На текущей неделе в Бельгии прошла целая череда мероприятий, направленных на обсуждение внутренних проблем ЕС. Так и хочется сказать: наконец-то европейцы занялись собственными делами!

AP/TASS

Но нет, так или иначе дискуссии всё равно сводились к ситуации вокруг Украины — говорили как о боевых действиях, так и о далеко идущих последствиях украинского кризиса, негативно отразившихся на Старом Свете.

На заседание Совета Евросоюза по иностранным делам, состоявшееся 11 февраля в Брюсселе, пригласили министра обороны Украины Михаила Фёдорова, поскольку он, как объяснял источник издания Politico, «должен присутствовать и проинформировать руководителей оборонных ведомств союза о наиболее насущных потребностях своей страны».

И Фёдоров в лучших традициях Банковой огласил полный список требований к старшим товарищам, акцентировав особое внимание на комплексах ЗРК Patriot и NASAMS.

Однако просто достать и положить всё это европейцы не могут — их запасы вооружений ограничены, к тому же они оплачивают поставки американской техники.

Тем не менее представители «партии войны» обращаются к остальным странам сообщества с настоятельной просьбой провести аудит арсеналов и всё же оказать Киеву необходимую помощь.

А если ничего нет, то, как объявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, встаёт вопрос о выделении денег.

И в тот же день Европарламент сделал финальный шаг в утверждении кредита для Украины в размере €90 млрд на покрытие её финансовых потребностей в 2026–2027 годах, €60 млрд из этой суммы предназначено на военную помощь.

Параллельно в Антверпене тоже 11 февраля проходил саммит европейской промышленности. А она испытывает колоссальные проблемы как из-за американских пошлин, так и отсутствия дешёвых энергоресурсов из России, которые на протяжении десятилетий были залогом снижения себестоимости производства и, соответственно, повышения конкурентоспособности продукции на мировом рынке.

Одной из главных жертв оказалась Германия, чей автопром откровенно забуксовал, и только в 2025 году в стране разорились около 24 000 предприятий. Но ситуация драматична не только в федеративной республике — во Франции, Нидерландах, Бельгии всё похоже, сказал в ходе выступления на саммите премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

А президент Франции Эммануэль Макрон решил донести до коллег жестокую правду: «Фактически эпоха дешёвого российского газа закончилась в 2022 году, и пути назад нет. Это первый момент, который стоит принять во внимание, а мы до сих пор не решили эту проблему должным образом».

Всё это правда, только любопытно слышать это от главы государства, которое по итогам 2025 года заняло первое место среди европейских покупателей российского газа — доля Франции выросла с 20 до 24%. Далее по списку Венгрия (21%), Бельгия (13%), Испания и Греция (по 10%), Нидерланды и Болгария (по 7%).

Кроме того, именно сотрудничество с Францией руководитель Росатома Алексей Лихачёв назвал эталонным и плодотворным.

Разговор об энергоресурсах из РФ и их значении для Евросоюза продолжился на следующий день, 12 февраля, в замке Алден Бисен в бельгийской провинции Лимбург на неформальной встрече, посвящённой повышению конкурентоспособности экономики ЕС.

В заявлениях европейских лидеров звучали разные акценты. Так, премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что сообщество не должно ни от кого зависеть: ни от США в торговле, ни от китайских новых технологий, ни от российских нефти и газа.

Эту песню подхватил и Макрон, призвавший ЕС очень быстро ответить на растущее давление со стороны Вашингтона и Пекина, для чего необходимо повысить конкурентоспособность сообщества, а также решить вопросы энергетики, расширять имеющиеся партнёрства и заключать новые.

Другие не предавались пространным рассуждениям, а говорили о конкретных мерах, способных улучшить положение сообщества. Правду-матку, как всегда, рубил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В эфире YouTube-канале Patriota политик задался вопросом: как можно сделать европейские страны конкурентоспособными, если те будут отправлять деньги Киеву?

И тут встаёт выбор: либо собственная конкурентоспособность, либо финансирование Украины.

Глава венгерского правительства обратил внимание на неприятный факт: европейская продукция занимает всё меньшую часть мирового рынка, уступая американским и китайским компаниям.

Это в значительной степени происходит из-за подорожания производства на территории ЕС в результате роста цен на энергию, вызванного отказом от поставок нефти и газа из России. В итоге цены на энергоносители в Европе в 3–4 раза выше, чем в Китае или Соединённых Штатах.

«Нефть западного производства сегодня стоит примерно на $13 дороже за баррель, чем российская нефть. Поэтому, если мы будем вынуждены покупать баррель нефти на $13 дороже, чем делали до сих пор, то конкурентоспособность не улучшится, а ухудшится. Конкурентоспособность начинается с дешёвой энергии», — заявил Орбан.

На вопрос журналистов по прибытии на саммит, каким будет его призыв к коллегам, премьер-министр Венгрии ответил: «Во-первых, остановите войну и добивайтесь мира. Во-вторых, не посылайте свои деньги кому-то другому, если они вам нужны для вашей конкурентоспособности. Поэтому не направляйте деньги на Украину. И, в-третьих, сократите, насколько это возможно, цены на энергоносители».

Почему к его словам стоит прислушаться, говорит один факт: в Венгрии, имеющей, как и Словакия, долгосрочный контракт с «Газпромом» до 2036 года (а Еврокомиссия запрещает поставки российского газа уже со следующего года), самое дешёвое в ЕС электричество. По этой причине туда переносят свои мощности компании из Германии, Франции, Китая.

Рассуждения и обсуждения, конечно, нужны и важны, но без реальных действий они мало чем помогут. И премьер-министр Словакии Роберт Фицо сразу предупредил партнёров по сообществу, что в случае отсутствия чёткого политического сигнала о работе по снижению цен на электроэнергию этот саммит окажется абсолютно неудачным.

«Экономика ЕС из-за абсурдных климатических и идеологических целей находится в ужасном состоянии, точнее, в катастрофическом. Если в этом году мы ничего не сделаем, прежде всего с ценами на электроэнергию, то Европа превратится в культурный музей под открытым небом, который будут посещать богатые китайцы», — заявил политик.

Чем дальше, тем сложнее достигать консенсуса всех 27 государств-членов, этот факт прекрасно все осознают, и участники встречи договорились перейти к концепции «Европа разных скоростей», предусматривающей право стран сообщества объединяться в группы минимум из девятерых для принятия решений по совместным инициативам и развивать их независимо от остального блока.

Как отмечают наблюдатели, европейские лидеры предложили идею двухскоростного союза как самый быстрый способ преодолеть политический тупик в вопросе экономических реформ, необходимых для перезапуска европейской экономики. Это ознаменовало бы и сдвиг в политике, когда предпочтение отдается действиям, а не единогласию.

«Часто мы движемся вперёд со скоростью самых медленных, и расширенное сотрудничество позволяет этого избежать», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на итоговой пресс-конференции.

И анонсировала, что на следующем саммите ЕС, который состоится в марте, представит план «Одна Европа — один рынок», направленный на создание гораздо более интегрированного общего рынка сообщества.