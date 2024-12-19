19 декабря президент Владимир Путин в ходе совмещённой с большой пресс-конференцией прямой линии подвёл итоги уходящего года, ответив на вопросы жителей страны и журналистов. Как раньше отмечал глава государства, прямая линия — это «самый мощный социологический опрос», позволяющий гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

ИА Регнум

Начал Путин с экономических итогов 2024 года. Президент отметил, что с экономикой в целом в России ситуация устойчивая, развитие продолжается, «несмотря ни на что».

Рост российской экономики за два минувших года составил около 8%, пояснил президент. При этом он сравнил достижения страны с результатами в США, где, по его словам, это показатель равен 5-6%, и с Еврозоной, где рост составил всего 1%.

Глава государства отметил, что уровень безработицы в России сегодня находится на рекордно низком уровне (2,3%) — «такого в стране никогда не было». Вместе с этим зарплаты в России в реальном выражении в 2024 г. выросли на 9%.

Что касается роста цен в России, то, по мнению Путина, он объясняется объективными причинами, в том числе тем, что предложение не успевает за спросом, и последствиями введённых против России ограничений. Но в этом вопросе есть и недоработки властей страны, подчеркнул президент.

По словам главы государства, прогнозируется, что в 2025 г. рост ВВП страны составит 2–2,5%. Сейчас Россию ставят по объёму экономики на первое место в Европе и четвёртое в мире, но одновременно Путин предупредил, что «заснуть» на этом показателе нельзя.

Отдельно президент отметил: ряд экспертов считают, что Центробанк мог бы раньше начать использовать инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки, — подобные меры ЦБ начал применять летом.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3936574" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Гостином дворе началась программа «Итоги года с Владимиром Путиным»

В борьбе с инфляцией Центробанк мог бы сосредоточиться на стимулировании развития собственных промышленных производств, сообщил в разговоре с ИА Регнум декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнёв.

«Ключевая ставка является одним из основных инструментов регулирования экономического развития, экономического роста. Поэтому предположу, что Центральный банк мог бы пойти по пути не столько запретительному, сколько разрешительному. Потому что достаточно сложно бороться с инфляцией, которая по своей природе является инфляцией издержек, повышением ключевой ставки»,— рассказал эксперт.

Селезнёв объяснил, почему говорит об инфляции издержек. По его мнению, это связано с тем, что значительная часть товаров и комплектующих в стране остаётся импортной. Эксперт напомнил, что президент регулярно говорит о важности и необходимости импортозамещения, чтобы обеспечить технологический суверенитет и импортонезависимость страны.

«Для этого нужно обеспечить стимулирование развития собственных промышленных производств, собственного реального сектора, собственной экономики. Чтобы это стимулировать, нужно предложить экономике механизмы длинных дешёвых денег. Естественно, с учётом соответствующего мониторинга и контроля за их расходованием по целевому назначению»,— добавил Селезнёв.

Наша победа в СВО неизбежна

Как отметил Владимир Путин, решение о начале специальной военной операции (СВО) нужно было принимать ещё раньше.

«Вы знаете, если можно было бы посмотреть на ситуацию, зная то, что сейчас происходит, на ситуацию в 2021 году — о чём бы я подумал? О том, что такое решение, которое было принято в начале 2022-го, нужно было бы принимать раньше — это первое, — рассказал глава государства. — И второе: зная об этом, нужно было просто начать готовиться к этим мероприятиям, в том числе и к СВО».

Президент заявил, что решение о спецоперации было принято, так как дальше невозможно было ждать, пока ситуация для России начнёт ухудшаться. Он также напомнил, что уже тогда киевский режим открыто объявил, что не намерен выполнять Минские соглашения, а на Украине заявили свои претензии на оружие массового уничтожения.

Путин фактически сказал, что Россия предвидела развитие событий на Украине, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. Речь о всеобщей бандеризации, внедрении в стране агентов спецслужб США и Великобритании, отметил эксперт в беседе с ИА Регнум.

«В общем, Путин сказал о том, что решение было продиктовано целесообразностью сохранения русского мира, русского языка и сохранения людей, которые отождествляют себя с русскими», — добавил Матвийчук.

Сегодня же, рассказал глава государства, наша страна движется к решению первостепенных задач, которые были обозначены в начале СВО. Президент подчеркнул, что продвижение наших войск идёт по всей линии фронта.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/87Gprd9vX" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Об оценке хода СВО

«Что касается ребят, то они действуют героически. Возможности вооружённых сил возрастают», — сказал Путин, пожелав нашим воинам удачи, победы и возвращения домой.

На вопрос о возможной остановке боевых действий Владимир Путин ответил, что она позволит противнику закрепиться на позициях и провести переподготовку личного состава. При этом он уточнил, что по итогам СВО России нужно не перемирие, а долгосрочный и прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и её граждан.

Освобождение Курской области и справедливые выплаты

Президент заверил, что подразделения ВСУ будут выбиты из Курской области. После этого, объяснил Путин, будет проведена оценка ущерба, «всё точно будет восстановлено», а пострадавшие жители региона получат всё, что им причитается.

Во время прямой линии президенту рассказали о разнице в выплатах бойцам СВО и военнослужащим, освобождающим Курскую область: у последних нет статуса участника СВО.

«Всё поправим, все получат то, что причитается военнослужащим, которые исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения. Пересчитаем и задним числом», — пообещал президент.

Те, кто воюют под Курском, тоже рискуют своими жизнями, отметил Анатолий Матвийчук в беседе с ИА Регнум, поэтому решение о получении ими боевых выплат «целесообразно и своевременно».

