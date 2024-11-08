Житель Донецка и глава многодетной семьи Александр Колесник — воплощение понятия «папа». Он работает инженером мобильного оператора, активно занимается спортом. На вопрос о переломном моменте в жизни отвечает не задумываясь.

Фото из личного архива

«Новая история моей жизни началась в 2011 году. Тогда я познакомился с супругой, начали встречаться», — рассказывает Колесник.

С тех пор его жизнь кардинально изменилась. Начался новый, «серьёзный» этап — у семейного очага. Этап, на котором особое значение приобрело слово «вместе». Потому что именно вместе супруги преодолевают все трудности, вместе радуются мелочам и большим победам. И, конечно, вместе дают новую жизнь.

Александр признаётся: многодетной семьей становиться не планировали, думали лишь о двоих детях, но «Господь Бог дал нам ещё третьего ребенка». И это глубокое отеческое понимание жизни: каждый из троих ребятишек — Дар Божий. Для Колесника это незыблемый постулат: небо голубое, солнце встаёт на востоке, а дети — Дар Божий. И относиться к ним следует соответствующе.

В семье Александра все при деле. Папа и мама ведут активную жизнь, не сидят на месте. И передают детям простой посыл: делай как я!

Колесник со старшим сыном Тимофеем занимается кудо — это боевое искусство родом из Японии с приёмами из арсенала дзюдо, тайского бокса и карате. Сначала папа помогает сыну с работой по лапам, а вот Тимофей уже проводит спарринг с ровесником — полный контакт, всё по-взрослому.

Старший сын в семье Колесников занимается ещё и футболом. А когда рассказывает о семье, постоянно говорит о любви: «У нас очень весёлая семья. Я люблю свою маму, папу, сестру, брата. Мы любим гулять, мне нравится, когда мы с Ульяной гуляем по улице, в снежки играем».

Средняя дочь Ульяна очень ответственная. Раскладывает всё по полочкам: мы всей семьей ездим по магазинам, путешествуем, гуляем. А сама она каждый день играет с младшим братом, включает ему мультики. Как только он просыпается, сразу идет заниматься с ним. Родителям можно не переживать — дети друг за друга горой.

Александр не скрывает, что главный секрет — любовь.

«В любви всё рождается. Если не будет любви, не будет ничего», — формулирует он, пожалуй, главный принцип счастливой семейной жизни.

А возможно, и жизни в целом.

При разговоре о любви он заметно оживает: в глазах появляется тёплый свет, а пространство вокруг как будто заполняется ощущением спокойствия. Александр рассказывает, что пришёл к этому уже в семейной жизни — до этого мало рефлексировал, молодость — дело такое. А потом уже задумался о важном.

Фото из личного архива

Колесник уверен: если давать миру любовь и тепло, насколько хватает сил и желания, можно многое в мире поменять. Люди будут добрее. А уж детям обязательно нужно давать много тепла, поддерживать словом и делом, показывать: ты дома, мы всегда с тобой и на твоей стороне.

Но как всё это успевать, когда детей уже трое? У каждого ведь свои потребности, интересы, увлечения. Каждый — целая Вселенная в миниатюре!

«Времени, конечно, не хватает. Однако себя в чём-то ущемляешь и уделяешь время детям», — говорит мужчина.

При этом многодетный папа делает упор на самом важном: познании мира с позиции ребёнка. Он пытается научить своих детей наслаждаться моментом и не терять любознательности. Ведь пока ты ребёнок, мир полон чудес.

Фото из личного архива

А чудесами его наполняют взрослые, в первую очередь мама и папа. Именно от этих людей в жизни каждого зависит, какой фундамент будет заложен в детстве, какое отношение к миру сформируется в голове, какие чувства и эмоции прорастут в душе больше и быстрее остальных.

И здесь, конечно, требуется серьёзный подход.

«К семейному статусу, к детям необходимо подойти с особым вниманием. Нужно самому быть мудрым, где-то психологом, где-то философом. Мне кажется, каждый родитель должен анализировать свои поступки и поступки своих детей», — рассуждает Александр.

Фото из личного архива

Та самая мудрость, о которой говорит Колесник, вовсе не обязательно должна проявляться в долгих рассуждениях о смысле жизни, дихотомии добра и зла, симулякрах и прочих заумных понятиях. Порой достаточно простой, но такой нужной мудрости поступков.

Кажется, именно об этом говорят старшие дети Колесников. Тимофей признаётся, что, даже когда получает «двойку» в школе, папа его не ругает, а наоборот, поддерживает, успокаивает, убеждает пробовать еще, ведь у сына обязательно всё получится.

«И я очень сильно люблю папу за это. И маму! Она мне с уроками помогает», — рассказывает Тимофей.

Фото из личного архива

Ульяна же формулирует своё отношение к родителям буквально в нескольких словах: «Они очень добрые, любят нас и защищают. Мама защищает и папа».

Важный момент: дети называют Александра «папой» — и никак иначе. Он занимается единоборствами со старшим сыном, передаёт особый, мужской опыт. И всё равно остаётся папой. Не отцом, не батей, а папой — тёплым и родным.

Папа — это про безусловную любовь, про ощущение спокойствия и безопасности.