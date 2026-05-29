Весь месяц мировое сообщество обсуждало возможность запуска диалога между Евросоюзом и Россией по урегулированию украинского конфликта. А также вопрос о том, кто станет переговорщиком от Брюсселя. Точку европейские дипломаты должны были поставить на неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств государств — членов ЕС на Кипре 27–28 мая.

Но почему вдруг сейчас они заговорили о налаживании контакта с Москвой, с которой не общались больше четырёх лет? Задуматься о переговорах с Россией, несмотря на скептицизм в западноевропейских кругах и «базовые идеологические настройки», Брюссель заставили желание США прекратить конфликт на Украине, а также страх европейских стран перед возможностью эскалации, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

А ведь европейские чиновники — и вместе с ними украинцы — давно требуют, чтобы ЕС находился за столом переговоров. И вот настал подходящий момент — Вашингтон завяз в Иране. В чём же должна заключаться роль Евросоюза в этом процессе?

США, например, выступают в качестве посредника, изучая позиции противоборствующих сторон. Причём напрямую — поддерживая регулярные контакты как с Москвой, так и с Киевом, пытаясь найти хотя бы малейшие точки соприкосновения и понять, на какие компромиссы готовы обе стороны. Чтобы постепенно начать выходить на всеобъемлющие договоренности, в идеале устанавливающие прочный и долгосрочный мир.

Что крайне важно, посредник не должен занимать позицию ни одной из сторон — он находится над схваткой. Руководство Евросоюза же сразу открыто заявляет, что ждать от них того же нельзя.

«Европа никогда не будет беспристрастным посредником в конфликте на Украине, она находится на стороне Украины и защищает свои интересы. Мы готовим новые санкции против России, чтобы заставить её сесть за стол переговоров», — заявила верховый представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Вдобавок в качестве предварительного условия для переговоров Евросоюз потребует от России перемирия на Украине, прекращения неких «актов саботажа и вмешательства в выборы в ЕС» и якобы имевших место нарушений воздушного пространства европейских государств. Последнее звучит особенно нелепо, учитывая, что спецслужбы прибалтийских стран установили: падавшие на их территориях беспилотники запускали ВСУ. Более того — это признал и Киев.

В случае же начала переговоров Евросоюз будет настаивать на ограничении численности ВС РФ и «выводе российских войск из Молдавии и Грузии». «Мы должны требовать от России таких же уступок, каких Россия требует от Украины. Если военные ограничения будут распространяться на Украину, они должны распространяться и на Россию», — добавила Каллас.

«Это обычные такие уличные высказывания этой дамы, к которым уже все привыкли и на которые мало кто реагирует», — прокомментировал слова еврокомиссара помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Европейские чиновники хотят подключиться к консультациям по украинскому кризису как сторона конфликта в связке с Киевом, чтобы, естественно, выдвигать жёсткие требования к Москве. Руководство ЕС полагает, что сможет убедить Россию вступить в диалог, поскольку она заинтересована в отмене санкций. Конечно, заинтересована, однако никому не позволит разговаривать с собой с позиции силы.

«Эти обсуждения о переговорах — это такая квазисхоластика, а действия пока направлены на то, чтобы дальше давить на украинцев, чтобы те воевали и ни с кем не договаривались. Вот реальность», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как вообще возможно, чтобы кто-то вёл от лица ЕС диалог с РФ, разрабатывал серьёзные совместные проекты, если даже один призыв позвонить в Москву, причём ради благополучия самой Европы, вызывает у большинства основных еврочиновников удушающий приступ русофобии, а авторы инициативы становятся изгоями? Как, например, Виктор Орбан, руководивший правительством Венгрии в общей сложности почти 20 лет.

В Братиславе на встрече со студентами, проходившей параллельно со съездом глав МИД стран ЕС на Кипре, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил: «Я остался единственным во всём ЕС, кто имеет прямой контакт с [Владимиром] Путиным и [Владимиром] Зеленским». «Важно говорить с российской стороной — так же, как мы говорим с украинской стороной», — добавил он.

Он был единственным лидером из Евросоюза, посетившим Москву 9 мая, однако, чтобы снизить градус критики со стороны партнёров по сообществу (прибалты и вовсе пытались сорвать визит, закрыв своё воздушное пространство для его самолёта), на параде на Красной площади не присутствовал.

Вместо того чтобы привлечь к запуску переговорного процесса этих без преувеличения уникальных по нынешним меркам политиков, имеющих прямой контакт как с Россией, так и с Украиной, ЕС пытается сделать их «нерукопожатными», а в качестве потенциальных связующих рассматривают заведомо непроходных кандидатов. По крайней мере, именно такие значились в списках, опубликованных СМИ.

Среди них — экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая на словах желала скорейшего мира в Донбассе, а на деле участвовала в афере с Минскими соглашениями, которые нужны были лишь для паузы на перевооружение ВСУ, в чём она сама призналась позже. Фрау, впрочем, исключила возможность стать переговорщиком, считая это миссией действующих политиков.

