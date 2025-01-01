В Россию пришёл Новый год. При этом ночь на 1 января традиционно принесла не только яркие моменты праздника, но и трагические происшествия. Кого-то из россиян атаковала пиротехника, другие стали жертвой несоблюдения техники безопасности в помещениях, а кто-то вовсе забыл, что садиться за руль пьяным — ужасная затея.

Иван Шилов ИА Регнум

Во многих регионах страны накануне запретили использовать «большую» пиротехнику — разного рода салюты и фейерверки. Разрешались бенгальские огни, фонтаны холодного огня и хлопушки. Но далеко не всегда празднующим этого хватало.

В Бузулуке Оренбургской области фейерверк стал причиной пожара в квартире. Житель 3-го микрорайона города около часа ночи вышел с семьёй во двор «пострелять». Но всё пошло не так: один из зарядов залетел в окно квартиры на третьем этаже. При этом мужчина вместе с родственниками просто ушёл домой — пожарных вызвали очевидцы. Одна квартира сгорела, ещё в двух — настоящий потоп из-за воды, которой тушили пожар.

Новости о травмах, в том числе детских, из-за пиротехники приходили из разных частей России. Так, в Улан-Удэ 12-летняя девочка получила ожоги — она с семьей тоже вышла во двор «пострелять». После оказания медпомощи девочку отпустили домой из больницы.

В Уфе 11-летняя девочка получила травмы глаз после взрыва петарды. Для помощи ей привлекли сразу четырёх врачей: нейрохирурга, оториноларинголога, челюстно-лицевого хирурга и педиатра. После осмотра девочку отправили в Уфимский НИИ глазных болезней.

В Иркутской области в новогоднюю ночь «пиротехнические» травмы получили четыре человека, в том числе 14-летний ребенок. К счастью, обошлось без тяжёлых повреждений, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

А некоторые умельцы всё же научились обходиться без пиротехники, придумав собственный лайфхак: один мужчина громко свистит, имитируя звук запущенного салюта, а второй через время с силой бьёт куском дерева о деревянную же лавочку. Со стороны отличить происходящее от запуска фейерверка практически невозможно.

Самой же яркой новостью стало одно из первых сообщений 2025 года о «ДТП с фейерверками» в подмосковном Красногорске. Около 2 часов ночи на Волоколамском шоссе набитый пиротехникой джип выехал на встречку и столкнулся с другим авто. Взрывоопасный груз сдетонировал — салюты начали вылетать из окон внедорожника в разные стороны. Водитель сбежал, его ищут, автомобиль выгорел дотла. После ДТП полиция на время перекрывала движение в сторону Подмосковья.

При этом страдали россияне не только от «пиротехнического» огня, но и от пожаров в помещениях.

Праздник пожару не помеха

В Приморье в новогоднюю ночь произошло пять пожаров, погибли четыре человека, еще один пострадал, сообщил ГУ МЧС России по региону.

В селе Перевозное Хасанского округа загорелись два вагончика для временного проживания на территории рыбацкого стана, погиб 49-летний мужчина. На улице Шестой во Владивостоке пожар вспыхнул в двухэтажке — спасатели обнаружили в квартире тело мужчины. В Уссурийске загорелся частный двухквартирный дом, погиб 43-летний мужчина. А во Владивостоке на улице Котельникова пожар охватил многоэтажку, сотрудники МЧС спасли 20 человек, из них шесть детей. В ходе тушения пожара в квартире спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, его личность устанавливается.

Еще до наступления Нового года, около 23:10, в в Промышленном районе Самары загорелось общежитие. Потушить пожар удалось только к двум часам ночи. Перед этим было эвакуировано 96 человек, в том числе 14 детей. К сожалению, два человека погибли: одному мужчине было 76 лет, личность второго пока не установлена.

В пятиэтажке в Барнауле загорелась квартира на третьем этаже. Сообщается, что причиной стало «несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании бытовых электроприборов» — проще говоря, в пылесосе случилось короткое замыкание. Огонь охватил покрытие на полу. Погибли два человека — мужчина и женщина: они отравились продуктами горения.

В Череповце около половины пятого утра загорелась квартира на третьем этаже в многоэтажке. Помещение быстро затянуло густым дымом. Сотрудникам МЧС удалось вынесли из горящей квартиры 45-летнего мужчину, 39-летнюю женщину и девочку 15 лет. Девочка и женщина погибли, мужчина выжил — его отвезли в больницу.

А в Рубцовске, что в Алтайском крае, местные жители неудачно сходили в баню. Мужчина и женщина решили попариться в бане, расположенной под одной крышей с частным домом. Огонь охватил около 90 квадратных метров, на месте работали 18 сотрудников МЧС. Мужчина и женщина получили ожоги, их отправили в больницу. Пламя повредило кровлю, стены и перекрытия. Предположительная причина — нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

Враг вымещает злобу, российская армия продвигается

ВСУ восприняли новогоднюю ночь как повод для новых ударов по территории России. В первые минуты Нового года противник нанёс ракетный удар по Беловскому району Курской области, повредив газораспределительный шкаф у деревни Гирьи, сообщил 1 января в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн. Он добавил, что подачу газа пришлось перекрыть, но газоснабжение домов не нарушено.

В то же время Хинштейн подчеркнул, что последствия атаки оказались совсем не теми, на которые рассчитывал враг — жертв и значимых разрушений нет.

Кроме того, 1 января в 00:01 ВСУ нанесли удар по центру Горловки. Прилёт снаряда зафиксировали на проезжей части по улице Остапенко, никто не пострадал.

К счастью, обошлось без пострадавших и в Шебекинском округе Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о повреждении остекления в двух многоквартирных домах и аварийном отключении электроэнергии в сёлах Зиборовка и Муром после атак вражеских БПЛА.

При этом к новогодней ночи пришли и добрые известия из зоны СВО: российская армия взяла под контроль промзону Кураховской ТЭС — это значит, что город Курахово в ДНР освобождён. Продолжается зачистка оставшихся военных ВСУ. А на другом участке фронта, покровском направлении, ВС РФ освободили населённый пункт Воздвиженка.

P.S. Новый год — добрый семейный праздник. И отмечают его не только люди. Так, в зоопарке Барнаула еноты прониклись человеческими традициями и уже доедают салат оливье. Им праздник точно понравился.