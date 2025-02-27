11 января в городе Яхроме, что в Дмитровском районе Московской области, во время капитального ремонта загорелась психиатрическая больница № 5. Причиной пожара стало грубое нарушение правил безопасности. После случившегося ИА Регнум начало разбираться в этой истории и выяснило много неожиданных и даже шокирующих обстоятельств, показывающих целый комплекс проблем в сфере ремонтных работ и госконтрактов.

Иван Шилов ИА Регнум

И не только.

В частности, работы в Яхроме проводились в рамках заключённого в 2023 году госконтракта, при этом директор подписавшей контракт компании и одна из его фирм включены в реестр недобросовестных поставщиков.

Более того, как стало известно, со стороны правительства Московской области контракт заключала специально созданная для этого структура, в которой за пять лет существования сменилось восемь руководителей.

Одного (точнее, одну) из них еще до назначения подозревали в коррупции на предыдущем месте работы. Сам же контракт отдали бизнесмену, чьё имя не раз фигурировало в коррупционных скандалах вокруг ремонта объектов здравоохранения.

Вкратце напомним суть произошедшего. В декабре прошлого года в больнице начался капитальный ремонт. Один из этапов — сварка труб вентиляции на крыше здания.

Делали ремонт иностранные рабочие. Как выяснилось, все они имеют патенты на работу и легально находятся в России. Но при этом необходимый инструктаж для них так и не провели, работы шли с нарушением установленных правил. При сварке искры летели вниз, на чердак, из-за чего он загорелся. Примечательно, что сварщики записывали видео своего труда на телефоны — эти ролики позже обнаружили следователи.

Огонь быстро охватил крышу трёхэтажного здания, площадь распространения составила около тысячи квадратных метров. Из здания вывели четырёх человек, обошлось без жертв. Как заявили в региональном минздраве, на момент пожара пациентов в больнице не было.

Уже во время допроса одному из рабочих потребовался переводчик — отвечать по-русски он не мог. Также стало известно, что нанятый по госконтракту прораб заявил, что официально он не трудоустроен.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

Недобросовестный поставщик и госконтракты

Разбираясь в причинах произошедшего, редакция ИА Регнум отправила официальный запрос в министерство здравоохранения Московской области с целью узнать, кто ответственен за ремонт в больнице Яхромы.

В минздраве ответили, что, в соответствии с постановлением правительства Московской области от 18.04.2024 № 367-ПП, ведомство «не осуществляет полномочия по планированию и осуществлению закупок по капитальному/текущему ремонту объектов здравоохранения, контролем за ходом строительства и ремонта».

Закупки осуществляет Государственное казённое учреждение Московской области «Дирекция единого заказчика по ремонтным работам Министерства строительного комплекса Московской области» («ДЕЗ по ремонтным работам»).

В случае с ремонтом в Яхроме, согласно данным на официальном сайте zakupki. gov.ru, работы выполнялись в рамках госконтракта от 5 декабря 2023 года, заключённого между «ДЕЗ по ремонтным работам» и ООО «СТРОЙ-СТК».

ООО «СТРОЙ-СТК» зарегистрировано 28.01.2014. Уставной капитал компании — 10 000 рублей. Генеральный директор и учредитель — Табаров Ёрахмад Холназарович. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.

По данным издания «РусПрофиль», ООО «СТРОЙ-СТК» было поставщиком в 345 государственных контрактах на сумму свыше 10 миллиардов рублей. При этом организация, как и её генеральный директор Табаров Ё. Х., находится в реестре недобросовестных поставщиков.

Отдельного внимания заслуживает и само казённое учреждение «ДЕЗ по ремонтным работам». Организация зарегистрирована 24.09.2019, при этом за пять лет в ней сменились уже восемь директоров. Действующий директор, Александр Лукьянов, занял свой пост только 1 ноября 2024 года, его предшественники за редкими исключениями продержались на посту не больше 6-7 месяцев.

Одним из руководителей ДЕЗ была Ирина Сазонова: с 3 июля 2023 по 17 сентября того же года она исполняла обязанности директора, а затем ещё год была директором без приставки «и. о.». До прихода в ДЕЗ Сазонова трудилась в коммунальном хозяйстве в столичном районе Марьино. Примечательно, что именно на этот период пришелся коррупционный скандал с фиктивным трудоустройством в руководимое Сазоновой предприятие на работу 15 иностранцев. За 13 месяцев несуществующих работ «мёртвые души» получили почти 6 миллионов рублей из бюджета. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Что важно, информация об этом не является тайной за семью печатями: у ИА Регнум на поиск этого факта из биографии Сазоновой ушло ровно три минуты.

