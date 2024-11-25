25 ноября в стране отмечается День российского военного миротворца. Праздник был установлен указом президента Владимира Путина в 2016 году. Он приурочен к дате, когда советские военнослужащие впервые приняли участие в миротворческой миссии ООН на Ближнем Востоке: 25 ноября 1973 года во время палестино-израильского конфликта.

ИА Регнум

Главная задача миротворцев описывается самим термином — творить, то есть создавать, мир. Миротворцев привлекают к операциям в разных регионах, разнятся и методы работы — от наблюдения и патрулирования до военной демонстрации и блокады. Нередко миротворцы берут под контроль линию разграничения противоборствующих сторон, а также обеспечивают правопорядок на территории и предотвращают гуманитарные катастрофы.

Российские миротворцы достойно представляют Россию как гаранта мира. Они в том числе ценой собственных жизней внесли огромный вклад в предотвращение военных конфликтов, сдерживали агрессивные действия сторон в разных регионах мира.

Российские миротворцы участвовали в операциях в Югославии, Южной Осетии, Приднестровье, Таджикистане, Нагорном Карабахе, Анголе и Центрально-Африканской Республике. В то же время, если учитывать деятельность военных наблюдателей, которые не имеют права носить оружие, география участия российских военных миротворцев окажется гораздо шире.

Важная роль

Современные российские миротворцы — продолжатели славных воинских традиций. Их общая история началась в 1973 году, когда военнослужащие Советской Армии прибыли в составе миротворческой миссии ООН в Зону Суэцкого канала для наблюдения за режимом прекращения огня.

Свою основную задачу советская миссия выполнила — после резолюции ООН боевые действия на Синае прекратились. Позже случились два разъединения: израильские войска покинули западный берег Суэцкого канала, а в 1975 году образовалась буферная зона.

В июле 1992 года Молдавия и Россия подписали соглашение об урегулировании конфликта в Приднестровье. В регион ввели шесть батальонов российских миротворцев — более 3 тысяч человек.

На данный момент конфликт заморожен, миротворческая миссия продолжается. Помимо миротворцев от Приднестровья и Молдавии, в состав совместных сил входят более 400 российских военных. За время службы по предотвращению массового кровопролития в регионе погиб 21 российский солдат.

В июне 1994 года по решению совета глав государств СНГ более 1,8 тысячи российских миротворцев были введены в Абхазию. Основанием для начала операции стало «Соглашение о прекращении огня и разъединении сил», которое подписали в Москве стороны грузино-абхазского конфликта.

Российский контингент стал основой сил СНГ по поддержанию мира. Как и в Южной Осетии, миссия продолжалась вплоть до войны 2008 года. В ходе конфликта российские военные потеряли убитыми более 70 человек.

Также крайне важную роль российские миротворческие силы сыграли в конфликте в Нагорном Карабахе. В сентябре 2023 года вооруженные силы Азербайджана начали обстреливать территорию Нагорного Карабаха. Азербайджанское минобороны назвало это локальной антитеррористической операцией против незаконных армянских вооруженных формирований.

20 сентября информационный центр НКР сообщил о достижении договоренности о прекращении огня, что подтвердили в Ереване. В Минобороны России отметили, что договориться сторонам удалось при посредничестве командования российских миротворцев.

«Российские миротворцы уходят из Карабаха, выполнив свою задачу: сохранив в регионе мир, защитив мирное население, в том числе иногда ценой собственных жизней», — писал российский политолог Алексей Мухин.

Запад выбрал войну

Важно отметить, что, в отличие от западных военных, российские миротворцы проводят свои операции только в рамках международного права и под эгидой международных организаций, спасая гражданских и оберегая глобальную стабильность.

Также Россия всегда выступает за мирное решение. Но позиция Запада не позволяет завершить конфликт на Украине, а непрекращающиеся провокации направлены на то, чтобы сорвать мирные переговоры.

Владимир Путин регулярно подчёркивает, что Россия готова разрешать конфликты через диалог, но страны Запада придерживаются радикальной точки зрения и не хотят слышать разумных аргументов. Попутно они накачивают киевский режим деньгами и военной техникой.

Уже к началу 2023 года зарубежные страны и международные организации оказали Киеву помощь на сумму более 150,8 миллиарда долларов. Почти треть из этой суммы, 48,5 миллиарда, направили на украинские военные нужды. Фактически общий объём западной помощи Украине с начала СВО в 2,7 раза превысил её бюджет на 2022 год — 55,5 миллиарда долларов. А военная помощь Киеву составляет 94,9% от оборонных расходов России.

Эти цифры наглядно показывают, кто на самом деле хочет мира, а кому мир не нужен.