В уютной мастерской художника светло и просторно. Здесь царит творческий беспорядок — повсюду развешаны и расставлены картины, разбросаны краски, палитры и кисти. На полотнах можно увидеть и живописные места республики, и забавные сценки-иллюстрации к литературным произведениям, и печальные лица беженцев.

ИА Регнум

Атмосферу дополняет солнечный свет из высокого окна почти под самым потолком. В этой комнате творит известный луганский живописец, председатель Союза художников ЛНР Артём Фесенко.

Художником он хотел стать с детства: в семейном архиве до сих пор хранятся детские зарисовки и первые творческие опыты маленького Артёма.

— Я всегда мечтал быть художником, с детства рисовал. И родители, видя мое увлечение, подсовывали всевозможные интересные альбомы. Так узнал об импрессионистах, о Модильяни, Пикассо, помню книги Анри Перрюшо об импрессионизме, искусство передвижников… Поступив в художественное училище, я уже имел серьёзные знания об истории искусств и живописи, — вспоминает Фесенко.

Особое впечатление в детстве на будущего художника произвела картина Амедео Модильяни «Дама с чёрным галстуком».

— Любовь к Модильяни у меня сохранилась на всю жизнь. В более взрослом возрасте большой отпечаток оставили художники сурового реализма. И конечно, произведения Марка Шагала очень люблю. Эти художники так и остаются в моей жизни. А еще постоянно открываю для себя что-то новое, встречая на выставках интересных мастеров, — говорит Фесенко.

Процесс создания картины всегда проходит по-разному — всё зависит от вдохновения художника и условий работы. Например, на пленэре нужно справляться быстро и без ошибок, потому что второй попытки не будет.

— Бывает, работа рождается за считаные часы или дни. А иногда происходят те самые муки творчества, когда не можешь добиться нужного результата месяцами, оставляешь работу, она выстаивается, а потом как по щелчку находишь нужное решение. Опять-таки всё зависит от внутреннего состояния. Если речь идёт о работе на воздухе, этюдах, ты за несколько минут должен передать состояние. И пишешь работу в один заход, — делится секретами работы художник.

Подсчёта своих картин живописец не вёл никогда, а вот участие в выставках Союза художников фиксирует. Их на счету у Фесенко уже более 50. Некоторые работы хранятся в музеях России, Украины и родной Луганщины. Вдохновить художника может что угодно, даже простейшие бытовые ситуации.

— Чтобы ты был честен со зрителем, должен писать работы о себе: о том, что тебя окружает, что тебе близко, волнует. Вдохновить может литература, фильм, случайно увиденная на улице ситуация, природа.

ИА Регнум

В моём случае образы часто рождают поэзия и бытовые ситуации. Например, недавно вышел из дома на работу и заметил интересный мотив с преломленными водосточными трубами при определённом освещении. А ведь проходил там тысячу раз, каждый день, но ни разу не замечал. Преломление света, солнца и — эврика, увидел для себя кое-что необычное, — рассказывает художник.

Когда в Донбасс пришла война, Фесенко принял непростое решение —согласился возглавить Союз художников никем не признанной тогда республики.

— Это была своего рода революция, мне хотелось быть на передовой, быть полезным. Когда коллектив выдвинул мою кандидатуру, конечно, мне было немного страшно, но я окунулся с головой в работу. Очень хотелось доказать, что, вопреки всему, на Луганщине будет живопись, что мы во что бы то ни стало, как зёрна, прорастём и потянемся к свету, будем создавать прекрасные работы, будем делать выставки для людей, — вспоминает Фесенко.

ИА Регнум

И дело пошло. Луганские художники проявляли себя как в родной республике, так и в разных уголках России. Вскоре о творчестве живописцев из ЛНР узнали в Ростове-на-Дону и Москве, Грозном, Санкт-Петербурге, Белгороде и многих других городах. А после возвращения исторических территорий в состав России луганских художников встречают уже не как гостей, а как равноправных коллег. Сейчас в Союз стремятся вступить и молодые художники, в том числе из городов и районов Луганщины, которые восемь лет были оторваны от родины.

— Мы участвовали в разных проектах, но всегда были гостями. А сейчас мы уже на равных правах участвуем в выставках. Организация растёт, появляются молодые художники: из Кременной, Рубежного, Северодонецка. Это значит, наша работа не прошла зря, мы — на правильном пути. Конечно, цену за наш выбор мы заплатили колоссальную, многих художников потеряли на этом пути — и в специальной военной операции, и по другим причинам, — рассказывает глава Союза художников ЛНР.

Среди ушедших — знаменитые луганские скульпторы Александр Редькин и Виктор Закалюкин, художник Андрей Швыдкой. А еще — участник СВО Александр Елизаров, молодой талантливый скульптор.

ИА Регнум

— Это колоссальная потеря для нас. Не проходит и дня, чтобы я об этом человеке не вспоминал. Всё время себя виню, прокручиваю в голове, чем мог бы помочь, как спасти друга. На фронте важен каждый, всех хочется спасти, но тут я особенности себя корю, что такого человека не сберёг, — делится болью Фесенко.

После гибели Елизарова в Луганск переехал молодой российский скульптор Максим Малашенко. Он стал преподавателем в академии культуры и искусств, членом Союза художников.

— Он работает, возрождает школу. У нас была очень серьёзная школа скульпторов, а сейчас — только два человека: Роман Мануйлов и Максим Малашенко. Но мы работаем, есть энергия, силы. И мы обречены на успех! Сомнений быть не может, — уверен Фесенко.

У председателя Союза художников ЛНР есть мечта — возродить Луганскую школу живописи, известную и во всём Советском Союзе, и на постсоветском пространстве.

ИА Регнум

— Наша школа была очень интересной, самобытной. Студенты Луганского художественного училища поступали в ведущие вузы Украины и России. А сформировалась она очень интересно, собрав выпускников питерской, киевской, львовской академий, Харькова, Тбилиси… Школа была одна, но каждый регион привносил свой особый колорит. Получился симбиоз: выпускались очень разные студенты — с разным стилем, разными подходами к живописи и скульптуре. Наша задача — возродить луганскую школу, — объясняет Фесенко.

Еще одна его мечта — восстановить мозаичный фонтан у здания Союза художников в Луганске — уже осуществилась. Поучаствовали все члены братства живописцев.

— Это просто божественное провидение, что нам удаются такие проекты. Денег не было — непонятно, откуда всё бралось… Ребята нам привозили цемент, гипс, скидывались. Сейчас фонтанчик работает, но наш ремонт — простенький. Теперь я мечтаю, что мы привлечём мастеров из Москвы, из Союза художников России и сделаем этот фонтан на века — в память о художниках, которые его изначально делали, — отмечает Фесенко.

ИА Регнум

Ещё впереди — юбилейная персональная выставка, в которую в том числе войдут работы из серии «Ежедневные горизонты жизни». Картины посвящены матери Артёма Фесенко — известной луганской поэтессе Ларисе Класс. По сути, это иллюстрации её стихов.

— Эта серия посвящена стихам моей мамы. Когда их читаю, хочется делать иллюстрации, чтобы уже через мои картины её стихи продолжали жить. Иногда хочется и похулиганить — в хорошем смысле. Продолжу серию «Ежедневные горизонты жизни», поработаю над пейзажем, портретом. Пока коплю силы.

Хочется верить, что человек, который творит, неспособен на подлость. В жизни бывает всякое, но в моём представлении художник, творец — это созидающий человек, который привносит в мир нечто новое, — резюмирует Фесенко.