Маленькая гримёрка в Луганском музыкально-драматическом театре имени Михаила Голубовича. Театральные костюмы и реквизит, зеркала и небольшой шкаф — вот вся обстановка этой комнаты. Сюда не заглядывают зрители, им не известно, что именно здесь рождаются образы любимых героев: Трубадура, Д’Артаньяна, Моцарта, Тиля Уленшпигеля, Донны Люции…

ИА Регнум

За свою карьеру народный артист ЛНР, актёр театра Александр Редя сыграл на сцене 124 роли, в том числе — солнце русской поэзии в моноспектакле «Спасти камер-юнкера Пушкина». По словам артиста, главной миссией было вернуть поэта людям.

— Я не верю в истории про «пошёл поступать с другом за компанию». Стать актёром — моя осознанная детская мечта. Мне нравились персонажи детских фильмов, всегда хотелось быть главным героем. Мама сразу сказала: «Готовься быть актёром, тогда сможешь быть кем угодно». И для меня больше не стоял вопрос, кем быть, — рассказывает актёр.

Редя окончил факультет театральной режиссуры Луганского колледжа культуры и искусств — единственный выпуск по этой специальности, после чего пришёл в Луганский музыкально-драматический театр, где служит всю жизнь.

В 2014 году, когда в Донбасс пришла война и коллектив отправился в бессрочный отпуск, артист остался жить в стенах театра: охранял помещения, следил за порядком и пожарной безопасностью.

— В конце июля 2014 года нас всех распустили без выходного пособия. Возможно, это и решило мою судьбу — не было денег, чтобы куда-то уехать. Я решил остаться и не жалею об этом: это дало фантазию для творчества. Я здесь был и охранником, и пожарным. Бывало, в театре жил постоянно. Стены здесь добротные, думал, выдержат обстрелы. В подвал ни разу не спустился. Абстрагировался от обстановки, ничего не чувствовал, для меня всё это было как в кино, как будто не со мной происходит, — вспоминает артист.

В округе тогда было много «прилётов» и попаданий, погибали люди. Трупов, говорит Редя, он не видел, зато криков слышал много — прямо за театром находится частный сектор. Прекрасно понимал, что и в него в любой момент может прилететь снаряд, но страха не было.

Чтобы чем-то занять себя, актёр много писал. Сочинял детские сказки — это помогало верить, что жизнь обязательно продолжится.

— Выходил на крыльцо, со всех сторон «бахало», грохотало, свистело, а я что-то писал или с собакой играл. Наверное, со стороны не вполне нормальным выглядел. Писал именно для детей: целенаправленно занимался сказками, мне нравилось делать счастливой детвору. Но старался, чтобы эти сказки были интересны и взрослым, чтобы на них приходили целыми семьями, — рассказывает Редя.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3926184" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Театральная миссия Александра Реди

Эти «военные» сказки и открыли первый театральный сезон в 2014 году, когда боевые действия немного утихли. «Летучий корабль» представили публике осенью, затем успешно гастролировали по всей Республике. Новогоднюю сказку «Морозко» зрители увидели в декабре.

— Мы тогда доказывали всем, что мы есть, существуем. Сказок я поставил с полтора десятка. А потом решил приступить к чему-то более серьёзному: мы с коллегой Виталием Лясниковым сделали «несмешную комедию» «Академия смеха», — продолжает артист.

Дальше были моноспектакли — своего рода экзамен для актёра, когда нельзя спрятаться ни за партнёров по сцене, ни за декорации и спецэффекты. Есть только актер и зрители.

— С пьесой «Спасти камер-юнкера Пушкина» всё получилось спонтанно. До этого я взял несколько моноспектаклей, но только для саморазвития, самореализации, роста. А здесь сомневался, спросил совета у товарища. И он мне посоветовал взять эту пьесу. Я всегда занимался моноспектаклями в отпуске, когда месяц мог посвятить полностью себе. Когда прочёл пьесу, не верил, что она произведёт фурор. Но мне понравилась идея — вернуть Пушкина людям. Сразу вспомнил нашу молодежь — прекрасную, но, к сожалению, не читающую. Помню момент, когда мы потеряли истинные духовные ценности, это началось в конце 80-х — начале 90-х. На смену настоящему, нужному, глубокому пришли американские наклейки, фантики, мишура. А поэзия, культура, хорошее кино отошли на задний план. И я подумал: почему нет? Нужно попробовать, — делится внутренней кухней Александр.

ИА Регнум

Премьера состоялась в 2022 году в Луганской библиотеке имени Горького в день смерти поэта — 10 февраля. Первый показ вызвал жаркие дискуссии и обмен мнениями, но равнодушных среди зрителей не осталось. А в этом и состояла главная цель.

