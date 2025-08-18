Первые за долгие годы личные переговоры президентов России и США очевидно вызвали в Киеве, и Брюсселе, и Лондоне панику, которую сложно скрывать. Владимир Зеленский и европейские политики совещались как до, так и после саммита на Аляске в поисках общего ответа на мирные инициативы Владимира Путина и Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА Регнум

17 августа лидер киевского режима прилетел в бельгийскую столицу, чтобы оттуда вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен принять участие в телеконференции «коалиции желающих».

По итогам совещания, прошедшего под председательством Великобритании, Германии и Франции, канцелярия британского премьер-министра выпустила коммюнике, которое гласит:

«Они (участники «коалиции» — ред.) вновь подчеркнули готовность развернуть силы обеспечения безопасности после прекращения боевых действий, а также помочь обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины и восстановить ВСУ. Лидеры приветствовали приверженность президента Трампа предоставлению Украине гарантий безопасности, в обеспечении которых «Коалиция желающих» сыграет важную роль через многонациональные силы на Украине и другие меры».

В ходе видеоконференции президент Франции Эммануэль Макрон назвал ввод западных войск одним из столпов гарантий Украине.

«Несколько государств готовы это сделать, начиная от тренировок и логистики и заканчивая присутствием в негорячих точках, то есть не на линии фронта, не на спорных территориях, а чтобы на стороне Украины присутствовали союзные силы. Мы предоставим это, спросив также США, в какой степени они готовы присоединиться», — пояснил он.

Однако Вашингтон не делал заявлений о войсках, и даже Зеленский никаких подробностей того, какими будут гарантий безопасности, от американской стороны не слышал. Но европейцы (Макрон в частности) давно продвигают эту идею, на которую Россия точно не согласится, поскольку категорически против размещения военных сил НАТО в любом формате вблизи своих границ.

Собственно, перспектива такого сценария в случае присоединения Украины к Альянсу и стала одной из причин начала СВО.

Помимо гарантий безопасности, как сообщил источник РИА Новости, «коалиция желающих» и Зеленский обсуждали «исключительное право Украины в принятии решения по своей территории» и санкции против России. Поскольку территориальный вопрос — самая острая тема в контексте урегулирования конфликта.

Госсекретарь США (и, по совместительству, советник президента по национальной безопасности) Марко Рубио в эфире телеканала ABC заявил, что обе стороны должны пойти на уступки, иначе можно будет констатировать капитуляцию. Но ни Россия, ни Украина не хотят сдаваться.

При этом Москва уже пошла на некоторые уступки за столом переговоров по этому вопросу, подчеркнул в свою очередь спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью CNN. Соответственно, сейчас мяч на стороне Киева.

По итогам заседания «коалиции» Макрон допустил возможность территориальных уступок со стороны Киева, но при одном условии: в обмен на гарантии безопасности.

«Страна в рамках перемирия, прекращения огня или мирного соглашения может признать, что она потеряла определённые территории, что они заморожены. Она не признаёт, что они под суверенитетом другого государства, но она признаёт, что она их потеряла в результате боевых действий. Это не противоречит международному праву»,— заявил он.

Стоит отметить, что и от предоставления гарантий безопасности Украине никто не отказывается, о них речь шла ещё в Стамбуле весной 2022 года.

В преддверии переговоров в Вашингтоне Трамп написал в своей соцсети Truth Social: «Президент Украины Зеленский может почти сразу же положить конец войне с Россией, если захочет, или же продолжить сражаться. Вспомните, как всё началось. Никакого возвращения Крыма Обаме (12 лет назад, без единого выстрела) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются».

В ответ Зеленский, уже прибывший в американскую столицу, лишь посетовал, что не нужно было отдавать Крым и часть Донбасса.

Впрочем, источник издания Financial Times утверждает, что он готов пойти на уступки и согласиться на мирное урегулирование конфликта на Украине по текущей линии фронта, чтобы не выводить ВСУ из Донбасса.

С одной стороны, выглядит логично, учитывая невозможность украинских войск сдерживать стремительное продвижение ВС России. С другой — вызывает сомнение, поскольку Зеленский несколько дней назад, прикрываясь Конституцией, категорически отказывался отводить ВСУ из Донбасса.

