Саммит «Россия — АСЕАН» в Казани пришёлся сразу на несколько юбилейных дат: 35 лет назад Российская Федерация установила отношения с ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, 30 лет назад стала полноценным партнёром объединения (наряду с США, Канадой, Евросоюзом, Великобританией, Индией, Китаем, Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией), 10 лет назад проводила аналогичный саммит в Сочи.

ИА Регнум

Поскольку мероприятие в столице Татарстана проходило сразу же после саммита G7 во французском Эвиане, контраст этих встреч виден невооружённым взглядом, причём перевес явно не в пользу Запада. Вместо решения острых глобальных экономических проблем главы семи ведущих экономик мира торговались о том, кто на какие уступки пойдёт, чтобы быть полезными друг другу в геополитических играх вокруг Украины и Ближнего Востока.

В свою очередь представители АСЕАН чётко руководствовались целями, с которыми 59 лет назад и создавалась ассоциация. Это — развитие сотрудничества в экономической, политической и культурной сферах, а также содействие региональному миру и стабильности.

Страны-участницы саммита в Казани были представлены на самом высоком уровне: делегацию Филиппин (председателя АСЕАН в 2026 году) возглавил президент Фердинанд Маркос — младший, Брунея — султан Хассанал Болкиах (правящий дольше всех из нынешних монархов, он у власти ровно столько же, сколько существует АСЕАН, — с 1967 года), Малайзии, Лаоса, Сингапура, Вьетнама, Камбоджи, Таиланда, Восточного Тимора — премьер-министры, Индонезии — глава МИД, Мьянмы — спецпредставитель президента.

Владимир Путин как гостеприимный хозяин устроил в первый день торжественный приём в новом здании Татарского театра имени Галиасгара Камала, а во второй — пообщался с гостями в двустороннем формате.

Слушали и слышали каждого, без делений по каким-либо принципам и критериям: от крупнейшей экономики объединения — Индонезии — до государства, образованного лишь в 2002 году и присоединившегося к АСЕАН в 2025-м, — Восточного Тимора, а также военно-политического союзника США — Филиппин — и даже единственного члена ассоциации, который ввёл санкции против России за проведение спецоперации на Украине, за что попал в список недружественных государств, — Сингапура.

Предыдущий премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун, сын легендарного Ли Куан Ю, заявлял в январе, что санкции — «вовсе не признак враждебности к России». «Мы поддерживаем отношения и по-прежнему ведём дела», — сказал он.

И действительно, несмотря на действие ограничительных мер, двусторонние торговые отношения не просто не ослабли, а наоборот — укреплялись стремительными темпами: товарооборот в период с 2022 по 2024 год вырос на 81% (до $4,5 млрд). Более того, как отмечает агентство Bloomberg, в прошлом году Сингапур стал третьим по величине торговым партнёром России среди государств АСЕАН после Индонезии и Вьетнама.

А со всеми государствами-членами АСЕАН, по совокупному ВВП сопоставимыми с пятой экономикой мира, товарооборот РФ за последние 10 лет увеличился почти на 60%, примерно до $22 млрд, российский экспорт — на 44%.

Потенциал для развития сотрудничества, безусловно, есть, в частности, как неоднократно указывали официальные лица РФ, в области энергетической и продовольственной безопасности (Россия — один из крупнейших поставщиков, а страны Юго-Восточной Азии — крупные импортёры энергоресурсов и сельхозпродукции), технологий и инфраструктуры.

Вместе с тем есть и то, над чем ещё нужно работать. На саммите обсуждали дальнейшее развитие зон свободной торговли. На сегодняшний день с Вьетнамом таковая уже работает, с Индонезией запускается, с запросами выступили и другие страны ассоциации.

«Участники высказались за качественное и количественное увеличение показателей встречной торговли, улучшение её структуры, за расширение взаимных капиталовложений. Для этого важно переходить в финансовых расчётах по коммерческим сделкам на национальные валюты, устранять остающиеся торговые барьеры, упрощать административные процедуры», — подчеркнул Путин.

В настоящий момент расчёт в национальных валютах ведётся между Россией и одной страной АСЕАН — Вьетнамом. Остальные опасаются вторичных санкций.

Впрочем, сам факт присутствия чиновников столь высокого ранга на саммите в Казани уже свидетельствует о нежелании стран ассоциации подчинять собственные национальные интересы западному курсу на изоляцию России.

Вместо этого они, как подчёркивает гонконгское издание Asia Times, всё чаще придерживаются деловой и прагматичной дипломатии, нацеленной на экономическое развитие, энергетическую безопасность, технологический прогресс и стратегическую автономию.

Издание называет АСЕАН одним из ярчайших примеров подхода проведения гибкой внешней политики, основанной на решении конкретных проблем, которая позволяет им взаимодействовать с несколькими крупными державами одновременно. Государства-члены объединения поддерживают прочные экономические связи с США, Китаем, Японией, Евросоюзом и всё теснее сближаются с Индией, сохраняя при этом дипломатические и экономические связи с Россией.

«Присутствие лидеров стран столь различной геополитической ориентации — от прозападных Филиппин и вводившего санкции Сингапура до традиционно дружественных России Вьетнама и Лаоса — демонстрирует, что правительства Юго-Восточной Азии считают, что взаимодействие с Россией вписывается в более общие внешнеполитические цели», — говорится в статье.

В свою очередь китайская газета South China Morning Post отмечает, что лидеры азиатских делегаций проводят встречи с российским президентом на фоне непрекращающихся попыток Запада усилить давление на Москву.

