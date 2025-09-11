Ежегодное послание о положении дел в Евросоюзе, по логике вещей, должно быть посвящено ситуации внутри самого Евросоюза, однако председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своём выступлении 10 сентября сконцентрировалась на делах страны, которой членство в сообществе в ближайшей перспективе даже не светит.

Иван Шилов ИА Регнум

Всё это ещё и сопровождалось театрализованным представлением в лучших традициях западных и украинских политиков и дипломатов. Если раньше, для пущего эффекта на таких мероприятиях потрясали обшивкой автобуса или российскими паспортами, то теперь дело дошло до живых людей: мальчика Сашу из Мариуполя и его бабушку Людмилу.

История мальчика Саши

Продемонстрировав их полупустому залу фон дер Ляйен поведала историю, прямолинейно расставляя акценты:

«Саша и его мать искали убежище в Мариуполе. Утром они вышли за едой. И начался настоящий ад. Дождь из российских бомб. Всё погрузилось во тьму, Саша почувствовал, как горит лицо. Через несколько дней русские солдаты ворвались в город».

Солдаты отправили Сашу в «фильтрационный лагерь», где мальчику сообщили, что теперь у него будет всё русское — «русская мама», паспорт (у ребенка!) и даже имя.

Любопытно, что, с таким усердием рассказывая про «российское заслье», председатель Еврокомиссии называла подростка — причём одетого в вышиванку для полноты эффекта — именем Саша, хотя, если уж переводить всё на украинский манер, то следовало бы говорить Сашко.

И в этой детали весь цинизм ситуации. Русское имя мариупольский мальчик Саша носил от рождения, а украинское государство ему в этом отказывало, и в паспорте, который он получит будет писано исковерканное имя «Олэксандр».

Не снижая накала драматизма фон дер Ляйен продолжала:

«Его отправили в оккупированный Донецк. Но Саша не сдался. И позвонил бабушке Людмиле: «Просто забери меня домой». И Людмила «сдвинула горы». С помощью украинского правительства она поехала в Польшу, Литву, Латвию, Россию и на оккупированную территорию. Она вернула Сашу».

Как все прекрасно понимают, ребенок, эвакуированный из пылающего города, мог позвонить бабушке только при помощи тех, кто эту эвакуацию осуществил. А сдвигать горы и ехать через пол-Европы бабушке пришлось потому, что Украина сама перекрыла оставшиеся пункты пропуска на границе не только с Россией, но и с Белоруссией.

Но этих подробностей евродепутатам знать не полагается. Зато фон дер Ляейн приказным тоном скомандовала им «Stand up!», чтобы те стоя, вместе с ней «отдали дань уважения Саше, Людмиле и борьбе Украины».

И если женщина, приложив руку к сердцу, поклонилась в знак благодарности, то подростку явно было не по себе, он явно не понимал, что происходит, что он вообще там делает и как на всё это реагировать.

Сашу из Мариуполя представили евродепутатам как самый наглядный пример жертвы «похищения украинских детей». В реальности же мы видим трагическую историю ребенка, эвакуацию которого из зоны боевых действий произвела не Украина, которая теперь использует его для военной пропаганды, а Россия, которая передала ребенка родной бабушке, как только та вышла на связь.

Гусыня с золотыми яйцам

Переходя от общего к частному. Фон дер Ляйен призвала собравшихся срочно разработать новое решение для финансирования военных действий Киева, а источником должны стать активы РФ, незаконно замороженные Западом.

«Используя денежные средства, связанные с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине репарационный кредит. Сами активы не будут тронуты. И риск придётся нести коллективно», — пояснила она.

Как утверждает председатель Еврокомисии, эти деньги помогут Киеву финансировать ВСУ и обеспечить безопасность мирному населению. Украина, по словам фон дер Ляйен, должна будет выплатить кредит только тогда, когда получит от России «репарации» после завершения конфликта.

То есть, получается, никогда?

Российские активы остаются лакомым кусочком для чиновников ЕС: деньги есть, их можно пустить на поддержку Украины, к тому же в финансировании этой страны, как сообщила двумя неделями ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, огромный дефицит.

Однако не всё так просто. Потому то фон дер Ляйен и упомянула коллективную ответственность.

Внутри сообщества к идее каким-либо образом использовать деньги России отношение неоднозначное.

Например, власти Бельгии, в чьём депозитарии Euroclear хранятся почти $200 млрд из $300 млрд заблокированных Западом российских средств, настойчиво предупреждают союзников, что конфискация активов будет иметь системные последствия. Это средства Центрального банка России, они защищены иммунитетом, а если послать сигнал всему миру, что в Европе можно принять политическое решение конфисковать государственные средства, то другие страны начнут искать для своих вкладов более надежные места чем ЕС.

