Глядя на нынешнюю G7, многие уже и не вспомнят, что этот неформальный клуб ведущих экономик мира создавался полвека назад для обсуждения проблем международной финансовой системы.

ИА Регнум

Сегодня мировая экономика переживает не лучшие времена, и лидеры США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии, а также руководители Евросоюза могли много чего обсудить по этой теме на саммите «Семёрки» во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен. Однако в итоге мероприятие скатилось на уровень подковёрных игр и геополитических интриг.

С конца 1990-х годов неизменной частью этих саммитов остаются протесты накануне открытия. Поскольку местные власти, памятуя о погромах 2003 года, когда встреча G7 также проходила в Эвиан-ле-Бен, ввели жёсткие меры безопасности и запретили любые митинги, активисты провели мероприятие на противоположном берегу Женевского озера, в Швейцарии — к тому же именно в швейцарский аэропорт прилетали многие гости саммита.

Более 20 000 человек, представители разных политических движений, включая феминистские, экологические, профсоюзные и пропалестинские, шли по улицам Женевы с плакатами «Антисемитизм — никогда, антисионизм — всегда!», «Весь мир ненавидит G7!», «Нет G7 и всем империалистическим альянсам!», «Отмените G7!».

Власти конфедерации выдали разрешение на проведение официальной демонстрации, но она переросла в крупные беспорядки с поджогами автомобилей, погромами банков и столкновениями с полицией. Силовики изъяли у некоторых протестующих ножи, топоры, кастеты, газовые баллончики, петарды, дымовые шашки. Правоохранительным органам пришлось применить слезоточивый газ и водомёты, а позже Швейцария и Франция не могли разобраться, кто же должен за это всё платить.

Тем временем европейские чиновники ждали Дональда Трампа — и вовсе не для того, чтобы решить накопившиеся проблемы в личных отношениях и внутри западного блока в целом. Им важно было не дать коллеге из-за океана выбиться из общего курса и пойти собственным путём по украинской тропе.

Только ленивый не обсуждал утечки от источников издания Politico об опасениях политиков Старого Света, что Трамп, разобравшись с иранским кризисом, попытается вернуть контроль над мирными переговорами по Украине, сорвав европейскую стратегию максимального давления на Москву и полной поддержки Киева.

Пока опасения европейских «миротворцев» не оправдались. В итоговом заявлении саммита закреплён курс на более активное вооружение ВСУ и усиление энергетических санкций против РФ. Впрочем, вряд ли дело в том, что президента США очаровал Владимир Зеленский, на чью несговорчивость он часто жаловался. Просто американский лидер всегда действует исходя прежде всего из собственной выгоды.

Участники саммита подчеркнули, что для введения дополнительных мер против нефтяного и газового секторов (читай — России) сейчас сложился наиболее удачный момент. Рекордные цены на бензин — одна из главных проблем и лично президента США, и всей Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в конгресс, поэтому нужно пользоваться любой возможностью добиться снижения котировок.

Главный фактор здесь, конечно, Ормузский пролив, и о его скором открытии на фоне вроде бы достигнутой сделки с Ираном стало известно параллельно с саммитом G7. Стоимость нефти марки Brent сразу же опустилась до отметки $79 за баррель, чего не было с марта.

При этом именно 17 июня в США истёк срок действия лицензии на торговлю российской нефтью, т.е. американские санкции вновь заработали, а в Евросоюзе с этого дня активирован первый этап мер, направленных на полный отказ от российского газа (вступил в силу запрет на поставки трубопроводного газа из РФ по краткосрочным контрактам, заключённым более года назад).

Трамп пообещал пойти на какие-то уступки в отношении Украины взамен на помощь союзников в разминировании Ормузского пролива, сообщили источники Politico. Президент США несколько месяцев уговаривал их оказать ему в этом содействие.

Достижение договорённостей между Вашингтоном и Тегераном участники саммита горячо приветствовали, хотя в чём суть ещё не заключённой сделки, до конца не известно. Нет даже уверенности, что это конец ближневосточной войны, влияющей на жизнь всего международного сообщества. Для европейцев главное — что у них есть повод и льстиво похвалить Трампа, и использовать этот факт для прочих геополитических финтов.

Стоит обратить внимание на то, что президент Соединённых Штатов продемонстрировал европейцам вовсе не ту лояльность, какой они от него ждали. Во-первых, за стол переговоров по Украине он их так и не пригласил. Иначе та хрупкая система, которую удалось с таким трудом выстроить, в одночасье рухнула бы при подключении новых акторов, к тому же у них цель одна — как раз развалить переговорный процесс.

Во-вторых, отказываться от идеи восстановить сотрудничество с Москвой глава Белого дома не стал, как минимум осознавая всю его политическую и экономическую выгоду. В-третьих, Зеленскому лицензии на самостоятельное производство ракет не дал. Конечно, такой инструмент воздействия на Киев, как поставки боеприпасов, Вашингтон упускать не хочет.

«Это саммит лузеров, вы заметили? Европейцы, которые собрались в Эвиане, — все они лузеры. Британский лидер пробил дно своей непопулярности; немецкий — презираем в своей стране всего после года правления; французский — находится в конце своего мандата, тут и говорить не о чем; даже итальянка растеряла былую силу, а канадец только что потерял 8% в опросах общественного мнения. <…> Получается, что Трамп появляется посреди этих карликов с ощущением полного триумфа. Пишет ли пресса об этом? Нет, к сожалению», — заявил французский журналист Винсент Эрвуэ в эфире телеканала CNews.

Помимо Ирана и Украины, в итоговом заявлении лидеры стран G7 высказались за прекращение огня в Ливане и разоружение «Хезболлы» (Трамп, однако, выразил «недовольство тем, как повел себя Израиль»), активизацию гуманитарных программ и восстановительных работ в секторе Газа, а также за решение любых споров в Индо-Тихоокеанском регионе исключительно мирным путём через диалог.

«Мы подтверждаем, что выступаем против любых односторонних попыток изменить статус-кво, особенно за счёт применения силы или при помощи принуждения, в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также в Тайваньском проливе», — говорится в документе. Северную Корею призвали к полной денуклеаризации в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

В общем, лидеры «Семёрки» выступили за всё хорошее и против всего плохого (в своём, естественно, представлении), попутно подтвердив, что по-прежнему будут вооружать Киев и оказывать давление на Москву. Как и раньше.