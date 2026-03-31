На днях представители западных элит провели несколько мероприятий, вновь обнаживших наличие ряда серьёзных взаимных претензий. В частности, генсек НАТО Марк Рютте представил ежегодный доклад о состоянии альянса, радостно объявив, что в 2025 году НАТО «начало новую главу».

ИА Регнум

Впервые все государства-члены потратили на оборону не менее 2% ВВП (эту цель согласовали ещё в 2014-м), годом ранее таковых было 2/3, или 23 из 32 стран. А европейские страны и Канада и вовсе увеличили свои расходы на 20% по сравнению с 2024-м.

«Слишком долго европейские союзники и Канада чрезмерно полагались на военную мощь США. Мы не брали на себя достаточной ответственности за собственную безопасность. Но произошёл реальный сдвиг в мышлении — коллективное признание изменившейся обстановки в сфере безопасности», — заявил Рютте.

Исходя из его слов, «новая глава» включает ещё и развод всех остальных членов с Соединёнными Штатами. Впрочем, это совсем не удивительно, учитывая серьёзные расхождения Вашингтона и партнёров по широкому спектру вопросов, включая отношения с Россией и отношение к России.

Рютте объявил, что РФ остаётся наиболее значительной угрозой для НАТО. Статус «наиболее значимой угрозы» за нашей страной альянс закрепил ещё в июне 2022 года в декларации, принятой на саммите в Мадриде.

Более того, отдельные европейские страны перешли к решительным действиям. А именно — к пиратству. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил британским военнослужащим задерживать в территориальных водах королевства суда, которые, по мнению Лондона, относятся к российскому «теневому флоту». Для кораблей, включённых в санкционный список, закроют пролив Ла-Манш, что вынудит их выбирать более длинные маршруты, влекущие большие издержки. Либо им грозит задержание британскими военными.

Ещё ранее Франция объявила о намерении добиться полного блокирования перевозок российской нефти «теневым флотом», для чего готова использовать военные средства. Подобные действия приветствует и руководство Евросоюза.

Россия наравне с Китаем, КНДР, Ираном и Пакистаном включена в список главных угроз безопасности США в ежегодном докладе разведсообщества страны, представленном на днях. Тем не менее Дональд Трамп с первого президентского срока обещает поладить с Москвой и демонстрирует желание вернуться к полноценному сотрудничеству. Соответственно, воевать с Россией он не собирается.

ЕС же неуклонно готовится к прямому столкновению — по крайней мере, европейские политики регулярно об этом заявляют, а военные отрабатывают соответствующие манёвры в ходе регулярных учений.

Доклад Рютте чётко демонстрирует, что есть «серьёзная угроза», которой нужно противостоять, а на это нужно много денег. В том числе — на финансирование Украины, якобы «защищающей альянс» на передних подступах. Названная «угроза», утверждает генсек, оправдывает существование НАТО в наши дни, ведь нередко звучит вопрос: зачем сохранять Североатлантический альянс, если Организации Варшавского договора давным-давно уже нет?

С позицией НАТО как блока всё предельно ясно. Интереснее посмотреть на поведение лично Рютте. Как руководитель он должен поддерживать единство, но на практике вносит ещё больший раскол в стан государств-членов.

Генеральный секретарь поддержал действия Трампа против Ирана, поскольку последний якобы был близок к тому, чтобы стать угрозой для Европы. Тем самым Рютте разозлил европейских политиков, которые категорически отказались направить свои военно-морские силы в Ормузский пролив, как того требует президент США. Предложение генсека прислушаться к призыву американского лидера, как сказали изданию The Financial Times несколько дипломатов стран объединения, лишь «усугубит назревшую внутри НАТО напряжённость».

Более того, Рютте сам открыто говорит, что Трамп раздражён союзниками, поскольку Европа слишком медленно реагирует на его просьбы по Ирану. В копилку лести можно добавить и высказывание о решающем значении усилий США в урегулировании украинского конфликта.

Со стороны складывается ощущение, что руководитель альянса пытается усидеть на двух стульях и выслужиться перед Трампом. Не потому ли, что 60% военных расходов организации в 2025 году пришлось на США, о чём генсек упоминал во время презентации доклада в Брюсселе?