Тем не менее, это вовсе не значит, что королевство призывает взять и восстановить доступ Москвы к её же деньгам. В конце августа премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил: «Это как гусыня, несущая золотые яйца. Мы должны сохранить эту гусыню. И в конце концов, когда речь пойдёт о мирном договоре, она может оказаться на столе. Но до этого момента разумно сохранить ситуацию такой, какая она есть».

Впрочем, накануне выступления фон дер Ляйен газета Financial Times сообщила, ссылаясь на министра иностранных дел королевства Максима Прево, о готовности Бельгии к более рискованным способам максимизации прибыли от российских активов, для помощи Украине, но при условии — если ЕС разделит правовые риски.

Как стало известно несколько недель назад, Еврокомиссия уже работает над несколькими вариантами перехода к конфискации замороженных средств России, и они могут войти в очередной, 19-й, пакет антироссийских санкций.

Разорвать «оковы»

О самом Евросоюзе фон дер Ляйен, впрочем, тоже сказала.

Председатель Еврокомиссии призвала отказаться от права вето в Совете ЕС при принятии внешнеполитических решений в пользу квалифицированного большинства, как она выразилась, это позволит сбросить «оковы единогласия», чтобы действовать быстрее и достигать результатов.

«Урсула фон дер Ляйен хочет уничтожить то, что осталось от суверенитета наций. Конец единогласия означает, что нам будут навязывать выбор против нашей воли, включая войны против нашей воли! Это убивает нации! То, что фон дер Ляйен называет «оковами», на самом деле — защита. Которую она, очевидно, хочет разрушить!» — написал позже лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Попытки перейти от консенсуса к принципу большинства в ЕС предпринимаются уже давно, причём поводом служили разные ситуации (например, миграционный кризис) но сейчас этот вопрос актуален в свете ситуации на Украине. Венгрия и Словакия, в отличие от партнёров по сообществу, выступают категорически против любых действий, направленных на милитаризацию Киева, и настойчиво требуют содействовать мирному урегулированию конфликта.

Согласно регламенту ЕС, отказ от права вето в Совете ЕС возможен только при единогласном решении всех стран союза. Но вряд ли Будапешт и Братислава дадут добро на такую реформу, прекрасно осознавая, что это развяжет руки Еврокомиссии для реализации более жёстких проектов.

Ещё одна инициатива, которая этим двум государствам-членам точно не понравится, — навсегда отказаться от российских энергоресурсов.

И неважно, что выбор в пользу более дорогого американского газа вместо дешёвого российского уже вышел боком для ЕС, в частности для одной только Германии — по темпам роста ВВП из некогда локомотива союза она стала одним из аутсайдеров.

При этом одновременно в газете The Wall Street Journal появилась информация от дипломатических источников, что Евросоюз в рамках нового санкционного пакета, как ожидается, не будет применять меры, ещё больше ограничивающие закупку нефти и природного газа, из-за деликатности темы.

Новая Европа

Не лучшим образом на сообществе сказалась и заключённая с США торговая сделка, которая предусматривает, что практически весь экспорт из ЕС в Штаты будет облагаться пошлинами в 15%, европейцы обязались закупать у американцев СПГ, ядерное топливо и оружие.

Фон дер Ляйен объяснила необходимость подписания соглашения так: если бы ЕС и США развязали торговую войну на фоне укрепления связей России и Китая, то в Европе начался бы хаос.

В своей программной речи фон дер Ляйен объявила о создании Новой Европы.

«Европа ведёт борьбу, борьбу за континент в его целостности и мире, за свободную и независимую Европу, за наши ценности и демократию, за нашу свободу и возможность самим определять свою судьбу. Это борьба за наше будущее. По этим причинам должна появиться Новая Европа, и это должно стать моментом независимости Европы «, — заявила она.

И за эти слова незамедлительно подверглась критике.

Так, лидер французской правой партии «Национальное объединение», глава фракции «Патриоты за Европу» в Европарламенте Жордан Барделла, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге, на которой фон дер Ляйен и представила свой доклад, сказал: «Я говорю от имени миллионов французов и миллионов европейцев, которые считают, что ЕС не защищает Европу. [Современный] мир — мир силы, а вы сулите исчезновение и упадок. История вас сурово осудит, как и наш народ.

Француз сослался на то, что новые торговые сделки с США на куда более выгодных условиях заключили Канада, Великобритания, Австралия, Южная Корея. Для чего же вообще тогда нужен ЕС если даже небольшим странам лучше удаётся лоббировать свои интересы.

«Ни один гендиректор, ни один государственный деятель не подписал бы такое соглашение, а Вы, мадам, сделали это от нашего имени» — заклеймил главу Еврокомиссии Барделла. И эти слова, по большому счету, относились отнюдь не только к оценке торговой сделки с Трампом.