Да и прозвучавшее накануне на совместной пресс-конференции в Брюсселе заявление фон дер Ляйен только подтверждает желание европейских покровителей Зеленского продолжать войну. Председатель Еврокомиссии достаточно чётко обозначила позицию ЕС: сообщество и дальше, вне зависимости от решений России и США, привержено достижению мира через силу, отказу Киева от передачи территорий, дальнейшему вооружению ВСУ, сохранению антироссийских санкций.

Что касается последнего пункта, то США сомневаются в том, что расширение ограничительных мер в отношении Москвы будет способствовать достижению мира, поэтому новые санкции вводить не хотят. Их введение фактически будет означать завершение переговоров об урегулировании украинского конфликта, заявил Рубио.

Таким образом, европейские чиновники вроде как пытаются сделать вид, что приветствуют мирные инициативы Трампа и готовы во всём ему содействовать, а на самом деле занимают диаметрально противоположную позицию по украинскому вопросу: Киев должен военным путём добиться победы над Россией, не уступая ни пядь своей земли, и в этом украинскую армию нужно поддержать имеющимися ресурсами, параллельно с этим усиливая давление на Москву.

ЕС уже заявил о работе над следующим, 19-м, пакетом санкций, только непонятно, зачем он нужен, если 18-й, как утверждают политики, очень эффективный.

Вот с таким настроем председатель Еврокомиссии, генсек НАТО Марк Рютте, президенты Франции и Финляндии, главы правительств Великобритании, Германии и Италии вместе с Зеленским отправляются на переговоры с Трампом в Вашингтоне обсуждать ключевые аспекты будущей мирной сделки.

Присутствие европейцев некоторые воспринимают просто как моральную поддержку украинскому лидеру. Но, как бы не хотел противоположного Трамп, их тоже придётся привлекать к урегулированию конфликта. Ведь будущее санкций и гарантий Киеву зависит в том числе и от позиции Европы.

Но, конечно же, украинско-европейские гости попытаются переубедить американского президента, всё лучше понимающего позицию своего российского коллеги, и склонить его на свою сторону.

Правда, сложно представить, за счёт чего они смогут этого добиться.

Да и состав делегации от Старого Света не самый сильный, как подчеркнул находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский: «Нищая Британия, Финляндия, Франция, Германия и Италия + два менеджера Рютте и фон дер Ляйен. Этими силами войну с Россией НЕ выиграть, как бы не хотелось. Делегация капитуляции».

Многие эксперты и западные СМИ сходятся во мнении, что Трамп представит Зеленскому свои договорённости с Путиным, а тому не останется ничего иного, как принять их. Но есть сомнения, что он на это пойдёт.

Как сказал газете The Washington Post украинский чиновник, лидер киевского режима не сможет согласиться на какую-либо сделку, которая вынудила бы уступить России Донбасс.

Гость из Киева оказался в незавидном положении: либо стоять на своём, рискуя лишиться всяческой поддержки Вашингтона (а Трамп уже об этом предупредил), либо же согласиться на предложенный российско-американский план, поступившись собственными амбициями.

«Если Зеленский отвергнет план, который Трамп предлагает, он рискует подвергнуться еще одному драматическому изгнанию из Овального кабинета перед телекамерами. Полгода назад Вашингтон отреагировал на раскол, заблокировав доставку военной помощи и прекратив обмен разведданными с Киевом… Новая размолвка может стать для Трампа идеальным предлогом, чтобы обвинить Зеленского в том, что он не хочет мира, и полностью оставить Украину…», — предупреждает испанское издание La Vanguardia.

Главная задача Зеленского в Вашингтоне, по мнению европейских чиновников, заключается в том, чтобы убедить Трампа в существовании иных вариантов для скорейшего окончания войны. Услышать контрпредложения Украины на то, что Россия предложила на Аляске, хочет и сам Белый дом, об этом накануне сказал постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

Найдет ли Зеленский какие-то альтернативы плану Путина, которые привлекут американского лидера сильнее, мы все скоро увидим.