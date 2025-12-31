Традиционно в конце года издание Politico публикует список самых, на взгляд редакции, влиятельных людей европейской политики. По итогам 2025-го таковых насчиталось 28 человек.



Каждому из них присвоили красочную характеристику, правда, не всегда соответствующую реальности.

Итак, самым влиятельным в Европе признан вовсе не европеец. Авторы рейтинга объясняют, что никто не оказал большего влияния в Европе или на неё, чем президент США. Вот Дональд Трамп и занял 1-ю строчку.

«Если когда-либо и был момент сделать исключение (включать в рейтинг не только европейцев. — Прим. ред.), то он настал сейчас. Тень Трампа нависает над европейскими столицами настолько сильно, что его решения — или вспышки гнева — изменили всё — от оборонных бюджетов до торговой политики и внутренней политики США. <…>

Попытки описать отношения Европы с Дональдом Трампом превратились в сплошное дипломатическое упражнение. Партнёр ли он? Иногда. Угроза? Иногда. Сила, меняющая отношения на своих условиях? Всегда», — объясняет Politico.

Конечно, всё кардинально изменилось после 20 января, когда на смену единому с европейцами в стремлении помочь Украине даже в ущерб собственным странам «сонному» Джо Байдену пришёл ярый противник глобализма.

Пообещавший положить конец всем войнам в мире, импульсивный Дональд Трамп не боится ломать систему. Вместо того чтобы оказывать на Москву давление, он хочет развивать вместе с ней проекты в разных сферах.

Он снимает персональные санкции со спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, чтобы тот мог в Вашингтоне вести переговоры с ключевыми членами команды Белого дома. И, если верить источникам американских СМИ, его привлекли к разработке проекта мирного соглашения по Украине.

Впрочем, питать иллюзии насчёт того, что Трамп — «наш», тоже не стоит. Всё же там, где это нужно Вашингтону, ограничения и давление на Россию он применяет.

В этой ситуации Европе приходится всё чаще задумываться над тем, сможет ли она существовать без американского «зонтика безопасности» и много чего прочего, связывающего со Штатами.

Гораздо труднее стало работать вместе в международных организациях, где партнёры с разных берегов Атлантики традиционно действовали заодно (разве что за исключением первого срока Трампа), а теперь США блокируют повторявшиеся из года в год антироссийские формулировки в итоговых документах саммитов.

Так что, конечно, «никто не оказал большего влияния в Европе или на неё, чем президент США», как и написало Politico.

Вторую строчку рейтинга заняла премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Возможно, найдутся люди, которые до сего момента и не знали ни ее имени, ни того, что датское правительство возглавляет женщина. Почему же эта «Полярная звезда», как прозвала её редколлегия, оказалась, по сути, первым номером в списке влиятельнейших политиков Старого Света?

А всё потому, что она активно поддерживала истерически-настороженное отношение Европы по отношению к России.

В конце сентября из-за сообщений о беспилотниках аэропорт Копенгагена временно закрыли. Фредериксен объявила этот инцидент не просто самым серьёзным «нападением» на инфраструктуру королевства, а ни много ни мало — частью гибридной войны.

И кого же во всём этом обвинила премьер-министр Дании? Конечно, Россию. При этом у властей не было никаких доказательств причастности Москвы к инциденту, о чём во всеуслышание заявлял министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

Тем не менее Фредериксен под этот шумок призывала коллег по ЕС ускорить перевооружение.

«Крайне важно, чтобы Европа взяла на себя большую ответственность за свою безопасность. Европа должна быть способна защитить себя. Для этого требуются сила, политическая воля и сотрудничество в ЕС. Нужно перейти от слов к делу и увеличить военную и финансовую поддержку Украины», — говорила она.

А не прислушиваться к заявлениям премьера Фредериксен невозможно, поскольку с 1 июля по 31 декабря Дания председательствует в ЕС.

Такая преданность Киеву пошла на пользу семье политика. В середине октября Владимир Зеленский наградил Орденом Ярослава Мудрого V степени Мартина Бо Тенберга — кинорежиссёра, сценариста и… мужа премьер-министра Королевства Дания. Прямо так в указе и написано.

Кроме того, Тенберг снимет фильм про Зеленского и его деятельность во время военного конфликта с Россией под соответствующим незатейливым названием — «Конфликт». На съемки продюсерская компания Seabird Production, совладельцем которой он является, в прошлом году получила от Датского института кино (DFI) 190 000 крон (почти $30 000).

Призыв датской коллеги к перевооружению воодушевлённо подхватил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, за что удостоился третьего места в рейтинге Politico и прозвища «Неохотный радикал».

