Появляется всё больше свидетельств того, что США и их союзники сорвали подписание мирного договора между Россией и Украиной весной 2022 года, при этом сейчас на Западе обсуждают возможное введение «миротворцев», то есть европейских войск, на Украину, с чем точно не согласится Москва. Значит, дипломатическое урегулирование конфликта вновь под большим вопросом, отмечают западные СМИ.

Иван Шилов ИА Регнум

Российские войска продвигаются в зоне проведения СВО. Берут в окружение, освобождают или попросту обходят целые укрепрайоны и важнейшие логистические узлы противника, пишет Тед Снайдер в статье для американского издания American Conservative.

Кроме того, освобождение Донбасса открывает обширные поля для дальнейшего рывка ВС РФ, а ВСУ продолжают нести тяжёлые потери. Но всего этого могло было избежать, отмечает Снайдер: в первые дни и недели российской спецоперации была возможность для дипломатического урегулирования конфликта — «и Украина бы не потеряла столько территории и столько жизней».

Сейчас, продолжает автор статьи, всплывают новые подробности срыва мирных переговоров в Стамбуле: появляется всё больше подтверждений, что в провале дипломатии виновны США и их союзники.

В марте и апреле 2022 года, напоминает Снайдер, украинские и российские официальные лица встречались в Стамбуле, где вели переговоры и парафировали проект мирного договора. Но против выступили США: в этом в том числе признаются украинские переговорщики. И список свидетелей пополняется — о том же говорят швейцарские, украинские и американские чиновники.

Ещё весной 2022 года на тот момент министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что «некоторые в НАТО хотят, чтобы конфликт продолжался: хотят, чтобы опосредованная война продолжалась, а Россия ослабла». По просьбе Владимира Зеленского тогдашний премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пытался выступить в роли посредника. Позже он сообщил, что переговоры заблокировали США.

Киев также пригласил на роль посредника в Стамбуле экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Вскоре он заявил, что «ничего и не могло произойти, потому что всё было предрешено в Вашингтоне», а «украинцы не согласились на мир, потому что им не разрешили».

Фактически Запад подорвал дипломатический процесс, пишет American Conservative, нарастив военную помощь Киеву.

Последние сведения, продолжает автор статьи, поступили от Жана-Даниэля Руха, экс-посла Швейцарии в Турции. Во время переговоров Рух находился в Стамбуле и принимал участие в консультациях по нейтралитету для Украины.

«У нас была возможность остановить конфликт. Почему же все эти люди погибли? Меня это действительно задело. Я считаю, что в решениях, принятых в Лондоне, Вашингтоне и Киеве, было нечто глубоко безнравственное… Ведь прекращение огня было у нас в руках, однако американцы и их британские союзники сказали «нет», — цитирует Руха American Conservative.

«Европейские лидеры ставят телегу впереди лошади»

Пока многие ждут, что избранный президент США Дональд Трамп выступит миротворцем в конфликте на Украине, обсуждается вопрос иных «миротворцев» — фактически введения европейских войск на Украину.

На встрече с Зеленским и его французским коллегой Эммануэлем Макроном в прошлом месяце Трамп заявил, что контролировать прекращения огня на Украине должны европейские войска, напоминает в статье для британского издания The Financial Times старший политолог корпорации РЭНД Сэмюэль Чарап.

При этом сама идея отправки войск на Украину выглядит неоднозначно, признаёт автор. В первую очередь он предлагает разобраться, какие функции могут выполнять европейские войска.

«Одна из моделей постконфликтного развёртывания войск — миротворческие силы, потребность в них на Украине может возникнуть после прекращения боевых действий. Но у международных организаций вроде ООН есть монополия на миротворчество — они могут считаться нейтральной третьей стороной, которая может разрешать споры и выступать честным посредником. Европейские же государства, учитывая их масштабную поддержку Украины, можно назвать чем угодно, но никак не нейтральной третьей стороной. Возглавить миротворческие силы на Украине они не могут по определению», — уверен Чарап.

Еще одна модель для отправки военных на чужую территорию — так называемые силы прикрытия границы. Их задача — сдерживать потенциальную агрессию. В случае войны они должны будут противостоять агрессору, и нападение на них автоматически повлечёт за собой соответствующий военный ответ, говорится в публикации FT.

«Пока складывается впечатление, что европейские лидеры ставят телегу впереди лошади. Сперва им нужно решить, готовы ли они реально взять на себя обязательство вступить в войну с Россией в случае возобновления конфликта», — отмечает Чарап.

Кроме того, указывает он, преждевременно брать на себя подобные обязательства до начала переговоров по урегулированию конфликта. Тем более Москва, прогнозирует автор FT, наверняка потребует от Киева обязательств «не размещать на своей территории никаких иностранных сил — безотносительно условий урегулирования».

Российская армия обходит Покровск, а «Киеву нужна Курская область»

Сейчас одной из главных горячих точек на фронте в СВО остаются окрестности Покровска — города в ДНР. Пока ещё удерживаемый Киевом логистический узел считается очередной «крепостью» и ключом к украинской обороне, откуда открывается путь к другим важнейшим оборонительным позициям, пишет в статье для американского издания The Newsweek Элли Кук.

При этом российская армия не штурмует Покровск, а продвигается на юго-запад от позиций ВСУ в городе и угрожает взять украинский гарнизон в ключевом городе в клещи, отмечает Кук. В то же время ВС РФ продвинулись к границе с Днепропетровской областью, до которой остаётся около 5–6 километров.

В беседе с Newsweek представитель ВСУ майор Виктор Трегубов сообщил, что российские силы пытаются «перерезать снабжение городов», чтобы не штурмовать «в лоб» хорошо подготовленную оборону.

В свою очередь представитель украинской военной разведки Андрей Черняк в разговоре с The Financial Times заявил: «Они (ВС РФ. — Прим. ред.) понимают, что потеряют много сил в попытке взять Покровск, поэтому решили придерживаться другой стратегии: подобраться с юга и обойти его». Черняк признал, что российская армия отрезает все пути снабжения города, чтобы ВСУ оттуда ушли.

При этом, пишет автор статьи, российским войскам легче продвигаться в сельской местности вдали от крупных городов, чем штурмовать с тяжёлыми боями городскую застройку квартал за кварталом.

«За неделю до инаугурации избранного президента Дональда Трампа противники пытаются занять более выгодные позиции перед возможными переговорами о прекращении огня при посредничестве нового лидера США», — считает Элли Кук.

О связи боевых действий с возможными переговорами пишут и авторы The Financial Times Изобель Кошив и Анастасия Стогней. Они сообщают, что Украина на прошлой неделе «возобновила наступление в Курской области, потеряв около половины территории, захваченной в ходе августовского вторжения».

При этом оккупацию российской территории Киев и его западные союзники по-прежнему считают ключом к любым переговорам, отмечают авторы статьи: на встрече с журналистами в понедельник в Сеуле госсекретарь США Энтони Блинкен «подчеркнул важность Курска для Украины».

«Безусловно, это будет учитываться на любых переговорах, которые могут состояться в этом году», — цитирует FT уходящего американского чиновника.