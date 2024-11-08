Донбасс славится своими спортсменами. Например, в Макеевке родился легендарный тяжелоатлет Юрий Петрович Власов. После 2014 года представители самых разных видов спорта попали в российскую орбиту, начали выступать в «большой России», попадать в сборные команды РФ. Одна из них — Ольга Демчук, педагог-хореограф, бодибилдер, мать двоих сыновей.

Фото из личного архива

Кажется, чтобы полностью представить Ольгу, нужно выпустить отдельную книгу. Одно только перечисление её достижений займёт целую главу. Сегодня Демчук — мастер спорта международного класса, многократная чемпионка Украины, призёр чемпионата мира в 2009 году, обладатель Кубка мира по фитнесу 2012 года, призёр чемпионата Европы — 2014, абсолютная чемпионка России, серебряный призёр чемпионата мира в 2018-м, абсолютная чемпионка Arnold Classic Sports Festival 2020 года, главный судья Федерации бодибилдинга Донбасса по версии FBB, педагог-хореограф, преподаватель кафедры адаптивной физкультуры Института физкультуры и спорта ДНР, основатель и руководитель школы бодибилдинга и фитнеса.

Про таких, как она, очень точно сказали классики советского кинематографа: спортсменка, комсомолка и просто красавица. При этом в бодибилдинг она попала по большому счету случайно.

В детстве Ольга мечтала стать танцовщицей или хореографом. Танцы были смыслом её жизни — танцевала с пяти лет, уже с семи сама готовила постановки, но неожиданно в подростковом возрасте начались проблемы со здоровьем. Пошли с семьёй на обследование — врачи озвучили неутешительный вердикт.

«Обнаружили целый букет. Понятное дело, сколиоз — самое простое и распространённое заболевание среди школьников и студентов. Помимо него, еще кифоз, грыжи, сросшиеся позвонки. И всё бы ничего, если бы это не начало мешать делать то, что я люблю», — вспоминает Ольга.

Для 14-летней девушки это был настоящий удар: врачи заявили, что дальше будет только хуже. Поэтому нужно уходить из обычной школы, отправляться в специнтернат. И весь процесс обучения — на деревянной постели. Только лежачий образ жизни.

Других вариантов не было. Массажи, электрофорез, даже аппликатор Кузнецова в рубашке, в которую девушка оборачивалась, не помогали. Был только временный эффект, а танцевать полноценно было невозможно. Еще и спать только на животе.

Но в семье Демчук пошли на принцип: никакого специнтерната и лежачего образа жизни! Конечно, обошли всех, кого могли: мануальных терапевтов в Донецке, массажистов, специалистов по лечебной физкультуре…

«Это был бесконечный поиск решений. Чего только не было на этом пути исцеления. Но всё давало лишь временное облегчение. Справиться получилось только спустя много лет, когда я сама пришла в фитнес-индустрию, нашла свой вид спорта — бодибилдинг. Нарастила мышечный корсет. И сегодня в 41 год могу то, чего не могла в 14», — рассказывает спортсменка.

Фото из личного архива

При этом мотивация у неё не изменилась — ей хотелось танцевать. Ольгу не устраивало несоответствие между желаемым и возможным: как же так? Я всё умею и могу! Но тело не позволяло.

Уже в 24 года, после декретного отпуска, она вышла работать в фитнес-клуб инструктором по восточным танцам. Работа в тренажерном зале затянула, упорный труд и сильнейшая мотивация помогли преодолеть все трудности.

Фото из личного архива

К тому же активно начало развиваться подходящее направление — бодифитнес. На соревнованиях по этому виду спорта девушки и парни не только представляют результаты работы над своим внешним видом, но и выступают с творческим номером. В итоге Демчук совместила давнюю мечту, танцы, с новой сферой — бодибилдингом.

Но заниматься только собой ей было неинтересно. Ольга открыла собственную школу, занимается с детьми, в том числе с ограниченными возможностями. Старший сын тоже радует маму выступлениями в бодифитнесе.

Фото из личного архива

Когда Демчук говорит о любимом деле, в её глазах сверкает металлический отблеск — как будто от начищенной поверхности штанги или гантели. Стальная решимость — если хочешь, делай, несмотря ни на что. Сегодня для этого есть все возможности.

Сама она объясняет это очень просто: наша лень — это чудовище-минотавр из древнегреческого мифа.

«Давайте мы все перестанем кормить Минотавра и найдём ключики, пути решения вопросов, которые для нас очень важны. И будем становиться счастливее, будем меняться, Минотавр сдохнет от голода.

Фото из личного архива

Не ищите оправданий, не кормите свою лень, а задумайтесь над тем, что вы еще не реализовали. Нужно представить эту картинку, очень сильно захотеть и двигаться в этом направлении. И всё может измениться, весь мир вокруг вас поменяется», — обещает Ольга.

И вряд ли хоть один человек, глядя на неё, не поверит, что всё возможно. Даже победить Минотавра — нужно только очень захотеть.