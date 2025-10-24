В отличие от сорванного российско-американского саммита в Будапеште, саммит ЕС в Брюсселе прошёл по плану.

23 октября лидеры Евросоюза собрались, чтобы обсудить новые ограничительные меры в отношении России, ускорение темпов милитаризации сообщества, способы повышения конкурентоспособности экономики в условиях окончательного отказа от российских энергоресурсов и, наконец, как же присвоить замороженные российские активы с наименьшими для себя последствиями, чтобы затем потратить эти средства на Украину.

Поскольку в соответствии с международным правом суверенные государственные активы конфискованы быть не могут, европейские политики придумывают обходные пути, в частности меняют формулировки: они не говорят прямым текстом, что хотят взять и «отжать» деньги, принадлежащие России, а называют схему замысловатой фразой «репарационный кредит», который Украина якобы должна будет вернуть, когда Россия выплатит ей некую компенсацию за причинённый ущерб.

Естественно, чужие средства всегда тратить приятнее, чем свои, но не все в ЕС согласны экспроприировать российские деньги.

Главным противником выступает Бельгия, в депозитарии которой находится наибольшая часть заблокированных в Европе суверенных активов России. Премьер-министр королевства Барт Де Вевер пообещал сделать всё возможное на европейском, национальном, политическом и юридическом уровнях, чтобы остановить это решение, если остальные государства-члены ЕС не согласятся разделить все риски, которые грозят не только одной Бельгии.

«Даже во время Второй мировой войны к замороженным активам никто не прикасался. Если мы возьмём деньги Путина, он возьмёт наши», — предостерёг партнёров Барт Де Вевер.

По прибытии на саммит обеспокоенность бельгийского коллеги разделил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, но при этом всё же выразил надежду на продвижение в этом вопросе.

А вообще-то для Берлина эта затея тоже крайне рискованная, поскольку, по оценке Германо-российской внешнеторговой палаты, в таком случае федеративная республика потеряет больше всех — свыше €100 млрд, ведь она в своё время как никакая другая страна инвестировала в Россию.

Конечно же, Москва точно не будет сидеть сложа руки, а обязательно даст, как выразилась на брифинге в тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, гарантированный болезненный ответ. «Киевский режим не получит от России никаких репараций, свои долги он вернуть — давайте за них скажем откровенно, они же боятся — не сможет», — добавила дипломат.

Бельгийский премьер-министр своё слово сдержал: он не одобрил экспроприацию активов РФ, а только поддержал формулировку о том, что «они должны остаться замороженными до завершения конфликта», а также обязательство ЕС обеспечить финансирование Украины в 2026–2027 годах, следует из итогового заявления.

Впрочем, не только Бельгия не согласна с предложенным планом. Ещё до начала мероприятия издание Politico написало, что страны Евросоюза переругались из-за активов РФ, обсуждая, как же их делить.

«Франция, Германия и Италия намерены использовать «репарационный кредит» для закупок оружия, произведённого в Европе. <…> Чтобы эти деньги остались в Европе, а не ушли за Атлантический океан. Противоположный лагерь состоит из Нидерландов, скандинавских и прибалтийских стран, которые требуют, чтобы Украина была свободна выбирать, как распорядиться деньгами в соответствии с её потребностями, в том числе закупать оружие у американских компаний», — говорится в статье.

Не поддержала использование замороженных российских активов и Венгрия.

Премьер-министр республики Виктор Орбан рассказал в интервью YouTube-каналу Patriota, что неделю назад поинтересовался у президента России Владимира Путина насчёт его реакции на возможную экспроприацию, и он ответил, что в таком случае Москва примет контрмеры.

Кроме того, изъятие российских активов, что станет как минимум хищением, может стать основанием для судебных исков и подорвать доверие к институтам, которые принимают на хранение зарубежные активы, служащие гарантией при совершении международных коммерческих сделок, а ещё затруднит шансы на российско-американские мирные переговоры, добавил Орбан. И вообще он призывает партнёров по ЕС пока не принимать никаких решений по Украине с учётом сохраняющейся возможности проведения саммита РФ — США.

К слову, Орбан пропустил самое начало саммита и не принимал участия в дискуссии по Украине (его позицию представлял премьер-министр Словакии Роберт Фицо), отдав предпочтение выступлению на антивоенном Марше мира в Будапеште, приуроченном ко Дню памяти венгерского восстания 1956 года, который отмечается в стране 23 октября.

В результате решение вопроса об изъятии российских замороженных средств отложили до декабрьского саммита.

В итоге заявление по Украине поддержали 26 из 27 государств (все, кроме Венгрии), поэтому его текст не вошёл в итоговую декларацию саммита. По этому поводу Орбан уж точно не расстроился, а наверно, наоборот, обрадовался, что обстоятельства сложились таким образом.

Сам документ состоит из дежурных тезисов: призыв к незамедлительному перемирию на Украине без предварительных условий; обещания продолжать военную помощь и обучение бойцов ВСУ — говорится об одобрении плана продлить на следующие 2 года мандаты миссий гражданских и военных советников ЕС на Украине (EUAM и EUMAM).

Кроме того, европейские чиновники напомнили, сколько денег потратили на поддержку Киева: в 2025 году €20,5 млрд бюджетного финансирования, а с начала СВО — €177,5 млрд.

Пока европейские лидеры не могут прийти к согласию, Владимир Зеленский, без участия которого теперь не обходится практически ни один саммит, всё уже решил и объявил в Брюсселе, что часть средств «репарационных кредитов» планируется потратить на производство на территории Украины дальнобойного оружия (до 3000 км).

Орбан на митинге в Будапеште подчеркнул, что Венгрия не позволит втянуть её в украинский конфликт и не будет участвовать в «коалиции желающих» — «военном альянсе» тех, кто поддерживает продолжение боевого противостояния Москвы и Киева.

«Украина уже давно не суверенна, не независима и уж точно не самостоятельна. Её судьба находится в чужих руках. Вопрос о разделе Украины уже стоит на повестке дня», — заявил он. И получается, что, пока Зеленский ищет понимания и поддержки у европейских товарищей, они уже обсуждают раздел его страны.

Тем не менее участники мероприятия Киев совсем уж за скобками не оставили. В рамках рекомендации ускорить милитаризацию экономики ЕС Еврокомиссии поручено ускорить реализацию военных программ и проектов при максимальном подключении Украины.

И всё равно в центре внимания оставались собственные интересы и выгоды: прозвучал призыв направить оборонные инвестиции в совместные проекты по разработке, производству и закупкам вооружений. А куда потом вся эта продукция пойдёт? Правильно, на Украину. И это значит, что чем дольше будет продолжаться вооруженное противостояние на Украине, тем больше будет прибыли у европейских оборонных проектов.

Европа вряд ли откажется от идеи передать российские средства Киеву в будущем, но открытого ее одобрения, чего многие ожидали от нынешнего саммита, не произошло, пишет американская газета The New York Times, отмечая, что отсутствие чёткого решения по замороженным российским активам и «репарационному кредиту» серьёзно скажется на Украине, находящейся в сильной финансовой зависимости от Запада.