Соискателей на высокие должности, топ-менеджмент, как правило, проверяет служба безопасности компании или организации, у которой есть доступ ко всем необходимым базам, отмечает в беседе с ИА Регнум кадровый эксперт, руководитель агентства по подбору персонала «Трудовые резервы» Илья Варакин. Остаётся открытым вопрос: проводилась ли в данном случае такая проверка и почему службу безопасности не смутила биография соискателя?

«Если руководство компании требует проверить человека, есть предусмотренные алгоритмы. Чаще всего проверяется информация из трудовой книжки, прозваниваются прежние места работы, запрашиваются рекомендации по человеку. Иногда проводится открытый поиск по интернету», — поясняет Варакин.

Очевидно, в данном случае даже поиска не проводилось, иначе сложно понять, почему к Сазоновой не возникло вопросов. Либо же они возникли, но были каким-то образом решены.

Дело Стригунковой

В апреле 2024 года в Москве арестовали бывшего зампреда правительства Подмосковья Светлану Стригункову. Она была первым зампредом правительства Подмосковья с февраля 2022 года по конец марта 2024 года, курировала блок здравоохранения.

Стригунковой вменяли получение взятки в размере не менее 123 миллионов рублей, она свою вину не признала.

Уже в декабре 2024-го председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что экс-чиновница с соучастниками за несколько лет получила взяток более чем на 170 млн рублей, «причём 70% себе оставила Стригункова, оставшаяся часть распределена между другими соучастниками».

По словам Бастрыкина, Стригункова с сообщниками в 2021–2023 годах получали от руководителей строительных фирм взятки в размере от 5 до 10% от сумм заключённых госконтрактов.

В деле — более 13 фигурантов, включая взяткодателей. Как сообщалось, в одно производство объединены восемь уголовных дел, в том числе в отношении государственных лиц министерства здравоохранения Московской области, а также сотрудников «ДЕЗ по ремонтным работам» и представителей коммерческих организаций. Всех их подозревают либо в даче взятки, либо в её получении.

В свою очередь судья по делу уточнила, что арестованный в январе 2024-го по одному из дел о коррупции замминистра здравоохранения Московской области Александр Захаров дал показания на Стригункову, после чего её задержали.

Кстати, задержание Стригунковой, курировавшей в правительстве Мособласти здравоохранение, по времени совпало с появлением вышеупомянутого постановления «О внесении изменений в некоторые постановления», которое и вывело закупки на ремонт медучреждений из ведома минздрава Подмосковья.

Вопрос, насколько связаны между собой эти два события, остается открытым. С уверенностью можно только констатировать, что сомнительные схемы при заключении госконтрактов на ремонт объектов здравоохранения в Московской области на определенный момент стали элементом системы. Во всяком случае, это касается тех контрактов, которые стали предметом возбуждения уголовных дел, объединенных затем в дело Стригунковой.

По некоторым данным, следственные органы проверяли на причастность к коррупционным схемам и генерального директора ООО «СТРОЙ-СТК» Ёрахмада Табарова.

И здесь возникает ещё один вопрос.

При подготовке материала редакция ИА Регнум обнаружила опубликованное в середине мая 2024 года журналистское расследование с заголовком «Коррупция в Одинцовском городском округе! Таджикский бизнесмен Ёрахмад Табаров на госконтрактах заработал миллионы».

В тексте идёт речь «о ненадлежащем исполнении государственного контракта в части выполнения работ по капитальному ремонту — повышении энергетической эффективности и надежности энергоснабжения» в больницах Подмосковья: в Химках, в Дмитровском и Долгопрудном городских округах и других населённых пунктах. Один из главных героев, вернее антигероев публикации — Ёрахмад Табаров.

Журналисты ИА Регнум отправили официальный запрос в «Дирекцию единого заказчика». Ключевым вопросом было: знали ли в ДЕЗ при заключении госконтракта, что ООО «Строй-СТК» и Ёрахмад Табаров состоят в реестре недобросовестных поставщиков? А также намерены ли в организации пересмотреть заключённые прежде контракты, чтобы не допустить пожаров и других инцидентов во время ремонтных работ в дальнейшем?

Ответ в установленный законом срок «Дирекция единого заказчика» не предоставила. Ёрахмад Табаров также не ответил на звонки и сообщения журналистов редакции.