Мюнхенская конференция по безопасности создавалась больше 60 лет назад как площадка для неформального общения с целью предотвращения военных конфликтов и для укрепления евроатлантического единства. Сегодня об этом не напоминает ничто.

Иван Шилов ИА Регнум

Вопреки надеждам европейцев, речь госсекретаря и и. о. советника президента по национальной безопасности Марко Рубио, возглавившего американскую делегацию, хотя по тональности и была мягче, но по сути стала продолжением наделавшего в прошлом году шума выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Ключевой посыл был таким: идея глобального мира была глупой. В переводе с политико-дипломатического языка это значит: нам было хорошо вместе, мы прошли большой путь, но дальше каждый как-нибудь сам.

И хотя после выступления американского госсекретаря зал аплодировал ему стоя, в кулуарах делились другими мыслями. В Европе недовольны выступлением Рубио в Мюнхене, рассказал газете Financial Times немецкий дипломат на условиях анонимности. По его словам, это не тот ответ, который искали европейцы, и речь главы Госдепартамента США была направлена скорее на американскую аудиторию, чем на союзников.

Обеспокоенность услышанным выражали европейцы и другим изданиям. А уже бывший европейский чиновник отметил в беседе с Politico: тот факт, что общие знаменатели, которые США находят с Европой, — это совместные история времен Колумба и цивилизация, сам по себе демонстрирует, как сильно они отдаляются друг от друга.

«Подразумеваемый посыл был тот же: нам не нужны слабые союзники, не защищайте старый порядок», — заявил он.

А что дальше? Европа привыкла следовать за старшим товарищем в связке, солидарно, сообща, а теперь каким путём ей идти?

Конечно, расхождение традиционных партнёров усиливалось на протяжении нескольких лет. За время президентства Дональда Трампа, известного противника существующих систем, готового их разрушить, европейцы успели привыкнуть к тому, что во многом мнения по разные стороны Атлантики не совпадают. Но сейчас им фактически предлагают выбрать самостоятельный дальнейший вектор.

Где бы могли проявить себя европейцы? Например — продемонстрировать свою роль в современной системе международных отношений, посодействовав урегулированию крупнейшего из современных кризисов — украинского.

О том, что мир на Украине невозможен без участия европейцев, твердил с трибуны президент Франции Эммануэль Макрон.

«Без европейцев мира не будет. Я хочу быть предельно ясным. Вы можете вести переговоры без европейцев, если хотите, но это не приведёт к миру», — заявил он.

Будто бы с подключением Европы мир наступит незамедлительно! Наоборот. На конференции они только подтвердили свой милитаристский настрой и дальнейшую поддержку Киева.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский категорично заявил, что для США было естественно играть ведущую роль в переговорах по Украине, пока они предоставляли основную военную помощь Киеву, но теперь за оружие платит Европа, а раз так, то она заслуживает места за столом переговоров. В общем, кто платит, тот и музыку заказывает.

Но это же не концерт, куда пускают всех желающих, у кого хватило денег на билет. Каждый посредник должен помогать конфликтующим сторонам приблизиться к решению проблемы. А европейцы, напротив, прикладывают все усилия для срыва мирного процесса (самое время в очередной раз вспомнить экс-премьера Британии Бориса Джонсона и его знаменитое «давайте просто воевать»).

Европейцы очень хотят не мирного урегулирования, а именно «места за столом переговоров». Им не даёт покоя, что их игнорируют, это порождает комплекс неполноценности.

У каждого бывают моменты, когда нужно остановиться и подумать о своём предназначении в этом мире и о том, что делать дальше. Вот и у Евросоюза такой момент настал, ничего в этом страшного нет. Однако есть серьёзная проблема, которая мешает ему определиться со своим будущим, — глубокие разногласия внутри самого сообщества. Собственно, о чём и говорил в Мюнхене год назад Вэнс: «Проблемы кроются внутри».

И это естественно, ведь согласовать интересы 27 государств-членов практически невозможно. Но если споры Венгрии и Словакии с остальными удивления не вызывают, то усилившийся за последние месяцы конфликт мотора союза — Германии и Франции — вызывает опасения, поскольку противостояние Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца создаёт угрозу для всего ЕС.

И речь вовсе не о личной неприязни, у лидеров двух республик взгляды расходятся глобально: если француз призывает к диалогу с Россией (правда, оптимизм тут нужно испытывать сдержанный), то немец открывает в Мюнхене «Украинский дом», запускает совместный германо-украинский завод по производству беспилотников и видит будущее Европы в связке с США. Впрочем, роли могут поменяться, как это уже не раз у них бывало.

И всё же неуверенность в Вашингтоне подтолкнула Европу к тому, чтобы впервые всерьёз поднять вопрос о собственном ядерном сдерживании. Эту тему затрагивали в своих речах как Макрон, так и Мерц. Обсуждали её на закрытой встрече в Мюнхене, дискуссия находится на начальном этапе. Тем не менее важен сам факт.