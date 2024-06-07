Евгений Коновалов
Автор
Последние публикации
«Как страшным летом 2014-го». ВСУ обстреляли Луганск дальнобойными ракетами
Нынешним летом Луганск отмечает годовщину, о которой многие хотели бы забыть: десять лет назад город пережил настоящий ад. Но забыть луганчанам не дают. По городу снова бьёт артиллерия, только теперь уже американские дальнобойные ракеты. Утром 7 июня ВСУ ударили по Луганску пятью ракетами ATACMS...
7 июня 2024
«Позорно мало танков»: западные СМИ выявили неготовность к войне с Россией
Разрешив Украине бить по России американским оружием, президент США Джо Байден приблизил мир к большой войне. При этом никаких рецептов прекращения конфликта глава Белого дома не предлагает. К таким выводам в статье для американского издания The Washington Post пришли руководитель отдела политики...
5 июня 2024
Эммануил Виторган выкупил особняк в центре Москвы по цене «двушки»
Народный артист России Эммануил Виторган в августе 2023 года доказал в суде, что принадлежащий ему старинный особняк в самом центре Москвы якобы не используется в коммерческих целях. Благодаря этому актёр ежемесячно экономит около 1,7 миллиона рублей. При этом в здании работают весьма недешёвый...
25 мая 2024