Он пообещал превратить бундесвер в самые сильные вооружённые силы Европы, для чего оборонный бюджет страны планируется увеличить до €153 млрд к 2029 году (для сравнения, у Франции — €80 млрд); повысить численность военнослужащих в 2,5 раза к 2035 году (с нынешних 183 000 человек до 460 000).

В случае недостатка добровольцев принятый бундестагом закон позволит призывать на военную службу всех совершеннолетних мужчин.

К тому же ещё весной отменили долговой тормоз — запрет тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает — для финансирования растущих расходов на оборону. Как Politico отмечало ранее, ФРГ превращается из экономического мотора Европы в оборонно-промышленный.

Правительство пытается представить перевооружение как экономическую и технологическую возможность на фоне спада ВВП, однако в реальности всё совершенно не так.

Вслед за немецким канцлером, на четвертом месте идёт «Боевая лошадь» — лидер французской парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая остаётся одним из самых популярных политиков Франции.

Ей доверяют 40% избирателей, выше показатели — 45% — только у её соратнику Жордана Барделла, лидера «Национального объединения».

По обвинению в фиктивном найме помощников 31 марта Ле Пен приговорили к 4 годам лишения свободы, запретив занимать выборные должности и участвовать в выборах на протяжении 5 лет, то есть в ближайших президентских выборах в том числе.

Тем не менее 1/3 французов готовы проголосовать за неё, показал опрос института общественного мнения Ifop.

К слову, действующий президент Франции Эммануэль Макрон, у которого впереди ещё больше года у власти, стал лишь 19-м из 28 самых влиятельных персон Европы под кодовым именем «Раненый петух».

Пятое место занял президент РФ Владимир Путин, которого назвали «Провокатором».

«Каждый новый шаг российского президента заставлял Европу переосмысливать свои представления о безопасности, экономике и политическом единстве. <…> Действия Путина вызывают беспокойство у европейских лидеров, которые пытаются найти свой путь в мире, где они больше не могут полагаться на защиту со стороны Вашингтона», — говорится в публикации.

Продолжая вести специальную военную операцию на Украине, российский лидер, как пишет Politico, формирует Европу, начиная с её окраин. Европа активно наращивает военный потенциал из-за опасений по поводу «возможной агрессии» со стороны России.

Многолетнее табу на военные расходы нарушил Мерц, и даже такие европейские военные гиганты, как Франция и Великобритания, тратят миллиарды евро на развитие промышленности и обороны.

«В любом случае Путин уже достиг некоторых целей: вывел Европу из равновесия и дал понять, что он — единственный человек, которого нельзя игнорировать», — констатирует Politico.

Однако о том, что всё, что делает президент России, он делает для защиты национальных интересов и безопасности собственной страны, издание своим читателям не сообщает. Как и о том, что Европа сама открыла антироссийский фронт и сама же разрушила выгодное ей экономическое сотрудничество, в том числе отказавшись от поставок дешёвых энергоресурсов — этот список можно продолжать.

С этой точки зрения, конечно, Путин оказывает влияние на Старый Свет.

А Владимир Зеленский, из-за которого европейские лидеры зачастую наступают себе на горло, не вошёл даже в десятку. Этот «Джокер в колоде» стал только четырнадцатым.

Отдельного внимания заслуживает характеристика главы киевского режима. В большинстве карточных игр джокер может занять место любой карты. Кроме того, его могут подкидывать при составлении комбинаций.

Аналогия работает. Запад использует Украину, чтобы добиться нужной комбинации: враг — это Россия, поэтому нужно ей навредить. Чужими руками.

Но джокер не часть колоды таро для гадания. Так и получается: Киев и Европа в игре про «российскую агрессию» находятся по одну сторону баррикад, а по сути они не вместе — Европа при необходимости легко дистанцируется от проблем Украины.

Если обратиться к символическому значению джокера — это непредсказуемость, хаос, неожиданность; ситуация совершенно иная, чем кажется, возможны скрытые факторы или неожиданные результаты. Ну точно про Зеленского.

В список влиятельных персон Европы Politico также включило конкурирующих за влияние в Евросоюзе председателя Еврокомиссии Урсулу Фон дер Ляйен («Железная рука») и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас, «Антидипломата» (ещё в 2024 году ее так называла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова).

Удостоились новых «имен» и главный противник европейской русофобии премьер-министр Венгрии Виктор Орбан («Головная боль»); «Льстец» Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО; «Носильщик клюшек» Александр Стубб, президент Финляндии.

А вот кто в числе этих 28 персон незаслуженно отсутствует, так это премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, который в одиночку противостоят всему руководству Евросоюза и практически всем государствам — членам сообщества, противясь краже замороженных российских активов для финансирования Украины.