен временного, который рассчитан до 30 января.

Это создаёт реальный риск нового шатдауна — а ведь США только-только пережили самую длительную блокировку деятельности правительства в истории.

Для сохранения политических позиций Республиканская партия решила прибегнуть к такому методу, как джерримендеринг, или попросту изменение границ избирательных округов под себя.

За счёт этого в республиканском Техасе, как отмечает портал Texas Tribune, политическая сила президента сможет получить до 79% из 38 мандатов, которые в палате представителей имеет штат, вместо 66% по итогам выборов 2024 года.

Однако этот приём срабатывает не везде.

Сенат штата Индиана отклонил инициативу Трампа о пересмотре границ избирательных округов при том, что большинство мест там принадлежит однопартийцам президента​​​​​ и эта мера позволила бы местным республиканцам увеличить представительство в конгрессе.

Как объяснили в комментарии Associated Press республиканцы, проголосовавшие против, всё дело в излишнем давлении со стороны Белого дома.

А вообще предстоящее ноябрьское голосование — это не только про перераспределение мест в конгрессе: после 3 ноября 2026 года начнётся подготовка к президентским выборам — 2028.

Трамп будет спокойно за этим наблюдать с мыслью, что самому переизбираться не нужно. Однако его имидж как президента неразрывно связан с имиджем его партии и членов его администрации.

Он уже во всеуслышание объявил, что своими преемниками видит двух ключевых членов нынешней команды: вице-президента Джея Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.

Генсек ООН: географические традиции и гендерный баланс

Срок полномочий Генерального секретаря ООН португальца Антониу Гутерриша истекает 31 декабря 2026 года, поэтому в конце июля состоятся выборы его преемника.

Процедура уже запущена: 25 ноября 2025-го Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН сформировали совместное письмо, тем самым положив начало представлению кандидатов, процессу отбора и назначения следующего генерального секретаря.

Претенденты на эту должность должны обладать лидерскими качествами, профессиональными навыками в области дипломатии и коммуникаций, знать несколько языков, иметь большой опыт работы в сфере международных отношений.

26 ноября своего кандидата выдвинула Аргентина. Это один из самых видных кадровых дипломатов страны — глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, ещё в апреле заявивший о своих амбициях встать во главе ООН.

Он соответствует всем требованиям: работал представителем Аргентины при НАТО, в ООН и МАГАТЭ, а также послом Аргентины в Австрии и председателем Группы ядерных поставщиков, владеет английским, французским, немецким и голландским языками.

На первый взгляд, идеальный кандидат, можно назначать прямо сейчас. К тому же, согласно исторически сложившейся традиции географической ротации, следующим генсеком должен стать представитель Латинской Америки и Карибского бассейна. В последний раз такое было в прошлом веке — с 1982 по 1991 год Организацией руководил перуанец Хавьер Перес де Куэльяр.

Однако в ООН активно ходят разговоры в духе «очень жаль, что этот пост никогда не занимала женщина, и хорошо бы сейчас это исправить». К тому же подходящие претендентки есть, причём тоже из латиноамериканского региона: генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), бывший вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан и Мишель Бачелет, бывшая президентом Чили и верховным комиссаром ООН по правам человека.

Встаёт вопрос, сделают ли при выборе нового генсека ООН принцип гендерного баланса ключевым?

Как это было при назначении председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, за счёт чего этот высокий пост заняла внучка ветерана СС, убеждённого нациста Анналена Бербок, которая на посту главы МИД ФРГ отличалась недипломатичным поведением.

Однако стоит отметить, что принадлежность к женскому полу не единственное, что можно поставить в заслугу и Бачелет, и Гринспан.

В свою очередь, телеканал CNN ещё осенью 2023 года утверждал, что фаворитом среди претендентов на должность нового генерального секретаря станет премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, известная активной борьбой с изменением климата.

Также в 2022 году она запустила «Бриджтаунскую инициативу» — план действий, направленный на реформирование международной финансовой системы для более эффективного оказания помощи развивающимся странам. Пока официально в качестве кандидата Моттли не выдвигали.

В последние годы ООН перестала играть роль международной организации, содействующей урегулированию напряжённых ситуаций в разных регионах. Взять ту же Украину: Гутерриш и его команда замалчивают многие факты, бросающие тень на киевский режим, и затягивают с изучением доказательств, предоставленных российской стороной.

С приходом нового генерального секретаря есть вероятность, что ООН всё же будет принимать большее участие в мировых делах в конструктивном ключе.

Бразилия: без интриги, но с интересом

В центре внимания мировой общественности Латинская Америка в 2026 году будет ещё и в свете президентских выборов в крупнейшей стране региона — Бразилии.

Ничто, по крайней мере пока, не предвещает проблем с переизбранием действующего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, однако нюансы, заслуживающие внимания, есть.

Опрос, проведённый компанией AtlasIntel 10–15 декабря, показал, что Лула одержал бы победу при любых сценариях развития первого и второго туров выборов: в первом туре он набрал бы 47,9% голосов; сын его предшественника, сенатор Флавиу Болсонару — 21,3%; губернатор Сан-Паулу Тарсизио де Фрейтас — 15%. Во втором туре разрыв между Лулой и Болсонару-младшим составил бы 12% (53% против 41%), а с Фрейтасом — всего 4%.

«Заявление Флавиу о том, что он будет баллотироваться при поддержке своего отца, потрясло бразильский политический класс, а также инвесторов, которые делали ставку на Фрейтаса как на оппозиционного деятеля, наиболее способного сместить Лулу в 2026 году», — отмечает агентство Bloomberg.

Однако всего через несколько дней после объявления о запуске своей избирательной кампании Болсонару-младший выступил с заявлением, потрясшим многих: «Есть вероятность, что я не пойду до конца». Тем самым он дал понять, что может отказаться от участия в выборах, только этому есть «своя цена».

Эксперты сочли это попыткой выторговать послабления для отца, приговорённого к 27 годам за попытку госпереворота.

Теоретически такое возможно. Если конгресс примет представленный правыми законопроект, предусматривающий смягчение наказания по ряду обвинений, включая госизмену, а затем президент Лула не наложит на него вето.

Практически же такой исход маловероятен, что Флавиу и осознал, вскоре вновь подтвердив своё твёрдое намерение побороться за высший государственный пост.

Не все в стане правых сил приветствовали его стремление. Радикальное крыло Либеральной партии поддерживает Флавиу, а умеренно-консервативное вместе с бизнесом — нет.

Считая сына бывшего президента непредсказуемым и идеологически жёстким, они хотят выдвинуть в президенты Фрейтаса, построившего успешную политическую карьеру (был министром инфраструктуры Бразилии при Жаире Болсонару), к тому же у него выше шансы в избирательной гонке с Лулой.

Сам Фрейтас при всей своей конкурентоспособности публично объявил о поддержке Флавиу, если он решит баллотироваться, и выразил уважение его отцу.

Жаир Болсонару, несмотря на то, что находится в тюрьме, сохраняет серьёзное влияние на консервативное движении Бразилии. Поддержав избирательную кампанию своего сына, бывший президент фактически списывает всех остальных правых претендентов, не обладающих достаточной политической силой для выхода во второй тур выборов.

Тем не менее официально выдвижение кандидатов в президенты состоится только в августе 2026 года. И тогда уже станет понятно, до чего договорились правые, среди которых уже сейчас намечается раскол.