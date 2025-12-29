Выборы — это игра, где не может быть двух победителей: к власти, за которую все кандидаты и борются, придёт только один.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако зачастую сухие цифры не раскрывают полноту картины — нужно присмотреться к нюансам. Вот несколько примеров из ушедшего 2025 года.

Германия. Прийти к власти, чтобы повторить печальную судьбу предшественника

23 февраля 2025 г. состоялись досрочные парламентские выборы в Германии. Правящая Социал-демократическая партия показала худший за свою историю результат (16,4%), заняв лишь третье место.

Второй стала правая партия «Альтернатива для Германии», которую системные политические силы требуют запретить, с рекордными для себя 20,8%.

А победил в итоге блок ХДС/ХСС с 26,8%.

Олафу Шольцу пришлось покинуть кресло канцлера ФРГ, сменить его должен был христианский демократ Фридрих Мерц, однако на заседании бундестага 6 мая, посвящённого избранию нового главы правительства, всё пошло не по плану.

Мерц не набрал даже минимально необходимых для утверждения его кандидатуры 316 голосов — только 310. Такого неприятного сюрприза никто и представить не мог, поскольку к тому моменту ХДС/ХСС и СДПГ уже подписали коалиционный договор, так что никаких проблем не должно было возникнуть.

В совокупности эти две политические силы имели 328 голосов, социал-демократы утверждали, что все они голосовали «за». Значит, против назначения Мерца выступили некоторые однопартийцы.

Второй тур голосования анонсировали на другой день, но вдруг депутатов снова собрали и провели его спустя всего несколько часов после провальной первой попытки. На этот раз Мерц заручился необходимым количеством голосов (325) и стал главой правительства федеративной республики.

В истории Германии никогда прежде не избирали канцлера со второй попытки.

Глядя на это из дня сегодняшнего, сложно сказать, победил ли тогда Мерц. Да, он занял высокий пост, но теперь входит в число самых непопулярных глав немецкого правительства.

«Правительство Мерца может постичь та же участь, что и его предшественника Олафа Шольца, и развалиться до окончания срока его полномочий», — предупредило в ноябре агентство Bloomberg.

По сути, этот прогноз предвосхищает самое ожидаемое событие политической жизни Германии в наступившем 2026 году.

Нидерланды. Триумфатор за бортом

Летом 2025 г. политический кризис разразился в Нидерландах: из правящей в стране коалиции вышла правопопулистская Партия свободы (PVV).

Досрочные парламентские выборы прошли 29 октября.

Практически одинаковый результат показали две политические силы: 16,94% у социально-либеральной партии «Демократы 66» (D66) и 16,66% у той же Партии свободы — обе они получили по 26 депутатских мандатов.

Но за этими сухими цифрами — успех одних и горечь других: если D66, показав лучший результат за всю историю, увеличила представительство в парламенте сразу почти втрое (с 9 до 26), то PVV, наоборот, потеряла 1/3 мест (с 37 до 26).

Поскольку победителем объявлена D66, у её лидера Роба Йеттена — приоритетное право сформировать правительство страны. По уже сложившейся традиции этот процесс затягивается на длительное время, и сейчас консультации политических сил продолжаются.

А всего два года назад такое правило и перспектива стать премьер-министром Нидерландов была у главы Партии свободы Герта Вилдерса. В 2023-м его политическая сила сенсационно выиграла выборы, но остальные партии не захотели вступать с PVV в коалицию из-за излишне радикальных взглядов лидера партии.

Теперь же есть риск, что Партия свободы, несмотря на второе место по итогам голосования, рискует вовсе не попасть в состав правительства — один из вариантов будущей конфигурации кабинета министров («большая коалиция») предусматривает объединение D-66, ХДП, праволиберальной Народной партии за свободу и демократию, «Зелёных левых» и Партии труда. Без PVV.

Польша. Победа «на грани»

Интрига в выборах президента Польши сохранялась до последнего момента.

В первом туре голосования, состоявшемся 18 мая, победил мэр Варшавы либерал Рафал Тшасковский, представляющий «Гражданскую платформу», с результатом 31,36%.

