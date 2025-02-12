Представители оператора взимания платы «Платон» после полутора лет жалоб со стороны водителей-дальнобойщиков и компаний-перевозчиков признали, что бортовые приборы системы могут работать некорректно из-за «глушилок» РЭБ. В борьбе с вражескими беспилотниками средства РЭБ устанавливаются в разных регионах, из-за чего дальнобойщики получают ошибочные штрафы. Оператор сообщил о намерении перенастроить часть своего оборудования, чтобы устранить сбои.

Иван Шилов ИА Регнум

Между тем ошибки в работе оборудования уже приводят к росту стоимости логистических услуг, что, в свою очередь, влияет на цену товаров в магазинах.

Водители фур грустно шутят, что они теперь переплачивают дважды: один раз за штрафы, второй — в магазине за продукты.

Два года ошибочных штрафов

Проблемы с работой «Платона» начались ещё весной 2023 года. Водители сообщали, что при подъезде к рамкам, на которых закреплены камеры фотофиксации, на установленное в грузовике бортовое устройство не поступал сигнал. Система считывала это как неоплаченный проезд.

Кроме того, штраф мог прийти водителю, которого вообще не было в регионе: к примеру, он ехал по Ростовской области, а приходило уведомление о нарушении в Брянской. Штраф — 5 тысяч рублей.

«Прибор работал, деньги на счету были, вот тебе сюрприз — 5000 штраф! Позвонили, девочка ответила: подавайте претензию в письменной форме. Подали, третий месяц ждём ответа, в течение этого времени еще 3 раза повторно отправляли. До сих пор тишина», — вот один из типичных комментариев на профильном форуме компаний-перевозчиков.

На разных форумах можно прочитать сотни подобных сообщений.

«В машине стоит прибор, все огни горят, за рулём — опытный водитель, всё бдит и видит! Прибор в рабочем режиме. 12 октября по выписке было последнее списание, за остальной период прилетело 3 штрафа по 2500 (со скидкой), общая сумма 7500 р. Свозили прибор в Платон, и, внимание: ПЛАТОН ПРОВЕРИЛ УСТРОЙСТВО И ДАЛ ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ЧТО ОН РАБОЧИЙ! Прибор, тем не менее, заменили, но что делать со штрафами, пока непонятно. Видимо, тратить своё время на обжалование.

P.S. Сегодня пришло ещё четыре штрафа за октябрь, уже по другим ТС. Приборы работают, огни все горят. Набрали горячую линию, там ответили, что за работоспособность устройств отвечает тот, кто эксплуатирует устройство. Круг замкнулся!» — ещё одно сообщение (орфография и пунктуация сохранены).

У дальнобойщиков и перевозчиков сразу же появилась версия, почему начались проблемы: «Из-за глушилок в городах, которые борются с дронами и так далее, пропадает сигнал у «Платона» — и приходят штрафы. Мы не виноваты, что вы делаете вокруг глушилки и РЭБ, платить из своего кармана не собираемся».

Долгое время перевозчики не говорили о проблеме публично, но ситуация никак не менялась. Уже летом 2024 года Асссоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» пожаловалась в Минтранс на работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые выводят из строя тахографы и бортовые устройства «Платона». Сообщалось, что один из перевозчиков за полгода получил 65 ошибочных штрафов на 365 тысяч рублей.

Средства РЭБ предназначены для глушения электромагнитных волн, внесения помех в спутниковую навигацию или для нарушения систем связи. А «Платон» завязан на спутниковую навигацию, поэтому работа системы может нарушаться.

В начале июля прошлого года «Грузавтотрансу» ответил первый замглавы Минтранса Валентин Иванов. Он сообщил, что Генштаб и ФСБ не подтвердили информацию о том, что развёрнутые Минобороны средства РЭБ, предназначенные для подавления сигналов спутниковой навигации, могут выводить тахографы и устройства взимания платы «Платон» из строя.

«Фуры телепортируются»

Система «Платон» заработала на российских трассах в ноябре 2015 года. Её задача — взимать плату за проезд по автодорогам федерального значения. Платить должны только большегрузы, чья масса превышает 12 тонн. За счёт собранных средств ремонтируются дороги общего пользования федерального значения.