Все защитники России, в том числе бывшие бойцы ЧВК «Вагнер», должны быть в равных условиях в вопросах выплат и статуса, подчеркнул Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/bQPj959GN" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин заявил, что Курская область будет освобождена и восстановлена

Он также высказался о ракетном комплексе «Орешник», предложив блоку НАТО «технологическую дуэль»: выбрать объект в Киеве, сосредоточить там все западные комплексы противоракетной и противовоздушной обороны, а потом посмотреть, чьё оружие окажется эффективнее.

Шансов сбить или уничтожить «Орешник» у наших противников нет, заявил российский лидер.

«После того как мы применили «Орешник», западные эксперты начали уничижительно высказываться по поводу российской техники, пошло пустословие и злословие, — говорит Анатолий Матвийчук. — Я полагаю, сегодня наш президент заявил: хорошо, я вам даю возможность сделать группировку сил в Киеве, назначить объект, а мы нанесём по нему удар «Орешником». И весь мир увидит никчёмность ваших технологических решений в области ПВО и ПРО».

«Девочки нужны»

Отвечая на вопрос о текущей ситуации с демографией в стране, Владимир Путин назвал этот вопрос одним из важнейших. По его словам, если в СССР был достигнут уровень рождаемости примерно 2%, то сейчас, к сожалению, он упал до 1,4%.

«У нас, вы знаете, количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30%. Девочки нужны, девушки, — сказал президент. — Что мы делаем для того, чтобы ситуацию поправить? Целая программа создана. Мы занимаемся этим постоянно».

Как отметил глава государства, ради этого в России постоянно пополняется материнский капитал, сохраняется семейная ипотека под 6%, а при рождении третьего ребенка выплачивается 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

«И будем дальше это всё делать. Будем донастраивать этот инструмент дальше. Это очень важная вещь», — подчеркнул Путин.

Для регионов, где наблюдается низкий уровень рождаемости, будет создана отдельная программа поддержки, заявил президент России. Таких регионов, по его словам, около 35, они получат финансирование в размере 75 миллиардов рублей на ближайшие несколько лет.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/9NPdr4MWK" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин о вопросе демографии

Президент также призвал губернаторов начинать и заканчивать рабочий день вопросами поддержки демографии.

«Народонаселение — это то, что составляет страну. Одна территория — это хорошо, но она должна быть населена гражданами этой страны», — заключил президент.

Действующие меры поддержки для повышения демографии — беспрецедентны, но их недостаточно, считает руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты Дарья Кислицина. Новые решения, рассказала она в беседе с ИА Регнум, нужно искать всем вместе.

«Мы не подходим пока к заявленным плановым показателям. Об этом президент сегодня говорил. Вопрос в том, что нужно всем вместе искать новые решения, которые должны лежать в плоскости как развития материальных мер поддержки, так и нематериальных, ценностных. Это огромный пласт работы», — отметила Кислицина.

Она напомнила, что 20 декабря состоится Государственный Совет по теме «Семья». Эксперт призвала посмотреть на результаты мероприятия: «Тогда можно будет предварительно оценить, какие пилотные проекты можно считать успешными». Также можно будет понять, как договорились регионы, каким образом будут внедряться новые проекты, а главное — что повлияло на повышение рождаемости в отдельно взятых регионах.

Вернувшиеся регионы: отстраивать и развивать

Говоря о территориях, которые вошли в состав России в ходе СВО, глава государства отметил, что их возрождение идёт хорошими темпами. Уже восстановлена 21 тысяча объектов, в планах — привести в порядок ещё 30 тысяч.

Как идёт работа, можно отследить на примере Мариуполя: по словам Путина, там восстановлены 1,7 тысячи домов, в городе наблюдается настоящий строительный бум. При этом в Мариуполь уже вернулись 300 тысяч человек.

Президент подчеркнул, что у России хватит сил и средств для восстановления наших исторических земель. Кроме того, в планах у государства масштабные инфраструктурные проекты.

«Мы планируем построить дорогу кольцевую вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем Российской Федерации. И это будет такая же дорога, как «Таврида» в Крыму: четырехполосное движение со всеми преимуществами такой трассы. Одна часть уже сделана», — сообщил Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/JkWg9ldP0" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин о планах по восстановлению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей

Он также подчеркнул, что новые регионы имеют очень хороший потенциал развития.

«Все эти регионы выходят в зону самообеспеченности», — добавил глава государства.

Иностранцы в России

Во время прямой линии также была затронута тема иностранных граждан в нашей стране. Этот вопрос является острым для России, признал президент.

По его словам, правоохранители должны следить, чтобы приезжие уважали традиции России. Но одновременно необходимо «вместе с нашими партнёрами» заранее готовить потенциальных приезжающих в Россию на работу людей, знакомить их с нашими культурой и законами.

По мнению главы государства, чтобы сократить количество трудовых мигрантов, необходимо повышать производительность труда.

«Нужно использовать такие технологии, которые не требуют большого количества неквалифицированного труда», — подчеркнул Путин.

При этом, продолжил он, Россия заинтересована в том, чтобы к нам приезжали высококвалифицированные работники, в том числе те, кто является носителями наших традиционных ценностей. Речь не только о трудовых мигрантах, а и о тех, кто хочет вернуться в Россию. В частности, об украинцах: президент допустил, что сейчас в нашей страны может проживать больше украинцев, чем на самой Украине.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/lkWar6zGy" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин о миграционном вопросе

«Я не шучу — вполне это может быть. Имею в виду тех людей, которые живут на новых территориях, в Крыму», — отметил президент.

По словам Путина, это миллионы людей. Он также добавил, что власти приветствуют прибытие украинцев в Россию, ведь «это люди нашей культуры, это часть нашего народа, по сути».