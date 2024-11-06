Артур Бацев — потомственный военный, боевой офицер. Окончил Благовещенское танковое училище, затем Военную академию имени Фрунзе. Прошёл Вторую чеченскую кампанию, в 2014 году ушёл в отставку в должности командира бригады и в звании полковника.

Из личного архива

— Пока уволился, пока адаптировался к гражданской жизни… Это не так легко, когда всю жизнь посвящаешь службе в Вооружённых силах. Потом в Донбасс приходилось приезжать с различными гуманитарными общественными миссиями, а когда уже совсем активная фаза началась, тогда уже не получилось быть безучастным, — рассказывает Бацев.

Весной 2022 года полковник вернулся в строй. И вместе с единомышленниками начал создавать добровольческие отряды БАРС (боевой армейский резерв страны). Собрал свой отряд, воевал на Времевском выступе в Донецкой Народной Республике.

Миссия командира с позывном Питон, по его словам, очень проста: нужно доделать то, что в своё время не успел дедушка.

— Я не совсем здесь гость, потому что мои бабушка с дедушкой похоронены в районе Донецка. Поэтому здесь я по зову сердца, можно сказать, — объясняет Артур.

Тогда и завертелось. «Окунулся опять в войну», — говорит мужчина. Только прибыл, на следующий день — уже линия боевого соприкосновения, а через неделю — первый серьёзный бой на Времевском выступе, западнее Новодаровки. Один из самых горячих участков весной 2022 года.

Именно там, в один из горячих майских дней, Бацев понял главное: в чём заключается роль простого русского солдата. Шли тяжелейшие бои, полковник вспоминает, что в течение дня слышал, как кто-то вызывал удары артиллерии на себя. БАРС выбил противника с позиции — у командира оставалось всего несколько солдат.

— Я говорю: «Ребят, надо сегодня однозначно позицию удерживать в ночь, я буду утром, подтянем силы, я вас на ротацию выведу на восстановление». Они говорят: «Командир, как скажешь, мы уверены, что мы отсюда не уйдём, но не уверены, что удержим», — вспоминает Питон.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3927550" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Офицерское дело Артура Бацева

Он вернулся на командный пункт и передал в эфир полка: ребята, в какие-то моменты своей жизни мы недооцениваем русского солдата, а ведь на нём все держалось и держится, на его плечах всё держится, на его терпении, на его силе духа и физической силе. А ведь у него в отряде были добровольцы — многие легкораненые. Но остались, собрались и удержали позиции.

Когда Артур рассказывает о своих солдатах, в голове сразу же проносятся образы. В основном из советских кинолент, из песен и прозы о Великой Отечественной, об Отечественной войне 1812 года. Вспоминается знаменитая строчка: «Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо».

Из личного архива

Правда, к великому счастью, у героев наших времен имена остаются. И Бацев одного за другим перечисляет тех, с кем столкнулся на передовой: грамотных старших офицеров и тех, кого помнит обычными бойцами.

Вот, например, заместитель командира одного из отрядов с позывным Боксёр. Пришёл добровольцем, стал командиром сначала группы, а потом и роты. Сейчас из заместителей его уже готовят в полноценные командиры отряда БАРС. И таких примеров много. Питон называет таких людей будущим русского офицерства.

Из личного архива

— Сегодня будущее русского офицерства рождается именно здесь, потому что командиры, которых я помню лейтенантами в 22-м году — командиров рот совсем необстрелянных, они в сыновья мне годились, вчерашние выпускники училищ, с такими глазами бегали… Те, кто сегодня, слава богу, дотянул, дожил, не был ранен, не погиб, это уже комбаты с мощным боевым опытом, кто-то из комбатов стал командирами полков, на дивизионный уровень поднялся, — рассказывает Бацев.

Из личного архива

Говорит он, конечно, не только о военных делах. Точнее, не только о боевых действиях на земле. Если против нас воюет вся Европа, тогда и мы должны все воевать. Всей страной подняться, уверен полковник.

Однако он признаёт: воевать вовсе не обязательно в окопах и блиндажах.

Из личного архива

— Воевать — это значит правильно понимать ситуацию и быть максимально полезным. Даже в плане того, чтобы не написать какой-то вброс и в интернет не кинуть, не разобравшись. Вот этим ты уже максимально будешь полезным: не говорить то, чего не было. Не подставлять подножки проектам, инициативам правительства, не обсуждать их, а лучше брать просто и делать, — подытоживает Артур.

Тем более, когда нет других вариантов: враг будет разбит, победа будет за нами.