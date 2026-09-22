Пришло время принимать бюджет Евросоюза на следующие семь лет (2028–2034 годы), для чего требуется консенсус всех 27 государств — членов сообщества. Пока он выглядит невозможным, так что председателю Евросовета Антониу Коште приходится лично убеждать руководство каждой страны.

ИА Регнум

В традициях старой доброй челночной дипломатии он в течение месяца посетил 25 европейских столиц (впереди еще Швеция и Нидерланды), чтобы понять, кто и насколько готов идти на уступки, а по каким вопросам останется непреклонным.

По предложению Еврокомиссии бюджет должен составить рекордные €1,76 трлн (для сравнения: объем текущего бюджета, на 2021–2027 годы, €1,074 трлн). Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила проект самым амбициозным за всю историю.

Однако этот пафос не вызывает такой радости у тех, кому всё это придется оплачивать.

В совместной статье для издания Politico главы правительств Германии, Австрии, Нидерландов, Дании и Финляндии — ключевых европейских доноров, обеспечивающих около 40% поступлений в бюджет ЕС, — назвали инициативу Еврокомиссии увеличить сумму примерно на 60% в номинальном выражении совершенно нереалистичной ни с экономической, ни с политической точки зрения и призвали сократить озвученную сумму на несколько сотен миллиардов евро.

Канцлеры ФРГ и Австрии, как и премьер-министры остальных трех стран, убеждены, что ЕС не может финансировать новые приоритеты, просто добавляя их к старым, и предложили руководству сообщества начать прежде всего с себя, в частности — отказаться от плана по увеличению штата институтов объединения на фоне сокращения сотрудников в национальных правительствах.

«В Австрии в течение следующих трех лет мы сократим 2600 должностей в сфере административного управления и поэтому не можем понять, почему в Европейской комиссии планируется создание 2500 новых должностей», — подчеркнул австрийский канцлер Кристиан Штокер на совместной пресс-конференции с Коштой в Вене.

Но есть и противоположная сторона — те, кто не желает урезать бюджет. Это государства-реципиенты, которые больше получают из общей казны, чем вносят в нее. Негласным лидером группы стала Испания.

В эту коалицию также вошли Италия, Польша, Венгрия, Словакия, Чехия, Румыния, Болгария, Хорватия, Греция, Кипр, Мальта, Португалия, Словения, Латвия, Литва и Эстония. Для них принципиально важны сохранение субсидий для аграрного сектора и программа по развитию регионов.

Например, венгерский премьер Петер Мадьяр намерен добиваться включения в новый евробюджет пункта о компенсации странам-членам за отказ от поставок энергоносителей из России. Эти два лагеря устроили бюджетную битву в дуэльных колонках: в Politico в один день, 18 сентября, вышла авторская статья не только доноров, но и спонсируемых.

Министр экономики Испании Карлос Куэрпо со страниц издания поспорил с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и его единомышленниками, заявив, что бюджет на следующие семь лет должен быть установлен на уровне 2% от валового национального дохода ЕС, также нужно отсрочить погашение долгов, взятых в период пандемии, чтобы высвободить €11 млрд в год для финансирования сельского хозяйства, обороны и повышения конкурентоспособности.

В этом противостоянии между, как их прозвали, «бережливыми» (Германия и ее единомышленники) и «друзьями сплочения» (блок во главе с Испанией) Кошта пытается найти формулу «равного недовольства» — степень, до которой все готовы пойти на уступки, чтобы в конечном итоге прийти к компромиссу по проекту бюджета.

Но пока все сходятся только в одном — в желании получать из общей европейской казны больше, а вносить туда меньше.

На этом фоне Кошта представил идею по увеличению бюджета сообщества, но не за счет прямых выплат из кармана стран-доноров. Нужны «новые собственные ресурсы», т.е. дополнительные налоги и сборы на уровне всего Евросоюза. Например — на операции с криптовалютой, на сверхприбыли корпораций, а также на электронные сигареты и вейпы, которые во многих странах пока налогом не облагаются.

Однако эта идея не нашла отклика у европейских чиновников: зачем отдавать Брюсселю собранные средства, если можно их направить в национальный бюджет и тратить на собственные нужды в полном объеме? Так, правительства не хотят отправлять ЕС поступления от уже действующих налогов на табачные изделия, отметил Кошта.