Трамп — противник сложившейся системы, и то же НАТО ещё во время первого президентства он называл никчёмным, грозясь вывести США из него.

Для него важнее межличностные отношения с конкретными людьми. При формировании своей второй администрации 47-й президент исходил не из академического багажа и опыта работы кандидата, а из степени личной лояльности. Вот почему на многие ключевые посты, в том числе во внешнеполитическом блоке, он назначил своих давних и очень близких друзей.

Так что Рютте, видимо, старается сейчас добиться расположения Трампа и пытается изменить его позицию в выгодную для себя сторону. И не только он.

Американский лидер никогда не скрывает своих эмоций, особенно когда кем-то очень сильно раздражён. Вот как сейчас — партнёрами по альянсу. Трамп пригрозил, что будущее НАТО будет совсем не радужным, если союзники не помогут в войне с Ираном, называл их трусами, а НАТО без США — «бумажным тигром». И предупредил, что Вашингтон запомнит поведение европейцев.

Напряжение достигло пика к встрече глав МИД стран G7 во Франции.

«Когда помощь понадобилась самим США, они не получили должной поддержки. Сейчас речь идёт лишь о констатации факта: ряд европейских лидеров ранее заявляли, что Иран — это не их война. Но Украина — это не война Америки. Тем не менее именно США вложили в эту борьбу больше, чем любое другое государство. Это обстоятельство, безусловно, станет предметом анализа и будет учитываться президентом при принятии решений в дальнейшем», — заявил госсекретарь и и. о. советника президента США по нацбезопасности Марко Рубио.

Вскоре президент США поделился своими мыслями на этот счёт: Вашингтону стоит пересмотреть уровень своей поддержки Североатлантического альянса.

Подробности опубликовали источники британской газеты The Daily Telegraph: после отказа союзников направить военные корабли для разблокировки судоходства в Ормузском проливе Трамп приступил к изучению возможности отказа от защиты союзников по НАТО, которые не увеличат расходы на оборону до целевого показателя в 5% ВВП. А конкретно — лишения этих государств права активировать 5-ю статью Договора о коллективной обороне, заморозить их участие в обсуждении расширения альянса и не допускать их к совместным учениям.

А поскольку по итогам 2025 года никто из членов НАТО не достиг отметки 5%, под удар потенциально попадают все.

Дистанцирование от Украины — тоже весомый аргумент для европейцев, ведь без США они не могут самостоятельно поддерживать Киев в противостоянии с Москвой, оружие для ВСУ поставляют же американское — как сказано в отчёте, через программу PURL поставлено около 75% всех ракет для украинских батарей Patriot и 90% боеприпасов для других систем ПВО.

Из-за Украины на встрече глав МИД G7, пишет портал Axios, произошла «острая перепалка» между Рубио и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, раскритиковавшей администрацию Белого дома за недостаточную жёсткость в отношении России.

Раздражённый этими словами американский госсекретарь, повысив голос, дал резкий ответ: «Мы делаем всё, что в наших силах, для прекращения войны. Если вы считаете, что можете справиться лучше, то действуйте. Мы уступим вам место».

Встреча руководителей внешнеполитических ведомств G7 по части Ирана завершилась без принятия общих документов. Со стороны Рубио, как сказал глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, к европейцам не было и нет просьбы о внесении военного вклада до окончания боевых действий.

Тем не менее некоторые члены НАТО, которые изначально отказывались помогать США и Израилю, теперь обсуждают возможность отправки своих кораблей для разблокировки Ормузского пролива в рамках многонациональной коалиции. В их числе — Франция и Великобритания, которые подчёркивают, что это должна быть исключительно оборонительная операция, и вступать в боевые действия они ни за что не станут.

Таким образом, поднимая ставки и градус напряжения, Трамп добивается желаемого от партнёров. Не без элементов давления, конечно, — финансирование по-прежнему остаётся самым действенным инструментом.

Усиливающийся внутренний конфликт, вынесенный на всеобщее обозрение, в какой-то степени удобен НАТО, поскольку служит поводом не предпринимать решительных действий ни на Ближнем Востоке, ни на Украине.

Руководство альянса ссылается на отсутствие единого подхода, а на самом деле там нет ни денег, ни достаточного военного потенциала, ни решительности ввязываться в опасные авантюры. Особенно с учетом военных потерь США.