Другой кандидат — председатель Евросовета Антониу Кошта, как один из руководителей ЕС, реализующий антироссийский и проукраинский курс сообщества. Ещё один — президент Финляндии Александр Стубб, о котором официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила следующее: «Мне кажется, своими русофобскими заявлениями Стубб делает всё, чтобы его кандидатуру вообще не рассматривали на этом треке».

Далее — бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который хоть и призывал к восстановлению практических отношений с Россией после присоединения Крыма и критиковал Киев за коррупцию, всё же поддерживал антироссийские санкции.

Также экс-президент Финляндии Саули Ниинистё. Он имел хорошие отношения с Владимиром Путиным, но именно в период его правления республика променяла нейтральный статус на членство в НАТО. Наконец, бывший премьер-министр Италии Марио Драги, занимающий жёсткую проукраинскую позицию.

Комментируя попытки европейцев найти переговорщика с Россией, Юрий Ушаков лаконично сказал: «Ну а что делать, пусть перебирают!» При этом помощник президента РФ отметил, что нам, конечно, есть о чём говорить с ЕС.

Однако они перебирали-перебирали — да так никого в конечном итоге и не выбрали.

«Министры провели дискуссию о списке условий для мира и начала мирных переговоров, а также о ''красных линиях''. Это только начало продолжительного процесса, говорить о практических решениях преждевременно. Министры не обсуждали на практике кандидатуру переговорщика с Россией. Против такой дискуссии активно возражает Европейская служба внешних действий, которая считает, что эти переговоры должна вести она», — сообщил европейский дипломатический источник ТАСС.

Во главе упомянутой службы, напомним, стоит Кая Каллас, очень своеобразный «дипломат». Она и так уже предлагала себя на роль переговорщика, заверяя, что сумеет «распознать ловушки, которые расставляет Россия». А по прибытии на Кипр и вовсе заявила: «Россия хочет заманить нас в ловушку, обсуждая, кто с ними будет вести переговоры. Они уже выбирают, кто подходит, а кто нет. Давайте не попадём в эту ловушку».

Но ведь обсуждение возобновления диалога началось после соответствующего заявления Антониу Кошты и появившегося в СМИ списка потенциальных кандидатов на роль переговорщиков.

А слова Путина о бывшем канцлере ФРГ Герхарде Шрёдере как о наиболее приемлемом визави прозвучали лишь в ответ на вопрос журналистов. Причём российский лидер подчеркнул, что своего посланника европейцы должны выбрать сами. С одной стороны — того, кого они уважают. С другой — того, кто не наговорил ничего дурного о России. Так что никто никому ничего не навязывал.

Должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности как раз делает Каллас самым что ни на есть уполномоченным лицом для контактов с зарубежными партнёрами от лица всего Евросоюза, но её откровенно русофобские высказывания сразу всё перечёркивают.

Более того, несколько высокопоставленных европейских чиновников и дипломатов сообщили информагентству DPA, что ЕС пока не собирается назначать главного представителя на возможных мирных переговорах с Россией по Украине из-за позиции ряда ведущих стран сообщества. Вместо обсуждения отдельных лиц первоначально планируется рассмотреть стратегические вопросы.

«Мы должны договориться относительно того, о чём именно мы хотим говорить с Россией», — заявила одна из представителей ЕС, отметив необходимость прояснить, каким образом Евросоюз мог бы поддержать дипломатические усилия, направленные на прекращение конфликта.

При нынешнем положении дел пока видится, что никаким. Но теоретически Брюссель способен внести значительный вклад в продвижение процесса урегулирования: Евросоюз — чуть ли не единственный актор, имеющий влияние на Киев. Соответственно, коммуницировать с украинскими властями можно было бы именно через европейских переговорщиков. В то время как с Москвой в тесном контакте находятся американские представители.

У министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде — своё объяснение, почему ЕС не может назначить уполномоченного и запустить диалог с Россией: «Путаница вокруг точных обязанностей ''специального посланника'' только осложнила ситуацию. Европа неправильно понимает свою задачу: вместо поиска посредника, который помог бы добиться прекращения огня между Россией и Украиной, ЕС следует назначить человека, способного представлять европейские интересы без какой-либо неопределённости», — сказал он.

«Это как адвокат и судья. Нет ничего плохого в том, чтобы быть судьёй, но тогда вы не можете быть адвокатом одной из сторон», — отметил Эйде.

Европейским правительствам будет очень нелегко сочетать роль посредника и союзника Украины на переговорах между Москвой и Киевом, заявил дипломат, подчеркнув, что Европе следует участвовать в обсуждениях между НАТО и РФ, касающихся архитектуры безопасности на континенте.

Вопросы о гипотетических переговорах с Россией или о кандидатуре переговорщика теперь вынесены на саммит ЕС 18–19 июня, где, по информации источников, параллельно будут обсуждаться возможности для введения новых санкций, которые «ударят по уровню жизни россиян». А за день до встречи на Кипре уже введённые санкции были продлены на год.

В этом и есть весь нынешний ЕС: говорит о диалоге, но на деле, вместо инициатив по запуску переговоров, разрабатывает очередные ограничительные меры в отношении Москвы.