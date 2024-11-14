15-летнего подростка, который ударил ногой в грудь одноклассницу «ради лайков и хайпа» в городе Нижние Серги Свердловской области, могут отчислить из школы.

ИА Регнум

Кроме того, местное министерство образования инициирует проверку в отношении директора школы Марины Тараевой, которая раньше фактически заступилась за парня и не увидела оснований для его отстранения или отчисления. Директору грозит увольнение.

Что случилось

Школьная перемена. 15-летний подросток разбегается в коридоре и изо всей силы, «с прыжка», бьёт ногой в грудь одноклассницу. Девочка стоит возле окна: от удара она прогибается назад, мобильный телефон выпадает из рук.

Произошло это 11 ноября в одной из средних школ города Нижние Серги Свердловской области. Удар 15-летнего Гаяза Т. (имя изменено) сняли на видео одноклассники парня. Причём в первую секунду съёмки за кадром кто-то говорит: «Давай», после чего Гаяз начинает разбегаться.

В тот же день ролик попал в интернет и вызвал общее возмущение. Следственный комитет начал проверку, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования резонансного дела под личный контроль.

Свердловские следователи опрашивают очевидцев, педагогов, пострадавшую школьницу и её родственников, собирают характеристики на участников инцидента. Устанавливается степень тяжести вреда, причинённого здоровью девочки.

«Осознал, что попал в серьёзные неприятности»

Как удалось выяснить журналистам ИА Регнум, «главный герой» видео, 15-летний Гаяз, воспитывается в полной семье. Его отец, 42-летний Рашид Т. (имя изменено) работает водителем, а 41-летняя мать Наталья Т. (имя изменено) — домохозяйка.

Также на следующий день после случившегося журналисты издания поговорили с директором школы Мариной Тараевой. Она сообщила, что подростка не будут исключать из школы. Более того, даже не станут отстранять от занятий.

«На данный момент у нас нет оснований его отстранять. Мы на данный момент ждем завершения следственных мероприятий», — сказала Тараева.

По словам директора, после случившегося в школе якобы предприняли все необходимые в таких случаях действия: на место вызвали полицию и представителей подразделения по делам несовершеннолетних. Кроме того, «провели работу» со школьниками и родителями.

«Профилактические мероприятия были проведены в полном объёме. И с родителями, и с детьми, и внутри класса, и внутри всей школы. Расследование было проведено», — отметила директор в разговоре с ИА Регнум.

При этом Тараева не стала пояснять, как пострадавшая девочка будет приходить в школу и ежедневно сталкиваться со своим обидчиком. Тот, в свою очередь, с понедельника не появляется на уроках. Знакомые Гаяза сообщили, что парень осознал, «что попал в серьёзные неприятности», и даже попытался оправдаться и переложить вину на пострадавшую.

Подросток просил своего друга опубликовать в Сети оправдательную записку, в которой утверждал, что это именно Маша спровоцировала его на агрессию: девочка якобы систематически издевалась над ним, оскорбляла. В такую версию не поверил даже друг Гаяза и отказался ему помогать.

Гнобил и плевал в девочку

Друзья пострадавшей Маши (имя изменено) рассказали ИА Регнум, что это далеко не первый случай агрессии со стороны Гаяза. Раньше он регулярно издевался над Машей, уже поднимал на неё руку, оскорблял, унижал и даже плевал в неё.

«Это не первый раз, когда Гаяз издевался над Машей. Чего он только с ней не делал! Он её гнобил, он в неё харкал. Это продолжается уже очень давно», — сообщила подруга пострадавшей девочки.

По её словам, на следующий день после произошедшего Маша чувствовала себя подавленно: пришла в школу, а на вопросы подруг отвечала, что «чувствует себя нормально». Но подруги уверены, что девочка просто храбрится.

«Она держится, но видно, что ей плохо. Сказала, что после уроков поедут с родителями на рентген, чтобы исключить переломы и внутренние травмы. Пока неизвестно, какие последствия для здоровья будут после такого удара», — добавили подруги школьницы.

Возможно отчисление

В четверг, 14 ноября, исполняющий обязанности министра образования и молодёжной политики Свердловской области Светлана Тренихина в беседе с ИА Регнум заявила, что 15-летнего подростка могут отчислить из школы.

Тренихина сказала, что удивлена бездействием администрации школы и собирается в ближайшее время лично посетить учебное заведение, провести проверку и поставить вопрос об отчислении Гаяза Т.

«Я как бывший директор образовательной организации могу сказать, что никакие мотивы не могут лежать в основе проявления жестокости, тем более хулиганские. Буду отрабатывать, видимо, на месте и в ручном режиме», — отметила Тренихина.

Она добавила, что есть собственное положение и порядок о мерах дисциплинарного воздействия внутри образовательной организации — «вот это и посмотрим, будем инициировать отчисление». А необходимые заключения и «юридический вес» этому событию придадут правоохранители, уверена и. о. министра.

Тренихина также заявила, что Гаяз ударил девочку из хулиганских побуждений, а не мстил за прошлые обиды, как пытался оправдаться в первый день общественного резонанса. Подросток признался на допросе у следователей, что сделал это ради «эпичного», по его словам, видео.

«Это были хулиганские побуждения. То, что называется сейчас у детей «хайп». Да, он сделал это ради хайпа. Об этом говорят показания и самого подростка, и тех, кто снимал. Снимал-то другой человек, то есть там было несколько участников, не только тот, кто пинал, но и тот, кто снимал. Со всеми соучастниками сейчас работают правоохранители», — сообщила Тренихина.

Большие вопросы к директору

Кроме того, сейчас минобразования Свердловской области начинает проверку в отношении директора школы Марины Тараевой, которая не увидела оснований для отстранения или отчисления Гаяза Т.

По результатам проверки может быть принято решение об увольнении, поясняет Светлана Тренихина.

«В отношении директора школы однозначно будет проведена проверка. Относительно увольнения, я сейчас должна всё посмотреть сама, в том числе результаты работы комиссии. Каждый на таких постах должен понимать для себя меру ответственности», — отметила чиновник.

По её словам, предотвратить подобные ситуации, к сожалению, не всегда возможно, но реагировать на них необходимо в установленных законодательством страны рамках.