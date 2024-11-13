Владимир Зеленский не может принимать адекватных решений, потому что окружение скрывает от него реальное положение дел на фронте, западные политики утратили связь с реальностью и только пиарятся на украинском конфликте, а разочарованные украинцы отправляют всё меньше «донатов» для ВСУ.

ИА Регнум

Сейчас киевские политики обсуждают две ключевые даты: 20 января 2025 — день инаугурации Дональда Трампа и 25 мая — самую раннюю обсуждаемую дату проведения президентских выборов в стране, пишет журнал The Economist. При этом офис Зеленского отрицает, что готовится к голосованию, но некая подготовительная работа, похоже, началась. Разворачиваются региональные избирательные штабы, формируются возможные списки кандидатов.

Как отмечает The Economist, если бы выборы проходили завтра, Зеленский не смог бы «повторить оглушительную победу, которую он одержал в 2019 году» (тогда он набрал во втором туре выборов более 73% голосов).

«Внутренние опросы, попавшие в распоряжение журнала The Economist, показывают, что он не справится во втором туре с другим «героем войны» — генералом Валерием Залужным. После размолвки в прошлом году Зеленский отправил бывшего главнокомандующего послом в Великобританию. Свои политические цели он (Залужный. — Прим. ред.) пока не обозначил, однако многие призывают его баллотироваться», — пишут авторы журнала.

Что же касается Зеленского, то, как сообщил «один высокопоставленный военный чиновник», того попросту ограждают от правды о состоянии дел на фронте.

«Его держат даже не в тёплой ванне, — говорит источник, намекая, что окружение президента ограждает его от неприятной информации. — Его держат в сауне».

На этом фоне сообщения западных СМИ о различных успехах российских войск приобретают усиленное звучание. Например, журнал Forbes пишет о том, что за 17 месяцев, как ВСУ начали использовать американские боевые машины пехоты M-2 «Брэдли», ВС РФ захватили минимум пять машин.

«Теперь русские используют одну из этих пяти захваченных 30-тонных десятиместных машин против самих украинцев. На видео, которое появилось в Сети, запечатлён доработанный М-2, в прошлом украинский, а ныне находящийся на вооружении 30-й мотострелковой бригады российской армии», — отмечают авторы, добавляя, что американская «Брэдли» может использоваться при штурме Покровска.

Запад заигрался и провалился

В последнее время стратегия Запада относительно украинского конфликта утратила связь с реальностью, сообщает The Guardian. Разные локации Киева «превратились в театральные подмостки для западных политиков, чтобы побравировать своим мачизмом, пораспинаться о полной победе и поскорее удрать домой».

При этом, отмечает издание, города Украины разорены, а более 6 миллионов граждан эмигрировали.

В то же время западные санкции, продолжает The Guardian, отнюдь не заставили Россию сменить курс. Более того, санкции бумерангом ударили по Западу, ускорив инфляцию и взвинтив цены на энергоносители. Это уже обрушило ряд западных правительств — сначала Великобритании и Германии, а теперь и самих США. Украине же остаётся выбранная ей роль марионетки в «войне сдерживания» против России.

Как и когда окончить опосредованную войну на Украине — «этот выбор остаётся за США, ведь без их поддержки Киев не устоит», добавляют авторы издания. Но конец ей, уверены они, будет положен на переговорах. Это будет означать возвращение к «провалившемуся Минскому протоколу от 2014 года и Стамбульским соглашениям 2022 года». Реалистичной альтернативы им нет.

«Перед уходом Джо Байден должен попытаться закончить хотя бы одну из своих войн. Быть может, ему удастся достичь некоторой договорённости, пока не начались сумбур и неразбериха второго пришествия Трампа», — пишет The Guardian.

Безрадостный финал для ВСУ

Россия по-прежнему продолжает наступление, не сбавляя оборотов, признаёт CNN. Издание напоминает слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, что для Киева ситуация в Донбассе «остаётся сложной» и «имеет тенденцию к эскалации».

После двухнедельной поездки по Украине, отмечают авторы CNN, в прошлом месяце аналитик Rochan Consulting Конрад Музыка назвал ключевой проблемой ВСУ интеграцию недавно мобилизованных новобранцев. Музыка сообщил у себя в соцсети, что вторжение в Курскую область «еще больше растянуло и без того скромные украинские силы».

В то же время, несмотря на принятый ранее закон об ужесточении мобилизации, «притока новобранцев на фронте практически не ощущается».

В свою очередь, российские войска искусно нащупывают слабые места на линии фронта, продолжает издание: «На многих участках тысячекилометровой линии фронта украинцы сидят в глухой обороне, и некоторые аналитики предвидят еще одно российское наступление на юге».

На этом фоне, пишет CNN, западные союзники Украины всё реже говорят об успехах ВСУ и всё чаще о том, что Киеву необходимо удержать территории и пойти на переговоры. На Западе уже откровенно признают, что «победа» в трактовке украинского правительства — то есть «возвращение к границам 1991 года» — недостижима.

У украинцев заканчиваются деньги на армию

Украинцы стали гораздо реже отправлять частные пожертвования на поддержку армии, отмечает Bloomberg. Причём, подчёркивают авторы статьи, «это произошло на этапе, когда разорённая страна с тревогой смотрит в будущее после переизбрания Дональда Трампа».

Настроение по всей стране, признаёт Bloomberg, омрачено российскими успехами на фронте, непопулярной мобилизацией и веерными отключениями электроэнергии. А страх, что Трамп сократит военную помощь Украине или вынудит Киев заключить «невыгодное мирное соглашение», делает дальнейшие перспективы ещё более гнетущими.

По данным из открытых источников, пожертвования в один из крупнейших украинских фондов сократились примерно на 15% по сравнению с 2023 годом. А во время проведённого в августе опроса киевским фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» и Центром Разумкова больше трети жителей страны признали, что сократили пожертвования с прошлого года.

«Организация, которая собирает средства на программное обеспечение для воинских частей, зафиксировала десятикратное снижение пожертвований по сравнению с прошлым годом, сказала волонтёр Анна Морозова», — сообщает Bloomberg.