Никита Олендарь пришёл работать в донецкую «Молодёжку» в 2014 году. До этого в библиотеке бывал ещё студентом — посещал мероприятия, стал помогать с их организацией. И затянуло. Так молодой выпускник Донецкого национального технического университета пошёл работать совсем не по специальности — по зову сердца.

Фото из личного архива

Благодаря Никите жители Донбасса и всей России узнают больше о благородной профессии библиотекаря. Сегодня Олендарь — заведующий отделом социокультурной деятельности Донецкой республиканской библиотеки для молодежи.

А в 2022 году Никита ушёл добровольцем на фронт. Объясняет, что просто не мог остаться в стороне — «нужно было примерить на себя солдатскую службу».

Хотя, как человек с аналитическим складом ума и умением рефлексировать, добавляет: «Думаю, я бы очень жалел, если бы не пошёл тогда. Была ещё озорная мальчишеская история. Были авантюрные соображения и, конечно, почвеннические, государственнические — понимал, что страна проходит важную веху. И если бы я оказался на периферии или вовсе это миновал, я бы себя не простил».

При этом у Никиты были все основания для того, чтобы избежать мобилизации — работник культуры, женат, с малолетним ребёнком. Но эти аргументы для него уже не играли никакой роли. Говорит, что с самого начала мобилизации в ДНР готовил жену, что может уйти защищать и освобождать Донбасс.

Однако ключевым для парня стал разговор с духовником. Тот благословил Никиту на ратный подвиг, после чего Олендарь поступил в стрелковый полк. Сначала был помощником гранатометчика, потом стал медбратом.

Но после одного из обстрелов медбрат Олендарь получил контузию и черепно-мозговую травму. Из-за этого вернулся в родной Донецк и продолжил работать в библиотеке для молодёжи. Только уже в должности заведующего отделом.

В привычной обстановке развернул бурную творческую деятельность. Начал организовывать творческие вечера, создал Центр изучения космоса и космизма имени Н. Ф. Фёдорова, налаживал связи с библиотеками по всей большой России. А ещё запустил несколько проектов — например, «Кто ты, библиотекарь?». Благодаря ему многие читатели познакомились со своими проводниками в мир знаний.

Никита помогает начинающим творцам и даёт возможность донецкой молодёжи встречаться с деятелями культуры всех мастей и возрастов: музыкантами, режиссерами, писателями. При этом молодёжь он искренне любит — это чувствуется в каждом слове.

Стоит только спросить его о современных молодых людях, как Олендарь начинает рассуждать, но уже с улыбкой.

Фото из личного архива

«Среди ребят есть хорошая тенденция. По примеру своих родственников, выходцев из Советского Союза, когда собирать библиотеки было чуть ли не обыденностью, они вновь возвращаются к этой традиции. Они этим друг перед другом козыряют, хвастаются. С удовольствием читают, при этом они избирательны в литературе: читают рецензии, советуются друг с другом», — рассказывает библиотекарь.

Он признаёт, что молодёжь Донбасса отличается от своих сверстников из большой России. Раннее взросление, умение брать на себя ответственность, особое чувство патриотизма и родной земли — так уж сложились обстоятельства.

Фото из личного архива

«Для них любовь к малой родине — это уже приобретённый рефлекс. При этом они не всегда могут подобрать аргументацию. Но на самом деле их любовь выражается в том, что они здесь. А ведь могли бы выбрать себе более безопасное место, перебраться туда.

Как раз возраст от 18 лет — время духовного и физического скитальчества, попробовать свои силы в Москве, в Северной столице. Но я вижу по ребятам, что они хотят помогать процветать родному краю в самых разных сферах», — объясняет Никита.

Говорят, по речи человека всегда легко понять, насколько много он читает. По Олендарю всё понятно с первых же секунд — даже перед нашей беседой он осеняет себя крестным знамением, постоянно находится в движении — крутит головой, обводит взглядом комнату, а говорит при этом размеренно, тихо, спокойно.

Фото из личного архива

Никиту Олендаря можно с полным правом назвать мыслителем и пассионарием. И, конечно, проводником — в самом лучше смысле этого слова. Он постоянно вплетает в свою речь отсылки — к Евангелию, к биографии отца Павла Флоренского или Николая Бердяева, к трудам Марка Аврелия, Альбера Камю или Фёдора Достоевского.

Поражает простота, с которой он это делает. Процесс захватывает с первой секунды и не отпускает. Кажется, этот человек может подсказать что угодно: с чего начать изучение русского космизма, кого из современных авторов почитать, чем сердце порадовать. И в его ответах всегда будет чуточку больше, чем ты спрашивал.

Фото из личного архива

Как, например, в разговоре о детях. У Никиты их двое. Он точно знает, что хочет им передать.

«Первое — это любовь к Богу. Если рассматривать всё, с чем мы сталкиваемся, весь наш мир, без ощущения иррациональности задумок о нём, все может свестись к сартровскому пониманию жизни в стиле Камю: всё — абсурд. Без серьёзного целеполагания, без возможности спасения. И здесь можно вспомнить Достоевского и его персонажа, слугу Смердякова: если Бога нет, то всё позволено. Конечно, Бог как основа всего и всех», — объясняет Олендарь.

P.S. Осенью стало известно, что Никита вышел в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года — 2024». Остаётся только пожелать ему успехов.