Когда актёра попросили одной фразой объяснить, для чего он сделал спектакль, он ответил: если после моего выступления люди пойдут в библиотеки и книжные магазины и будут спрашивать Пушкина, значит, моя миссия выполнена. Так и вышло. Редя признаётся, что получает разные комментарии, в том числе от молодёжи: говорят, что открыли для себя Пушкина или захотели его перечитать.

— И меня это действительно радует, что получилось, — отмечает артист.

Постановку оценили не только в Республике — спектакль приняли на ура на гастролях в разных городах России. Крупнейший успех пришёл на XXI международном театральном фестивале «Золотой Витязь» — там моноспектакль взял главную награду.

ИА Регнум

А в конце сентября 2024 года к 225-летию Пушкина в Херсонесе Таврическом в Севастополе был реализован масштабный проект «Три посвящения: живопись, театр, музыка». В течение двух дней там звучали романсы и вальсы пушкинской эпохи, открылась выставка картин, посвященных поэту и его эпохе. Масштабную акцию завершил показ моноспектакля луганского актёра — прямо на античных подмостках.

— Я видел глаза зрителей: им это нужно, им понравилось. После спектакля они подходили и благодарили за то, что им вернули Пушкина. Дарили книги. Я считаю, что это здорово, процесс пошёл. Людям нужно возвращать свою культуру, настоящее искусство, — подчёркивает актёр.

Для Александра Реди это не просто слова. Свои ценности он вместе с коллегами защищал и с оружием в руках — на передовой специальной военной операции. Вспоминать об этом актёр не любит, но отмечает, что решение уйти на фронт было осознанным.

ИА Регнум

— В русском языке есть слово «Родина». У людей на Западе нет такого понятия, у них есть «государство». А у нас это разные понятия. И большинство из нас пошли защищать именно Родину — место, где родился, где прошло детство, где память и друзья. Считаю, что нельзя оставаться в стороне, когда это происходит, — говорит артист.

На передовой у актёра появились новые замыслы, которые он воплотил в жизнь после возвращения домой. Ещё одной знаковой постановкой, полюбившейся в Республике, стали «Мои чужие жизни» современного драматурга Николая Лакутина. Моноспектакль артист готовил к своему юбилею, но зрителям он настолько понравился, что постановку решили оставить в репертуаре театра. Монолог-размышление рассказывает об актёрской судьбе, о частой смене образов и настоящих ценностях. Смена образов происходит каждые несколько минут — перед зрителями предстают и герой-любовник, и усталый актёр, и вождь индийского племени, и даже рокер.

ИА Регнум

— После Пушкина был мой юбилей, это были «Мои чужие жизни». На удивление, я рассчитывал его как юбилейный, планировал показать только раз. Но зрители возмутились, начали звонить в администрацию театра с просьбами повторить, потому что не все смогли посмотреть. В результате я уже сезон его играю. Зрители идут, — говорит Редя.

Но с Александром Сергеевичем актёр распрощаться не может. Вскоре луганских зрителей ожидает новая встреча с поэтом — театр имени Голубовича ставит мюзикл «Пушкин. Роковая любовь». На этот раз Александр Редя предстанет в новом образе — сыграет убийцу поэта Жоржа Дантеса. Увидеть премьеру жители ЛНР смогут уже в конце ноября.

Не останутся без сюрприза и многочисленные поклонники моноспектаклей.

ИА Регнум

— Сейчас я также работаю над новым моноспектаклем, опять же по Михаилу Хейфецу, мне понравился его слог. Он пишет так, как я сам бы написал. Пьеса называется «432 герц». Это монолог-размышление на тему, существовал ли Шекспир на самом деле. На мой взгляд, это очень интересная тема. Ведётся психологическое расследование, работа идёт. Дальше меня ждёт сказка к Новому году «Новогодние приключения Маши и Вити». Этот спектакль у нас шёл очень давно, он будет с новым составом, молодыми актёрами. Я буду Кощеем Бессмертным, — анонсирует Редя.

А еще будут новые образы, постановки, гастроли — в этом актёр не сомневается.

— Жизнь — это движение. Избитая фраза, но это так. Потому что пока ты двигаешься, что-то делаешь — ты востребован и нужен. Как говорил наш учитель (народный артист УССР, в течение многих лет был художественным руководителем Луганского театра и наставником актёров) Михаил Васильевич Голубович: «Надо пахать. Будете пахать — добьётесь результатов». Я это запомнил, усвоил — и так живу, — говорит артист.