То, что лидеры АСЕАН находятся в Казани и хотят сотрудничать с РФ, — это хороший знак, свидетельствующий о готовности преодолевать предрассудки, сосредоточив усилия на развитии региона и международного сообщества, заявил в своём выступлении 17 июня премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

Для лидеров Юго-Восточной Азии важность форума имеет в большей степени неотложный практический характер, им нужны энергоресурсы, удобрения, технологии и пространство для манёвра в условиях, когда регион начинает сомневаться в приверженности Вашингтона АСЕАН, подчёркивает South China Morning Post. Действительно, на двусторонних встречах Путина с большинством азиатских коллег ключевыми пунктами повестки были нефть, газ и атомная энергетика.

«Анвар Ибрагим посетил Казань, подав сигнал о центральной роли АСЕАН и показав, что за этим скрывается более неотложная проблема общенационального масштаба — обеспечение бесперебойных поставок топлива в условиях сохранения неопределённости на энергетическом рынке. <…> Двухдневный юбилейный саммит Россия — АСЕАН превратился в небольшую, но показательную проверку влияния Вашингтона в Юго-Восточной Азии», — говорится в статье китайской газеты.

В контексте общей нестабильности на Ближнем Востоке и в частности прекращения судоходства через Ормузский пролив роль России как надёжного поставщика энергоресурсов значительно укрепилась. Как сказал в кулуарах саммита глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, те, у кого Россия была в числе поставщиков энергоресурсов, на фоне событий вокруг Ирана чувствовали себя хорошо, а у кого не было — нет.

Впрочем, дело не только в энергетике и экономике, взаимодействие Москвы и ассоциации куда шире и глубже. Участники мероприятия обсуждали также культурный диалог, туризм, обучение специалистов из Юго-Восточной Азии в России, зашла речь и об открытии посольства Восточного Тимора в РФ.

Президент Филиппин, выступавший в качестве сопредседателя на пленарном заседании, заявил: «В период серьёзной географической нестабильности обеспечение сотрудничества между Россией и АСЕАН невозможно переоценить. Транснациональные угрозы, такие как терроризм, незаконный трафик, онлайн-мошенничество, не видят границ. Нам необходимо наращивать сотрудничество в сфере мира, безопасности, чтобы наши совместные усилия содействовали миру, безопасности, своевременно отвечали всем угрозам».

Вот как выглядит зрелое и разумное взаимодействие акторов международных отношений: люди собрались вместе, чтобы подумать, как сделать лучше собственную жизнь с опорой на собственные же ресурсы и возможности. А не чтобы плести интриги против кого-то другого, как это умеют, любят и практикуют западные чиновники.

«Все наши государства следуют собственной модели развития и никому не навязывают свои взгляды. И в этом, безусловно, наша сила», — подчеркнул Путин на официальном приёме для глав делегаций.

Более того, АСЕАН открыт для взаимодействия со всем остальным миром, что отражено в её беспрецедентной системе партнёрств, включая такие как АСЕАН — Россия, АСЕАН — США и АСЕАН — Китай. Благодаря этому удаётся решать вопросы взаимного интереса как внутри Азиатско-Тихоокеанского региона, так и за его пределами.

Даже в риторике итоговых документов саммитов в Татарстане и Эвиане невооружённым взглядом виден контраст в подходах G7 и АСЕАН.

Если в эвианском заявлении говорилось о необходимости дальнейшего давления на Москву и наращивании вооружения Киева, то в Казанской декларации акцент сделан на единстве в многообразии, подтверждена готовность укреплять сотрудничество для обеспечения мира, стабильности и процветания, отмечены уже достигнутые успехи в совместной работе и намечены задачи для дальнейшего сотрудничества.

Таким образом, речь идёт исключительно о созидательном — и ни слова о разрушительном. В документе так и сказано: казанский саммит знаменует собой важную веху в партнёрстве между Российской Федерацией и АСЕАН.

Как отмечает главный научный сотрудник Института исследований Юго-Восточной Азии и автор книги «Путинская Россия и Юго-Восточная Азия» Иэн Стори, на этом саммите Россия укрепила связи с Глобальным Югом, предложив энергетическую экспертизу странам, обеспокоенным перспективами поставок, а большинство государств Юго-Восточной Азии уже переключились с российско-украинского конфликта на другие проблемы и хотят вернуться к обычному деловому подходу в отношениях с Москвой.

«Саммит «Россия — АСЕАН» в Казани можно назвать знаковым событием, которое подчёркивает развитие многополярного мира. Эта встреча демонстрирует появление альтернативного центра притяжения, который не обязательно настроен против Запада, но полон решимости занять собственное место под солнцем в мире, где соотношение сил меняется», — констатирует Asia Times.

«Акцент на практическом сотрудничестве в области технологий, энергетики и торговли демонстрирует разворот к будущему, где первостепенное значение имеют экономическая устойчивость и стратегическая автономия. Это может привести к новой глобальной архитектуре, где во главе угла стоят не незыблемые альянсы, а гибкие партнёрства на основе непосредственных интересов», — отмечается в тексте издания.

Помимо того, что работа на полях саммита оказалась очень плодотворной, немаловажно, что гости чувствовали себя в Казани действительно желанными гостями и наслаждались атмосферой мероприятия. Нашлось время не только для серьёзных разговоров, но и для тёплых воспоминаний о посещении стран друг друга.

Путин лично пообещал премьер-министру Лаоса Сонсаю Сипхандону, что подаренные Казанскому зоопарку слоны будут содержаться в лучших условиях. А глава малайзийского правительства был в хорошем настроении и весело шутил. Всё это тоже существенно при выстраивании отношений между государствами.