На сегодняшний день в системе зарегистрированы 843 тысячи грузоперевозчиков и логистических компаний. В каждый подключенный к «Платону» автомобиль устанавливается бортовое устройство, с которого при проезде через «рамки» (навесное оборудование на трассах) системы взимается плата.

Именно в эти моменты и начинаются проблемы, сообщили ИА Регнум водители-дальнобойщики, пострадавшие от некорректной работы системы.

«В связи с многочисленными прилётами беспилотников глушат навигацию, в результате штрафы сыплются пачками. Для понимания: 1 постановление — это 5 тысяч рублей. С рабочего устройства деньги не списываются, а приходит фотофиксация, что машина проехала по федеральным трассам без оплаты», — рассказал один из водителей.

Такая проблема, добавляет собеседник ИА Регнум, наблюдается по всей России, но особенно — в регионах, граничащих с зоной проведения СВО.

«Я в убыток себе работать не могу. Тем более система странно отмечает места фиксации нарушений. Может указать не только регион, где в этот момент машины не было, но даже зарубежную страну, например, Австралию.

Один из водителей рассказал, что 9 января обратился в центр обслуживания «Платон» в Ростове для замены устройств, думая, что они неисправны. Устройства поменяли на новые, выдали акт об исправности старых. Так что дело не в устройствах», — отмечает водитель.

Ещё один собеседник ИА Регнум поясняет, что у водителей есть заранее построенная маршрутная карта, которую передают в «Платон». Система навигации «Глонасс», которой пользуются перевозчики, отправляет маршрут движения в «Платон». Но когда «Глонасс» не работает из-за «глушилок» РЭБ, система не получает корректных данных. Получается, что машина буквально перепрыгивает какой-то участок.

В распоряжении ИА Регнум есть видео с типичным сбоем. Водитель едет по трассе, в машине работает бортовое устройство — горит зелёный индикатор.

Но за 100 метров до рамки теряется сигнал, загорается красный цвет. А через 100 метров после рамки — снова всё в порядке, зелёный. Получается, что плата за проезд списаться не может, приходит штраф.

«Может повлиять на цену товаров»

28 января пресс-служба «Платона» опубликовала в своём Telegram-канале «Уведомление о текущих мерах по проблеме взаимодействия РЭБ и системы «Платон». В посте представители компании признали, что, «к сожалению, проблема конфликта при одновременной работе средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и системы взимания платы «Платон» действительно существует».

В компании предложили перевозчикам, столкнувшихся с необоснованными штрафами, обжаловать их. Для этого нужно обратиться в Ространснадзор в течение 10 суток со дня получения копии постановления. Как сообщается, при обжаловании специалисты проводят комплексную проверку работы бортового оборудования — «в ходе такой диагностики анализируются технические данные для выявления возможного влияния РЭБ на корректное функционирование устройств».

В свою очередь ИА Регнум также обратилось в пресс-службу «Платона» за разъяснениями. Там заявили, что из-за некорректной работы системы будут перенастраивать оборудование. При этом в компании отметили, что «значительного изменения количества жалоб на некорректную работу бортовых устройств за последнее время не зафиксировано», при этом «в любом случае мы детально анализируем каждое обращение».

«Система оспаривания штрафов меняться не будет. В настоящий момент мы работаем над тем, чтобы перенастроить оборудование на рамках», — говорится в ответе на официальный запрос агентства.

Кроме того, в «Платоне» заверили, что вопрос о некорректности штрафов рассматривается в каждом отдельном случае: «если грузоперевозчик обжаловал штраф в Ространснадзор, указав на влияние средств РЭБ в качестве причины, и в ходе проверки его доводы подтвердились, такие штрафы могут быть отменены».

Журналисты ИА Регнум задали вопрос: действительно ли ошибочные штрафы приводят к тому, что логистические компании вынуждены повышать стоимость товаров?

«Логистические компании могут учитывать свои издержки в стоимости услуг, что действительно может повлиять на конечную цену товаров. Однако у нас нет данных о том, что логистические компании напрямую закладывают штрафы в стоимость своих услуг», — ответили в «Платоне».

Также там посоветовали пострадавшим водителям и перевозчикам обращаться на горячую линию системы, «время ожидания на которой составляет не более минуты». ИА Регнум проверило это утверждение. Дозвониться на горячую линию не удалось: больше 2 часов она была занята.