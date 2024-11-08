Антон Беликов — тот самый человек, с которым можно разговаривать часами, и у него всегда найдется что сказать. Чтобы не в споре, но в беседе родилась истина. Это сразу понятно при взгляде на него: подвижная мимика, движения головой, почти ораторские жесты руками. И разговор — как будто со старым другом.

ИА Регнум

Кандидат философских наук, отец четверых детей, специалист по античной философии, культуре и средневековой теологии, куратор выставок, автор картин и граффити на православную тематику, до СВО он руководил интересным проектом «После иконы» и популяризировал христианство необычными способами.

Идея его состояла в том, что в истории русского искусства и в духовной жизни был огромный период, связанный с иконой. Но он, по мнению Беликова, закончился, и мы теперь живем в эпоху после неё. В эти времена «постиконы» культура утратила способность понимать, что это такое, мы не умеем с ней обращаться, разучились создавать настоящие иконы, а не имитации.

«Наша нынешняя культура — это как пустой футляр от скрипки, она хранит воспоминания о великом, что когда-то было, но сейчас уже мы имеем пустую форму», — говорил Антон в одном из интервью.

Для него всегда было важно, чтобы человек задумывался, размышлял и был свободен, ведь христианство — это религия свободы, а не депрессивной покорности. Поэтому в своих арт-проектах единомышленники Беликова использовали даже такой формат, как «православный вандализм» — уличные граффити на религиозную тематику. Чтобы — щёлк! — и за те несколько секунд, что прохожий видел Христа или указующего на небо святого, лежащее где-то глубоко внутри христианство показалось на свет.

Чтобы оно вернулось в живую культуру.

А родился проект «После иконы» после поездки в Донбасс, когда Беликов сделал страстной цикл стрит-арта в разбитой украинской артиллерией школе в поселке Зайцево. Родилось ощущение истинного возвращения, того, что новая Россия начинается там. И открылась новая страница в жизни: арт-объединение начало организовывать художественные выставки-продажи, когда вырученные средства шли на помощь больницам Донбасса.

Коренной москвич Беликов стал там частым гостем. А в какой-то момент понял, что гостить уже мало, и пошел на СВО добровольцем.

Приехал в Донецк и специально записался именно в столице республики — чтобы попасть в бывшую 100-ю бригаду Народной милиции ДНР, легендарные «железные каски». И вот он здесь, в зоне боевых действий. Воин-доброволец, который свободную минуту проводит с кисточками и красками. Проект «После иконы», суть которого в поиске нового художественного языка и новой выразительности в современном христианском искусстве, продолжает жить и на войне.

«Я здесь добыл крышки от ящиков, в которых на позиции привозят мины. Иногда пишу. У меня есть пять тюбиков краски и три кисточки», — признается мой герой.

Фото из личного архива

И так на передовой появился новый проект «Русский стиль: сталь»: его участники доносят свои мысли через визуальные образы на необычных носителях: пластинах от бронежилетов. Проект, кстати, представили на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

А когда пытался пожаловаться ему на непонятные современные веяния — наклейки, и бесталанные подражания, и исковерканные версии великих картин, мой собеседник только развел руками и улыбнулся: «Я живу в мире военных шевронов».

Именно здесь, на донбасской земле Антон продолжает формулировать интереснейшие мысли о зарождении России будущего и кривом зеркале в форме современной Украины, в которое нам нужно посмотреть. России и русским это нужно, чтобы понять, а кто же мы сами — в плане государственности, культуры, политических доктрин.

Мой герой уверен: именно на СВО рождается Россия будущего. А еще он придумал термин «сверхновые русские», которые после победы разъедутся по разным частям страны и повезут с собой ключевые идеи.

Фото из личного архива

«Мы последняя большая белая христианская цивилизация европейского типа на континенте, а то и во всём мире. И, наверное, идеология России будущего должна строиться именно на этих пунктах. Говорят, что Китай — это страна, которая притворяется цивилизацией, а Россия — наоборот. Может, нам пора перестать притворяться и осознать себя?» — задаёт вопрос мой собеседник.

И этот вопрос очень живо отзывается внутри, задевая нужные струны: с этого момента постоянно ловлю себя на том, что задаюсь такими же масштабными вопросами. Как будто Антон увидел, как я смотрю на всё с земли, и позвал сменить масштаб на колокольню. Под звон куполов, да с такой высоты и правда всё выглядит совсем по-другому.