И предложил: если не хотите вносить в общеевропейскую казну больше средств, давайте сократим траты и перейдем в режим экономии. «Я спрашиваю: кто хочет сократить расходы на оборону? Никто. Кто хочет сократить расходы на конкурентоспособность? Никто. Кто хочет сократить расходы на сельское хозяйство? Никто», — пожаловался Кошта в интервью Politico.

И посетовал, что легко просто сказать: «Я хочу уменьшить общий объем», но гораздо сложнее достичь консенсуса по сокращению различных направлений политики, финансируемых из бюджета. Тем самым явно намекая на несговорчивость группы недовольных доноров во главе с Германией.

Впрочем, есть статьи, которые страны готовы урезать, — это административные расходы. Вот только занимают они всего 6% бюджета. Капля в море, которая ситуацию не изменит.

Тем временем среди членов ЕС, по словам источников, зреет готовность сократить внешнюю помощь союза, на которую в проекте бюджета заложено порядка €200 млрд. Однако о поддержке Украины, на которую предложено выделить до €100 млрд, в организации, по заверению Кошты, спорить не стали. Хотя там есть как сторонники, так и противники выделения средств Киеву.

«Европа должна прийти к соглашению до конца года, потому что нельзя дожить до 2028 года без финансирования. Бюджет — это не просто цифры, это окончательный политический выбор для Европы, которую мы хотим построить в будущем с умом и чувством коллективной ответственности», — сказал Кошта.

С одной стороны, разумно согласовать документ в оставшиеся месяцы 2026-го, поскольку многочисленные согласования растянутся как раз на год. Однако есть в стремлении Кошты поскорее закрыть этот вопрос и другая причина — политического характера.

Конец текущего года — это неофициальный дедлайн, поскольку в 2027-м в нескольких странах (Франции, Италии, Испании и Польше) пройдут выборы и есть риск, что новые лидеры сорвут переговоры.

Как рассказали европейские дипломаты газете Financial Times, французская сторона призывает партнеров по ЕС согласовать важные документы, включая бюджет сообщества, до своих президентских выборов из-за высоких рейтингов Марин Ле Пен, председателя парламентской фракции «Национальное объединение», выступающей за сокращение французского взноса в общеевропейскую казну примерно вдвое.

«[Ее победа] будет означать, что если сделки не будет к концу этого года, то, вероятно, сделки не будет и к концу следующего года. Поэтому тогда у нас просто не будет бюджета», — сказал один из собеседников издания. Официальный Париж меж тем, конечно, уверяет, что действует исключительно в интересах Европы и дело вовсе не в вероятном исходе выборов главы государства.

В свою очередь, Кошта утверждает, что все европейские лидеры, с которыми он пообщался в ходе турне, привержены достижению соглашения по бюджету к концу года, чтобы он мог вступить в силу 1 января 2028 года.

Однако тем временем поступают совершенно иные сигналы. На уступки первым идти не готов никто. Вводить новые налоги и сборы на уровне ЕС — тоже. К тому же достижение консенсуса осложняет множество факторов.

В частности, как пишет Financial Times, провал Христианско-демократического союза на местных выборах в Германии — у Мерца «большие проблемы, и это, очевидно, оказывает влияние».

Развязка этой истории уже близка.

Ирландия, председательствующая в Совете ЕС во втором полугодии, к началу октября представит на основе информации, собранной Коштой в ходе поездок, черновик бюджета с конкретными цифрами, который предметно рассмотрят главы государств на саммите 15–16 октября.

Готовясь к тому, что согласовать проект сразу не получится, в график уже внесли внеплановую неформальную встречу на 13 ноября. Финальной точкой должен стать декабрьский саммит. После одобрения лидерами проект бюджета ЕС поступает в Европарламент, чье согласие тоже необходимо, но депутаты могут заблокировать документ полностью.

Политическая воля — не единственное, что требуется для принятия бюджета Евросоюза. Нужны прежде всего деньги, а европейские государства сейчас переживают не лучшие времена, и свободных финансовых ресурсов, чтобы сделать большие отчисления в бюджет, как предлагает Еврокомиссия, нет.

У Германии — традиционного локомотива ЕС — дефицит бюджета в первом полугодии вырос до €71,3 млрд, так что властям пришлось урезать расходы внутри страны и, соответственно, нечего Брюсселю давать.

Не лучше дела у Франции: по итогам года госдолг, по прогнозам, достигнет рекордных почти 120% ВВП, что ровно вдвое больше установленного Маастрихтскими соглашениями лимита.

Так что совсем неудивительно, что согласование бюджета Евросоюза зашло в очевидный тупик.