Независимый кандидат, правый консерватор Кароль Навроцкий, которого поддержала партия «Право и справедливость» (PiS), отставал от него немного, набрав 29,54%.

Во втором туре борьба между ними была такой же плотной.

Первые экзитполы свидетельствовали о лидерстве Тшасковского: 50,3% голосов против 49,7% Навроцкого. Мэр Варшавы, выступая в избирательном штабе, объявил о своей победе, заявив, что успех достигнут «на грани».

Однако радость длилась недолго — вскоре произошла смена фаворита.

В конечном итоге президентом Польши избран Навроцкий с разницей на уровне статистической погрешности (1,78%): 50,89% против 49,11%.

По мнению экспертов, такой исход обусловлен несколькими факторами. Протестное голосование никто не отменял: желая перемен и устав от действующей власти, избиратели, скорее, не поддерживали оппозиционного кандидата, а выступали против премьер-министра Дональда Туска.

Влияние на результаты второго тура оказала и поддержка Навроцкого со стороны Вашингтона. Голосовать за него лично призывали президент США Дональд Трамп, с которым кандидат встретился в Вашингтоне, и министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, прилетевшая в Польшу для участия в заседании Конференции консервативных политических действий.

«Нам нужно, чтобы вы выбрали правильного президента. Вы станете лидерами, которые вернут Европу к консервативным ценностям», — заявила она в ходе выступления.

Во главе с таким человеком Польша не должна создавать проблем нынешней администрации Белого дома, наоборот, она станет союзником в борьбе с брюссельской бюрократией.

США. «Коммунист», ставший головной болью и для Трампа, и для демократов

В ноябре внимание мировой общественности было приковано к Соединённым Штатам, хотя президента американцы выбрали в прошлом году, а членов конгресса — будут только в будущем.

Очень интересно было понаблюдать, чем же закончатся выборы мэра Нью-Йорка — родного города нынешнего президента страны.

Не желая победы уроженца Уганды демократа-социалиста Зохрана Мамдани, Трамп пошёл на беспрецедентный шаг — в избирательной кампании поддержал демократа Эндрю Куомо, бывшего губернатора штата, правда, баллотировался он как независимый кандидат.

Хотя из чувства партийной солидарности мог встать на сторону республиканца, основателя волонтёрской организации по охране правопорядка Guardian Angels Кёртиса Сливы, но тот был явным аутсайдером гонки.

За обещание обложить налогами богачей, а для остальных сделать проезд на автобусе бесплатным, а продукты дешёвыми, Трамп окрестил Мамдани «чистым коммунистом».

Но как бы ни старался хозяин Белого дома, Мамдани победил (50,4% голосов против 41,6% у Куомо и 7,1% у Сливы), став первым в истории мэром-мусульманином.

Республиканцы даже пытались помешать его присяге, ссылаясь на 14-ю поправку к Конституции США, запрещающую участникам мятежа занимать публичные должности.

Под «мятежом» подразумевалось обещание Мамдани в случае избрания оказывать сопротивление агентам миграционной службы, отлавливающим нелегалов в Нью-Йорке для дальнейшего выдворения из страны по указке Трампа, а также якобы имевшее место участие в протестах совместно с группами, поддерживающими ХАМАС, признанной в США террористической организацией.

В свою очередь Трамп ещё за несколько месяцев до выборов пообещал Мамдани такие проблемы с федеральными властями, коих не испытывал ни один мэр американских городов.

Демократы, конечно, обрадовались, что обошли президента-республиканца в этом противостоянии, но не сильно.

Победа такого нетипичного кандидата только усилила раскол в стане демократов, однопартийцы опасались открыто высказываться в его пользу в ходе избирательной кампании. Однако программы Мамдани, как оказалось, близки многим жителям Нью-Йорка, и это ещё больше запутало партийное руководство, поскольку нужно понять, с чем демократы должны идти на промежуточные выборы в конгресс — 2026, чтобы заручиться поддержкой электората и завоевать контроль над палатой представителей.

1 января 2026 года Мамдани официально вступит в должность мэра Нью-Йорка, так что продолжение этой истории следует.