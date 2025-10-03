На протяжении долгих лет любая встреча европейских политиков так или иначе сводится к разговорам об Украине, даже обсуждение вопросов сугубо внутриполитической повестки происходит через украинскую призму.

Иван Шилов ИА Регнум

Не стали исключением и два последних мероприятия, прошедшие в Копенгагене: неформальный саммит лидеров государств — членов ЕС 1 октября и объединивший 47 стран вполне формальный саммит Европейского политического сообщества 2 октября.

Это уже слишком

В первый день главы государств решали судьбу одного из фундаментальных принципов функционирования Евросоюза — принципа консенсуса. А причина всему — вновь Украина.

Поскольку повлиять на позицию Венгрии, которая против вступления Украины в ЕС, не получается, то председатель Евросовета Антониу Кошта решил, что можно поменять правила приёма новых стран: сделать достаточным одобрение квалифицированного большинства, а не всех 27 членов.

Поддержки эта инициатива не нашла, против выступил не только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Очевидно, венгры блокируют украинцев. Но это ещё не всё. Болгары хотят иметь возможность блокировать македонцев, хорваты хотят контролировать сербов, Греция и Кипр не хотят, чтобы Турция приближалась к ЕС, Греция также хотела бы следить за Албанией», — сообщило издание Politico, ссылаясь на источники.

Орбан сразу по прибытии в Данию предупредил, что членство Украины в ЕС сейчас будет означать войну в Европе и отправку европейских денег в Киев, и предложил ограничиться стратегическим соглашением о сотрудничестве с Украиной, поскольку её полноправное вступление в Евросоюз — «это слишком».

Лакомый кусок

Европейские политики, которые с приходом Дональда Трампа и переключением США на миротворческие рельсы стали главными боевыми товарищами Украины, теперь постоянно задаются одним вопросом: где взять денег на её поддержку?

Собственные ресурсы иссякают, Вашингтон больше не выделяет пакеты помощи, но есть один лакомый кусочек — замороженные активы РФ на сумму почти €280 млрд. Так велик соблазн взять и направить эти средства Киеву, а не только проценты, на них набежавшие.

Несколькими днями ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил с идеей выдать Украине беспроцентный кредит на сумму €140 млрд за счёт российских активов, Еврокомиссия его поддержала. Но отдельные страны настороженно относятся к подобного рода предложениям.

О том, что таким образом ЕС нарушит международное право, коллегам вновь напомнил президент Франции Эммануэль Макрон. Категоричнее всех против выступает Бельгия, где в депозитарии хранится наибольшая часть заблокированных средств России.

«Коалиция желающих должна превратиться в коалицию платящих. Если все страны этой коалиции внесут свой вклад, то изъятия активов не потребуется», — сказал премьер-министр королевства Барт Де Вевер по прибытии на саммит Европейского политического сообщества.

Ещё он выдвинул жёсткое условие партнёрам по ЕС: все страны сообщества должны подписать документ о разделении юридической ответственности в случае конфискации российских активов. В одиночку нести риски за потенциальные судебные претензии со стороны России, которые могут привести к глобальному изъятию бельгийских активов в качестве компенсации, Брюссель, естественно, не хочет.

А подобные действия Москва без ответа точно не оставит и, по сведениям источника агентства Bloomberg, близкого к правительству РФ, уже готовит ответные меры на случай присвоения Евросоюзом её активов, а именно — разрабатывает новый механизм приватизации, предусматривающий национализацию и распродажу иностранных активов, от чего до сих пор воздерживалась.

На встрече в Копенгагене Еврокомиссии выдали поручение дополнительно изучить последствия изъятия замороженных российских активов, поэтому на следующем саммите в Брюсселе в конце октября идея вряд ли будет рассмотрена, сообщила газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

Итогом всей дискуссии стала лишь формулировка о продолжении работы по поиску способа использовать российские активы, замороженные в Европе, на которой сошлись лидеры государств ЕС.

Тем не менее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас пригрозила, что если насчёт «репарационного кредита» для Украины государствам объединения договориться так и не удастся, то все расходы на помощь Киеву лягут на плечи европейских налогоплательщиков.

«Стена дронов» стала стеной преткновения

Обсуждение «дорожной карты» по развитию обороноспособности Евросоюза до 2030 года и то велось с оглядкой на Украину.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен расценила появление беспилотников в воздушном пространстве объединения накануне саммитов как знак того, что Европа уже оказалась втянутой в «гибридную войну» с Россией. А председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен (если кто забыл, бывшего министра обороны ФРГ) это надоумило родить идею о создании «стены дронов» ЕС — сети установок для обнаружения, отслеживания и нейтрализации БПЛА-нарушителей.

Инициативу вынесли на обсуждение в Копенгагене, но против высказались крупнейшие государства Евросоюза: Германия, Франция и Италия. Рассмотрение темы обороны заняло 4 часа, хотя регламентом было предусмотрено вдвое меньше.

В конечном итоге прозаседавшиеся европейские чиновники так и не смогли найти ответы на многие ключевые вопросы. Более того, саммит Евросоюза зашёл в тупик и показал, что лидеры государств неспособны решать проблемы, как выразилось издание Politico. «Давняя европейская проблема — бесконечные разговоры о кризисе вместо его реального решения — вновь вышла на первый план», — говорится в статье.

Глядя на такую пустую трату времени, за которое можно было бы как минимум провести предметные консультации по острым проблемам Евросоюза, ещё сильнее убеждаешься, насколько же грамотные советы западным политикам даёт Владимир Путин.

«Правящие элиты объединённой Европы продолжают нагнетать истерию. Оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге. Повторяют эту чушь, эту мантру раз за разом. Честно говоря, так и хочется сказать: уймитесь! Спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами», — заявил президент России, выступая на «Валдае» 2 октября.

И этот совет европейские чиновники наверняка слышали, поскольку речь российского лидера в прямом эфире транслировали все крупнейшие мировые СМИ.