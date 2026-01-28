Выражение «коллективный Запад» настолько устоялось, что его всегда используют для собирательного образа США, Европы или даже членов G7. Но в реальности Запад никакой уже не коллективный.

Иван Шилов ИА Регнум

Раскол между традиционными партнёрами с обоих берегов Атлантики только больше усиливается, причём всё чаще — из-за внутренних разногласий.

Очередной наглядный пример можно было наблюдать на днях. 26 января в ходе дискуссии с членами комитета Европарламента по иностранным делам генсек НАТО Марк Рютте прямым текстом призвал всех, кто думает, что ЕС или Европа в целом может защитить себя без США, «продолжать мечтать» и дальше.

«Вы не можете. Мы не можем. Мы нужны друг другу», — заявил он, добавив, что жаждущим, чтобы Европа шла в одиночку, «следует об этом забыть».

«Вы никогда не добьётесь этого с 5% (ВВП на оборону. — Прим. ред.). Понадобится 10%. Вам придётся наращивать собственный ядерный потенциал. Это будет стоить миллиарды и миллиарды евро. Вы их потеряете. При этом сценарии вы потеряете главную гарантию нашей свободы — ядерный зонтик США. Так что удачи!» — сказал Рютте.

Но кто-то предпочитает «резать правду-матку», а другие, наоборот, остро воспринимают подобную риторику.

Судя по всему, ко второму типу относится министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который публично ответил на критику генсека альянса.

«Нет, дорогой Марк Рютте. Европейцы могут и должны взять на себя ответственность за свою безопасность. Даже США с этим согласны. Это европейский столп НАТО», — написал он в соцсети X.

Действительно, президент США Дональд Трамп постоянно повторяет, что Европа должна взять на себя полную ответственность за собственную безопасность, но говорит он это не потому, что Старый Свет настолько самодостаточен и силён, чтобы отправиться во взрослое самостоятельное плавание, его главный мотив — оптимизировать расходы американской казны и перестать тратить деньги на другие страны.

В Европе же начали обсуждать сценарий безопасности без участия США, как написала на днях британская газета The Telegraph. От перспективы этой чрезвычайной ситуации до недавнего времени отмахивались, считая, что она абсолютно неправдоподобна, а поэтому её и рассматривать не стоит.

А если Европа в силах самостоятельно обеспечить безопасность на континенте, зачем так спешно начинать обсуждать эту тему?

Пока такой возможности нет — это факт.

Так что Рютте справедливо подверг идею сомнению. Но с каким посылом было сделано это заявление в Европарламенте?

С конструктивной критикой и реальными предложениями, как исправить ситуацию? Отнюдь. Его главный посыл заключался в том, что без содействия Соединённых Штатов остальные члены НАТО вообще ничего не могут, сколько бы ни утверждали обратное.

Многие европейские деятели упрекают Рютте за излишнее заискивание перед Трампом. В частности — из-за истории, когда генсек Североатлантического альянса на июньском саммите НАТО в Гааге назвал американского президента «папочкой».

«Люди очень смущены. Да, в целом саммит прошёл успешно, но подхалимство явно было чрезмерным», — поделился европейский чиновник на условиях анонимности с изданием Politico.

Когда журналисты попросили Рютте объяснить, почему он выбрал такое выражение по отношению к президенту США, он сказал, что Трамп заслуживает всех похвал и без его лидерства члены НАТО не достигли бы договорённости о повышении расходов на оборону до 5%.

В общем, в конфликте Рютте и Барро каждый, делая заявления по теме, преследовал собственные цели, но никакого конструктива в этом заочном споре не оказалось.

«Когда дети ссорятся, ''папочка'' решает», — так прокомментировал склоку двух европейцев спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.

Действительно, выглядит это так, как будто один ребёнок по имени Марк говорит другому ребёнку, например, своему брату по имени Жан-Ноэль, что тот ничего сделать не может без помощи отца, на что тот отвечает, что уже взрослый и самостоятельный — а если Марк не верит, то может спросить у папы. И угомонять парней в конечном итоге приходится именно «папе Дональду».

Эта история ярко демонстрирует, на что уходят время, силы, эмоции и нервы европейских и вообще западных политиков, дипломатов, чиновников — на пустые склоки между собой, не приводящие ни к каким осязаемым результатам.

Направить бы эту энергию в нужное русло — и толку было бы гораздо больше. Может, проблемы, так остро стоящие сейчас перед мировым сообществом, потихоньку начали бы решаться.