Дата встречи президентов России и США приближается — попытки Европы и Киева сорвать её активизируются.

Иван Шилов ИА Регнум

11 августа по инициативе верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас главы МИД стран Евросоюза и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига срочно провели видеоконференцию, чтобы, как писало издание Politico, разработать стратегию, с помощью которой смогут «повлиять на исход саммита на Аляске издалека», а ещё — добиться участия Владимира Зеленского во встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

Практически одновременно с тем, пока проходила онлайн-беседа соратников по войне, американского лидера журналисты на пресс-конференции в Белом доме прямо спросили, приглашён ли Зеленский на встречу 15 августа.

«Он мог бы приехать. Но он провёл множество встреч, он занимается этим 3,5 года, но это ни к чему не привело. [Зеленский] не является частью этого [переговоров]», — ответил Трамп.

При этом он поделился планами организовать встречу Путина и Зеленского, а его присутствие на ней поставил в зависимость от «необходимости». Однако пока президент США хочет обсудить всё со своим российским коллегой наедине, но Зеленский станет первым, кому Трамп позвонит после переговоров с Путиным, «из уважения», как он выразился, и уже потом проинформирует обо всём лидеров стран ЕС и НАТО.

Впрочем, просто сидеть и ждать известий, о чём же договорились главы двух сверхдержав, а потом послушно приступить к реализации услышанного плана, европейские чиновники не собираются — они пытаются навязать сильным мира сего собственную повестку.

По итогам переговоров, прошедших по видеосвязи в закрытом режиме и без итоговых заявлений для СМИ, Каллас написала на своей странице в соцсети: «Трансатлантическое единство, поддержка Украины и давление на Россию — вот так мы закончим эту войну».

Вскоре в той же соцсети появился ответ от главы РФПИ, главного переговорщика Москвы с Вашингтоном Кирилла Дмитриева: «Нет, конфликт прекращается, а безопасность укрепляется благодаря диалогу, решению проблем и сотрудничеству. Люди, которые следуют неудачным подходам и нарративам Байдена, потерпят неудачу».

А ещё Каллас объявила о продолжении работы Евросоюза над очередным пакетом антироссийских санкций, усилением военной поддержки Украины и поддержкой процесса её вступления в ЕС, подчеркнув: «Пока Россия не согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня, мы не должны даже обсуждать какие-либо уступки. Последовательность шагов важна: сначала безоговорочное прекращение огня с мощной системой мониторинга и железными гарантиями безопасности».

Однако мало ли чего хотят европейские чиновники. Россия, наученная горьким опытом недоговороспособности Запада и Киева, прекращать огонь без юридического закрепления соглашения на бумаге не собирается.

В тот же день с заявлением о предстоящем саммите выступил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он предостерёг Трампа от завершения украинского конфликта на условиях, которые позволили бы президенту Путину объявить о победе, и призвал не рассчитывать на успех, не одобренный европейцами.

Но могут ли европейцы всерьёз помешать президенту США? Они даже вооружить ВСУ собственными силами не способны, закупая оружие американского производства, а СМИ уже поговаривают о планах Вашингтона оставить Киев без военной поддержки в случае отказа от мирного соглашения.

Вот это уже — действенный рычаг давления, который продемонстрировал свою эффективность весной, когда Трамп применил его в качестве усмирения Зеленского после скандала в Овальном кабинете.

Тем не менее политики Старого Света непоколебимо гнут свою палку. Прямо накануне этого экстренного видеосозвона, 9 августа, в Лондоне состоялись переговоры министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми с европейскими советниками по нацбезопасности, руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, секретарём СНБО Рустемом Умеровым, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарём Марко Рубио. Речь шла о дальнейших шагах по украинскому вопросу.

Как стало известно газете The Wall Street Journal, европейские и украинские визави представили американским политикам собственный план по урегулированию конфликта, который предусматривает прекращение огня прежде каких-либо других шагов, а также территориальные уступки исключительно на взаимной основе.

«На встрече европейцы продемонстрировали солидарность с президентом Зеленским и попытались чётко изложить своё мнение о том, что господин Трамп должен учитывать их совместные перспективы», — говорится в статье The New York Times.

Сразу после встречи в Лондоне Вэнс дал интервью телеканалу Fox News, в котором заявил, что США хотят добиться мира на Украине в том числе, чтобы больше не тратить деньги налогоплательщиков на «финансирование войны».

Если европейские страны хотят закупать оружие у американских производителей для дальнейшей передачи Киеву, Вашингтон не возражает, но сам финансировать это не будет.

По мнению американиста Кирилла Бенедиктова, вице-президент США оказался в эти дни в Великобритании, где к нему положительно относится всего 14% местного населения, неспроста, это вовсе не отпуск с семьёй, хотя его супруга и трое детей прилетели вместе с ним. «Именно Великобритания и её спецслужбы стояли за целым рядом наиболее громких и кровавых провокаций киевского режима, будь то резня в Буче или атака на Крымский мост в октябре 2022 года. И если Трампу нужны были гарантии, что проведению саммита на Аляске не помешают никакие кровавые неожиданности, то получить он их мог только от британцев. С этой целью туда и был направлен Джей Ди Вэнс», — уверен эксперт.

Как бы то ни было, деструктивная кампания европейцев не прекращается, и 13 августа уже по инициативе канцлера ФРГ Фридриха Мерца, ярого сторонника предоставления дальнобойного оружия Киеву и расширения санкций против России, состоятся очередные онлайн-переговоры, посвящённые судьбе Украины.

В этот раз переговариваться будут главы государств и правительств Германии, Франции, Великобритании, Финляндии, Италии, Польши, Украины, а также председатели Еврокомиссии и Европейского совета и генеральный секретарь НАТО. Они попытаются склонить Трампа к своей позиции за два дня до его встречи с Путиным.