Зооуголок луганского парка культуры и отдыха имени 1 Мая стал домом почти для двух сотен животных и птиц. Среди них лев, дикобраз, медведи, лисы, обезьяны, сурикаты, песцы, еноты, ламы, овцы, козы, а еще страусы, павлины, чайки, вороны, декоративные куры и многие другие виды.

ИА Регнум

Летом 2014 года казалось, что зверинец не выстоит. Город подвергался массированным обстрелам, жители спешно покидали свои дома, буквально бросая всё.

Светлана Оксенгорова на тот момент была техническим специалистом парка имени 1 Мая. Она занималась документами, необходимыми для работы аттракционов. В решающем для Луганщины 2014 году оказалась перед выбором — спасать или спасаться. Выбрала первое.

На её плечи легла ответственность не только за сохранность каруселей и прочего имущества, но и за десятки четвероногих и крылатых, оказавшихся в такой же опасности, как и люди.

— Я с детства очень любила животных, много читала о них, как они содержатся. Многое знала. И когда пришла в зооуголок, для меня это было легко. Наверное, судьбой было предначертано, что мне нужно заняться тем, что всегда нравилось.

<…> Я работала в парке, но к самому зоопарку особого отношения не имела. Но нужно было кому-то взять на себя обязанность кормить, убирать и вообще спасать животных, — вспоминает директор.

Летом 2014 года на работу продолжали приходить всего несколько сотрудников парка. Для большей части коллектива это стало невозможным после того, как возле «Весёлых горок» разорвался снаряд.

— Вывезти животных тогда вообще не было никакой возможности. Но нам очень повезло — не было прямых попаданий именно в зооуголок. Падало вокруг. И было много деревьев, которые нас спасали. У нас только вылетели окна, были разбиты все крыши. В наших помещениях торчали осколки, но ни одно животное не получило травм, — вспоминает директор парка. — Остались целы и наши сотрудники. Да, некоторых оглушало, но поднимались, отряхивались и шли дальше.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3927557" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Любимые животные Светланы Оксенгоровой

Во время активных боевых действий коллектив продолжал заботиться не только о давно знакомых им обитателях, но и приютил новых.

— Летом нам привезли несколько лисят с передовой. Нора, где они жили, попала под миномётный обстрел. Мама погибла, а несколько лисят выжили. Ребята везли нам четверых, из них выжили трое. Один был совсем «тяжёлый», а двое живут у нас, получается, больше 10 лет, — рассказывает Светлана Оксенгорова.

В 2015 году луганский зооуголок понёс тяжёлую утрату — от старости умер последний член медвежьей семьи. Ему было около 50 лет.

ИА Регнум

Спустя два года зверинец купил в Белой Калитве пару бурых медвежат-подростков — Ксюшу и Валета. На новом месте жительства у молодой семьи случилось пополнение — родился сын Степа. Он уже повзрослел, но съехать от родителей не получается — не хватает площади.

Подобного счастья в личной жизни не смог обрести живущий напротив молодой семьи лама Брюс. Самка Майя отвергла все ухаживания кавалера, сведя их сосуществование к чисто соседскому.

ИА Регнум

Холостяцкую жизнь ведёт и лев Симба, который в 2025 году отметит 15-летие. Привыкший к тесноте и лишениям в раннем детстве, теперь хищник наслаждается широтой пространств и добрым отношением персонала.

— Мы его купили у частного владельца в городе Запорожье. Льву не было даже года. Он жил в небольшом вольере вместе с кавказской овчаркой. Мы купили его очень дёшево. Состояние, конечно, было… Он подросток, с крупными длинными лапами. Весь в ссадинах, очень худой, мы сразу начали его откармливать. Лев быстро стал любимцем всех сотрудников, — говорит директор.

ИА Регнум

В домике неподалёку дружно живут чернобурая лиса Чак и песец Дымка. Этих пушистиков зооуголок выкупил на ферме, где их выращивали, чтобы пустить на мех. Этой участи звери счастливо избежали.

Еще одна история спасения — хоть и не жизни, но здоровья — связана с осликом, попавшим в зверинец со сломанной ногой. Его выздоровление заняло около полутора лет.

ИА Регнум

Кроме физической реабилитации, некоторым животным требовалась и моральная поддержка. Например, уже в октябре 2024 года, когда город снова обстреляли, взрывная волна «помяла» несколько помещений для зимовки, их обитатели испытали сильный стресс.

— Особенно в тот момент нас волновала обезьяна. Целый день приводили её в себя. Обезьяны — социальные животные, живут в коллективе, им нужно ухаживать друг за другом, чувствовать поддержку. Поэтому мы стараемся больше с ней общаться, разговаривать, — поделилась внутренней кухней директор.

ИА Регнум

В луганском зооуголке скромно, но уютно. Каждый подопечный обрёл здесь надёжный кров, заботу и человеческую любовь. В будущем зверинец рассчитывает переехать в луганский парк имени Горького: его площади позволяют построить более просторные и современные вольеры и домики, где смогут найти пристанище и другие животные с нелёгкой судьбой.