Новости про Бельгию появляются в СМИ практически ежедневно, что неудивительно, ведь Брюссель — это де-факто столица Евросоюза. Однако 2 декабря страна появилась на лентах всех мировых информагентств и изданий совершенно по другому поводу.

Утром стало известно о проведении обысков бельгийской полицией в штаб-квартире Европейской службы внешних связей (EEAS, дипломатическая служба ЕС) в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге и в частных домах. По итогам операции изъяты документы и арестованы три человека для дальнейшего допроса.

Самое интересное состоит в том, кто эти люди.

Двое из них в недавнем прошлом были высокопоставленными чиновниками Евросоюза: бывший высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Стефано Саннино. Дипломатическая служба ЕС была шокирована задержанием Могерини, дипломаты не понимали, что происходит, сообщала французская газета Le Monde.

В рамках дела о возможном нецелевом использовании бюджетных средств ЕС в 2021–2022 годах бывших чиновников заподозрили в мошенничестве, коррупции, конфликте интересов и нарушении профессиональной тайны.

По условиям тендера на финансирование программы обучения будущих дипломатов, который выиграл Колледж Европы, обязательным было наличие у претендентов жилья для обучающихся. А колледж спешно приобрёл здание на улице Шпаньяардстраат в Брюгге за €3,2 млн в 2022 году, в период финансовых трудностей и аккурат накануне объявления тендера Европейской службой внешних связей.

Теперь следователям предстояло выяснить, имели ли представители учебного заведения доступ к конфиденциальной информации о критериях конкурса, которая не подлежит разглашению для обеспечения честной конкуренции.

А причём же тут Могерини? А при том, что с сентября 2020 года она возглавляет этот колледж — высшее учебное заведение для повышения квалификации европейских чиновников, прежде всего сотрудников дипломатической службы ЕС. Так что дело касается её напрямую.

Однако есть в нём несколько аспектов, которые вызывают серьёзные вопросы.

Расследованием, помимо бельгийской полиции, занимаются Европейская прокуратура (EPPO) — созданный лишь в 2021 году независимый орган ЕС по борьбе с преступлениями, связанными с махинациями со средствами Евросоюза (коррупцией, отмыванием денег и пр.).

На пару с ней действует OLAF — антикоррупционное бюро Еврокомиссии, которое обладает следственными полномочиями, но не имеет права возбуждать уголовные дела, т.е. предъявлять обвинения. Материалы по делам направляются в прокуратуры отдельных государств — членов ЕС, которые затем принимают решение о целесообразности возбуждения уголовного дела.

Именно по запросу EPPO, поданному перед началом обысков, подозреваемых лишили неприкосновенности.

Впрочем, уже вечером 2 декабря Могерини и двух других чиновников освободили.

Профессор итальянского Университета Урбино Игорь Пелличчиари считает, что Могерини вообще не имеет к этому делу какого-либо отношения, потому что незнакома с внутренними процедурами, а вовлечена она в это дело только потому, что руководит учебным заведением, находящимся в центре расследования.

«Дело в том, что исторически сложились определённые практики в применении тендерных процедур Еврокомиссии, которые, как правило, применялись некорректно, чтобы облегчить работу некоторых подрядчиков по сравнению с другими. Это явление носит эндемический характер и давно вышло из-под контроля. В Комиссии всегда действовали в отсутствие реального внешнего контроля», — говорит эксперт.

Как бы ни было парадоксально, но Еврокомиссия всегда выступала одновременно и как сторона, и как арбитр: например, «независимые» оценщики получают оплату по завершении работы от оцениваемого, то есть от самой Еврокомиссии.

«Новизна заключается в том, что сейчас — по причинам, которые могут быть даже политическими — бельгийская судебная власть впервые серьёзно вмешивается в эти процедуры, и ей будет легко найти случаи «несоответствия закону». Если они будут действовать, не обращая внимания на кого-либо, это может стать делом «Марио Кьеза», которое вызовет лавину», — заявил Пелличчиари.

С ареста в 1992 году директора дома престарелых Марио Кьеза, члена итальянской Соцпартии, началась операция «Чистые руки», которая привела к радикальному изменению политического ландшафта страны, напомнил эксперт.

«Политический момент заключается в том, что, по моему мнению, в настоящее время предпринимается попытка ограничить политическое пространство Европейской комиссии, используя моральный вопрос», — подытожил он.

Обращает на себя особое внимание и дата, когда всё произошло — ровно за сутки до анонсированной на 3 декабря целым рядом СМИ презентации Еврокомиссией юридических предложений по обеспечению финансирования Украины за счёт т. н. репарационного кредита, основанного на использовании замороженных российских активов.

5 декабря может состояться первая подробная дискуссия на эту тему. Бельгия и Европейский центробанк активно сопротивляются, Киев остро нуждается не только в оружии, но и в деньгах. Владимир Зеленский только и успевает летать то в одну европейскую столицу, то в другую, выпрашивая любую помощь, и желательно побольше.

Из собственной казны брать средства ЕС то ли не может, то ли не хочет, поэтому всеми силами и ухищрениями ищет возможность запустить руку в активы РФ, но главным противником на этот раз выступает не Венгрия и даже не Словакия, а как раз Бельгия, в депозитарии которой хранится основная сумма.

Брюссель небезосновательно боится последствий хищения российских активов в виде ответных мер Москвы и просит партнёров по блоку разделить все риски. Но желающих нет.

Руководство Евросоюза лишь усиливает на Бельгию давление.

В одиночку что-либо противопоставить целому сообществу королевство не может, поэтому, пользуясь положением страны, где расположены различные институты и учреждения ЕС, решило противодействовать Еврокомиссии вот таким образом — с точки зрения закона.

«Мы все прекрасно понимаем, что коррупция в ЕС распространена на самом высоком уровне, и те обвинения, которые звучат последнее время против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, достаточно убедительны. И, в общем-то, коррупция — это норма жизни и Европейского союза, и европейской бюрократии. А такие задержания свидетельствуют, прежде всего, о том, что внутри Европейского союза нарастают противоречия между различными кланами, элитными группами и тому подобное», — заявил советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич в комментарии RT.

По его мнению, задержание столь высокопоставленных отставников — это некий симптом нарастающих проблем внутри Евросоюза, которые связаны в первую очередь с его полностью провальной внешней политикой и теми неудачами на международном фронте, которые последнее время терпит Брюссель.

В свою очередь источники Politico предупреждают, что коррупционный скандал ещё больше усугубит конфликт между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и нынешним верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, которые борются за влияние в Евросоюзе.

Либо и того хуже. Этот коррупционный скандал в Брюсселе может стать крупнейшим для ЕС в XXI веке, считает издание, а масштаб дела Могерини и Саннино сравним только с массовой отставкой Еврокомиссии под управлением Жака Сантера в 1999 году также из-за обвинений в финансовых махинациях.

«Блиц-операция прошла как по расписанию — в разгар переговоров по Украине, в то время как Европа пытается обрести единый голос и глобальное влияние. Еврокомиссия предпочитает не отвечать на запросы. Шоковая волна быстро распространилась по Европарламенту, затронув и весь спектр итальянской политики», — пишет итальянское информагентство ANSA.