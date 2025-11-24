Саммит G20, состоявшийся 22–23 ноября в Йоханнесбурге, с первых же часов не был похож на все предыдущие.

Иван Шилов ИА Регнум

Во-первых, никогда раньше мероприятие не проходило на африканском континенте. Во-вторых, декларацию саммита приняли не по итогам, а в самом начале. Примут ли её вообще, было большим вопросом.

Хитрый приём ЮАР

В нынешнем саммите участвовали все государства объединения (а всего 42 страны), кроме Соединённых Штатов, бойкотировавших его, как заявлял американский президент Дональд Трамп, из-за нарушения прав белого населения страны-хозяйки саммита.

Вашингтон в переданной южноафриканским властям 15 ноября ноте потребовал не принимать совместную декларацию, чтобы не создавалось впечатления о наличии консенсуса внутри G20 по предложенным ЮАР приоритетам (борьба с глобальным неравенством, кардинальная реформа международной кредитной системы для снижения долгового бремени развивающихся стран, признание миром в качестве важнейшей задачи усилия по содействию развитию Африки) — «которые противоречат политическим взглядам США».

Президент ЮАР Сирил Рамафоса решительно заявил, что его никто не запугает, и саммит пройдёт по плану.

Тем не менее, усилия, дабы избежать прямой конфронтации с США, предприняли — итоговый документ озаглавили не Декларацией саммита G20, как это было в предыдущие годы, а «G20 южноафриканский саммит: Декларация лидеров».

И ещё один интересный нюанс ее принятия.

После выступления Рамафосы, как следовало из программы, трансляция должна была завершиться. Но она продолжилась, микрофон президента ЮАР остался включённым, и все услышали произнесённую им цитату древнеримского писателя Плиния Старшего о том, что из Африки постоянно поступает всё новое.

После чего микрофон выключили, и трансляция продолжалась без звука. Многие подумали, что произошла техническая неполадка.

«Манёвр Рамафосы полностью удался. Председатель внёс необходимую ясность в работу саммита, хотя, возможно, некоторые этого не ожидали. Аргумент Рамафосы состоял в том, что только участники саммита могут и должны определять его ход и результаты», — рассказал ТАСС представитель делегации ЮАР на саммите.

Сам документ получился рекордным по объёму — 122 пункта (что в полтора раза больше, чем в прошлом году в Бразилии) на 30 страниц. Содержащиеся в нём предложения направлены на повышение качества жизни всего мирового сообщества (укрепление международной финансовой архитектуры, искоренение гендерного неравенства и пр.), а также затрагивают политические вопросы.

В частности, подчёркнута необходимость урегулирования региональных конфликтов, кроме того, декларация содержит призыв к расширению Совета Безопасности ООН за счёт государств Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. В отличие от остальных стран континента, ЮАР активно участвует в крупных международных форматах и, пользуясь возможностью, на правах председателя обратила особое внимание G20 на проблемы развития Африки.

Это нашло своё отражение в тексте декларации: там говорится о борьбе с опустыниванием и засухой, обеспечении продовольственной безопасности, доступе к электроэнергии и ресурсам, усилении роли африканского континента в мировой политике.

Что осталось за кадром

Еще более интересным было происходящее в кулуарах.

Неутешительные домыслы озвучил в Йоханнесбурге президент Франции Эммануэль Макрон: «Первая встреча на Африканском континенте знаменует собой важную веху в жизни «Группы двадцати», но мы также должны признать, что G20, возможно, подходит к концу цикла».

К такому выводу он пришёл, основываясь в частности на наличии больших трудностей в урегулировании крупных мировых кризисов, неспособности государств-участниц объединения прийти к общему стандарту в геополитической сфере и в конце концов отсутствии представителей США на саммите.

Впрочем, такой же смертельный диагноз Макрон год назад ставил НАТО.

А вот неназванный европейский дипломат в беседе с газетой Financial Times заявил, что под сомнение будущее G20 как площадки для координации глобальных инициатив, а также предварительные договорённости на полях саммита по вопросам изменения климата и конфликта на Украине ставит бойкот Соединённых Штатов.

«Ситуация мрачная. На самом деле мы ничего не можем добиться без участия американцев», — сказал он.

Раз уж все вместе собрались, европейские политики решили обсудить план Трампа по урегулированию украинского кризиса, причём за спиной и США, и Украины, представителей которой в ЮАР никто не звал.

Считая, что американский президент идёт на уступки России и предлагает условия, выгодные именно ей (признание Крыма и Донбасса де-факто российскими, отмена санкций против РФ, сокращение численности ВСУ и другие), европейцы настаивают на пересмотре обсуждаемого плана. В нём кстати есть пункт о возвращении к формату G8.

На эту тему в Йоханнесбурге высказался тот же Макрон: он уверен, что условия для возвращения России в G8 не сложились.

Однако агентство Reuters сообщает, что в плане, разработанном Великобританией, Германией и Францией в ответ на план Трампа по Украине, написано «Россия постепенно будет реинтегрирована в глобальную экономику, Россия будет приглашена обратно в G8».

Публичные заявления западных чиновников, особенно высокопоставленных, естественно, соответствуют официальной позиции их государств, но на деле всё бывает иначе.

Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин, возглавлявший российскую делегацию на саммите G20, рассказал на пресс-конференции: «Я сейчас не буду называть конкретные страны, чтобы их коллеги потом не обижали. Ряд стран, которые мы считаем недружественными, подходили с конкретными предложениями по сотрудничеству — по тому, как налаживать экономические взаимоотношения с Россией, реализовать совместные проекты».

Вкусив сполна негативные, прежде всего с экономической точки зрения, последствия разрыва связей с Москвой и введённых ими же самими антироссийских санкций, западные государства теперь ищут пути для восстановления взаимодействия.

Пустое кресло

Саммиты G20 традиционно завершаются церемонией передачи полномочий от действующего председателя объединения к следующему. По иронии судьбы преемником ЮАР должны стать именно США, бойкотировавшие мероприятие в Йоханнесбурге.

За несколько дней до открытия саммита посольство США в ЮАР обратилось к южноафриканским властям с просьбой, чтобы молоток, символизирующий переход председательства, вручили американскому временному поверенному в делах.

Однако Рамафоса отказался передавать председательство лицу рангом ниже министра. Поскольку такового не было, то не было и церемонии.

На пресс-конференции министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Рональд Ламола объявил о готовности республики провести передачу председательства в здании МИД ЮАР в Претории. В роль председателя G20 США вступят 1 декабря.