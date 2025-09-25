24 сентября состоялось небывалое с 2021 года событие — встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщил МИД РФ по итогам переговоров, продлившихся около часа, российский министр Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио «сверили часы» по всему комплексу двусторонней повестки, включая перспективы восстановления общественно-политических контактов.

Иван Шилов ИА Регнум Президент США Дональд Трамп

Шла речь и об Украине. Лавров акцентировал внимание на готовности координировать с Вашингтоном усилия по устранению первопричин украинского кризиса, а Рубио, по сообщению Госдепартамента, повторил призыв президента США Дональда Трампа к прекращению российско-украинского конфликта и подчеркнул необходимость принятия Москвой значимых мер для обеспечения долгосрочного урегулирования кризиса.

Подходы нынешней администрации США действительно отличаются от их предшественников. Но не стоит заблуждаться относительно степени миротворческих намерений Белого дома.

С одной стороны, по словам источников The Wall Street Journal, Трамп по-прежнему не даёт добро на применение оружия американского производства для ударов ВСУ вглубь территории России, как того хочет Киев. Который, к тому же, сейчас, как сообщили те же собеседники, планирует наступление, требующее поддержки в виде разведданных от Штатов.

С другой стороны, заявления американских чиновников во время недели высокого представительства в ООН — яркое подтверждение тому, что ситуацию на Украине они пытаются использовать для извлечения собственной прибыли. Киев и его европейские соратники неустанно продвигают теорию, что чем сильнее будут санкции против России, тем уязвимее она станет и тем скорее пойдёт на завершение конфликта.

За весь период украинского кризиса начиная с 2014 года в отношении Москвы введено около 30 000 ограничительных мер, однако не охваченными до сих пор остаются те сферы, которые невыгодно сворачивать самим западным странам — энергетика для Европы, например. Так, российский газ продолжают импортировать Бельгия, Нидерланды, Франция, Испания, Португалия, Греция, Венгрия и Словакия, сообщила недавно представитель ЕС по энергетике Анна-Кайса Итконен.

Соединённым Штатам это совершенно не нравится, поскольку они спят и видят, как европейцы закупают исключительно американские энергоресурсы, пусть даже они в разы дороже российских.

«Позиция, которую мы должны донести, которую президент изложил в своей речи, заключается в том, что Европа не может покупать российские нефть и газ и в то же время требовать помощи в ведении этого конфликта, это должно прекратиться», — заявил новый постоянный представитель США при ООН, а ранее советник президента по национальной безопасности Майк Уолц в эфире Fox News.

Фактически Белый дом ставит «вилку» для ЕС: если в Брюсселе желают воевать до украинских границ 1991 года (лишая Трампа славы миротворца), то должны покупать энергоносители только у американцев. Так же как и оружие для продолжения боевых действий.

Министр энергетики США Крис Райт на том же телеканале прямым текстом подтверждает цель Вашингтона — добиться скорейшего отказа Европы от российских нефти и газа, чтобы освободившуюся огромную нишу заняли американские поставщики.

«Да, они в Европе предпринимают действия, направленные на то, чтобы вытеснить российские энергоносители. Возможно, не столь быстро, сколь нам хотелось бы. Америка готова уже сегодня вытеснить весь российский газ, направляемый в Европу, а также все продукты переработки российской нефти. Я провёл там 6 дней, заверяя европейских лидеров, что у нас есть потенциал, что мы готовы удовлетворить их нужды», — говорит он.

Райт выразил уверенность, что США удастся добиться консенсуса с Европой по усилению санкционного давления на Россию.

Отвечая на вопрос, готов ли Трамп ужесточать ограничительные меры против РФ под предлогом стремления содействовать урегулированию конфликта на Украине, министр сказал: «Да, он готов двигаться по санкциям. Однако невозможно иметь санкции только одной стороны, должны быть санкции всех сторон».

Стремления захватить энергетический рынок Старого Света в США не скрывали задолго до нынешней администрации, как и Трамп не скрывал того, что американские налогоплательщики не должны за свой счет снабжать Украину и союзников по НАТО. При этом он был не прочь снискать лавры миротворца, ничем не жертвуя взамен. Однако всё оказалось куда сложнее — одних только «прекрасных отношений с Путиным» оказалось недостаточно, и теперь американский лидер, если верить различным источникам, предпочёл бы возложить этот вопрос на Европу и отойти от него.

«У него (Трампа. — Прим. ред.) нет стабильной квалифицированной команды. Это небольшая группа, которая импровизирует. Сам Трамп не очень сведущий и стабильный, так что их бросает из стороны в сторону», — объяснил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН корреспонденту ТАСС.

Наглядное подтверждение сказанному — Трамп неоднократно выражал сомнение в потенциальной победе ВСУ на фронте, но в Нью-Йорке выступил с утверждением, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путём вернуть утраченные территории.

Американские СМИ окрестили это «удивительным поворотом» и «внезапным изменением риторики». Впрочем, эксперты не спешат говорить о переломе в позиции Трампа. Наоборот, они трактуют действия президента США как занятие выжидательной позиции и подготовку к выходу из процесса, а пока он своими словами стремится скрыть ограниченность собственных переговорных ресурсов.

«Мир на Украине мог бы наступить в любой день, потому что у нас уже был проект мирного соглашения 3 года назад в Стамбуле на столе изначально. То, что могло бы быть миром, продолжается войной, и это провал американской политики и провал европейской политики», — констатировал Сакс.