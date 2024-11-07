Посёлок Георгиевка в ЛНР славится живописными пейзажами и многочисленными базами отдыха, миловидными дачными домиками у озёр. При этом местные жители — люди труда, многие из них — потомственные горняки, родной дом которых пережил тяжёлые испытания.

ИА Регнум

Спешно проезжая по трассе через населённый пункт, сложно определить, чем сейчас живёт поселок, ставший в своё время очередной горячей точкой на карте Донбасса.

Свернув на извилистую грунтовку, натыкаешься на с виду непримечательный дворик, отворив ворота которого, переносишься в сказку. За ними — «мазанки», в окнах которых с заходом солнца отражается пламя свечей, уютная веранда, ветряная мельница, деревянный мостик, десятки вечнозеленых растений и мягкий газон. Настоящая иллюстрация из детской книги.

За стилизованными под старину стенами «деревенского домика» вместо треска дров в печи гудят производственные станки мебельного предприятия. Его основал, а позже возродил предприниматель и ремесленник Андрей Коновалов. Горный инженер-строитель по образованию и шахтёр в прошлом.

В 1990-х годах он ушёл в бизнес, организовал производство меховых изделий — головных уборов, шуб и дублёнок. Но душа лежала к другому, хотелось делать мебель. К исполнению мечты предприниматель пришёл отчасти вынужденно — сферу деятельности пришлось сменить с приходом экономического кризиса в 2008 году.

«Мне давно нравилась тема производства мебели именно из дерева. Много изучал этот вопрос в разных источниках, читал журналы. И мы рискнули. Сделали пробную партию, по сути дела, на коленке. И показали одной из крупных торговых сетей. На тот момент гипермаркет в Луганске только построился. Там заинтересовались, наш товар начал неплохо продаваться», — рассказывает предприниматель.

Меньше чем через полгода продукция предприятия стала известна в центральном офисе сети торговых центров. Производителю предложили новый контракт, работы стало больше. А мебель, произведённая на Луганщине, начала пользоваться спросом и на других площадках по всей Украине.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3927555" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Предприниматель и ремесленник Андрей Коновалов

«Это не было мгновенно, заняло определённое время. В течение года мы заходили на новые площадки. Было тяжело: постоянно не хватало оборотных средств, искали деньги, потому что товар шёл под реализацию. Но всё равно это дало определенный импульс. Мы купили это помещение в 2010 году, переехали. До этого были на аренде. Начали появляться люди, добавляться станки. Работа пошла. Были пиковые нагрузки, когда мы даже работали в две смены», — вспоминает основатель мастерской.

В июле 2014 года районный центр Лутугино, а вместе с ним и прилегающие посёлки, Георгиевка в том числе, были оккупированы украинской армией. По свидетельствам местных жителей, киевские силовики разворовывали чужое имущество. Особый интерес представлял бизнес, хозяева которого были вынуждены покинуть свои дома.

«Они по всей территории искали чем поживиться. Здесь же были не только мы. Тут делали профили, шлакоблок, кирпич, резали салфетку — была такая себе промзона. И эти ребята залезли в пенобетон — соседний корпус. <…> Перед войной хозяин купил пятитонник «Мерседес», чтобы развозить продукцию. Когда всё началось, закрылся и уехал. Украинские вояки залезли, увидели «Мерседес», хотели его завести, но не получилось. Они взяли и поставили зажигалку. Короче, подожгли», — говорит предприниматель.

ИА Регнум

Огонь распространился с одного помещения на ближние постройки. В результате выгорел склад готовой продукции мебельной мастерской. От 496 изделий остались только использовавшиеся в качестве креплений саморезы, усыпанные горами пепла.

Другие помещения, а вместе с ними и оборудование, были уничтожены целым рядом ракетных ударов, нанесённых ВСУ.

«Сюда что только не прилетало. «Градина» (снаряд реактивной системы залпового огня «Град». — Прим. ред.) торчала, везде были осколки. <…> Корпус «Смерча» (снаряд реактивной системы залпового огня. — Прим. ред.) торчит до сих пор. Но он, считай, полностью в землю ушёл. Длина — пять метров. Мы его обрезали, трактором выломали и убрали», — поясняет Коновалов.

ИА Регнум

В горячее для Луганщины время руководителю мастерской предложили пост гендиректора крупной мебельной фирмы на территории Украины с трудоустройством всех квалифицированных специалистов. Команда георгиевского предприятия отказалась — люди остались на своей земле.

В сентябре 2014 года киевских силовиков выбили из Лутугинского района, контроль над территорией перешёл к силам ополчения ЛНР.

Уже в следующем месяце работники предприятия приступили к восстановлению производственных площадей. Вместе с тем шли поиск и закупка нового оборудования. К декабрю возвели первые помещения, которые позволяли возобновить рабочий процесс.

ИА Регнум

Первую послевоенную партию продукции поставили в луганский торговый центр в феврале 2015 года. Но достичь прежних объёмов производства не удавалось — из-за непризнанности Республики и ряда других факторов.

Несмотря на это, предприятие искало пути развития, закупало автоматизированное оборудование, позволившее повысить эффективность производства и усовершенствовать технологический процесс. Наладили поставки из Воронежской и Брянской областей основного материала для работы — сосны. Подбирали новые средства обработки древесины.

«По сути, у нас на это ушло два года. Сейчас плавно переходим к тому, что мы можем производить больше, чем можем продавать здесь. Упираемся в вопросы маркетинга, продвижения своей продукции. Этим сейчас и занимаемся. Пытаемся продвигать продукцию через интернет», — отмечает Андрей Коновалов.

ИА Регнум

Он уверен, что предприятие готово заявить о себе на разных российских площадках, представить широкий ассортимент.

«Например, Южный федеральный округ — очень хороший регион, где наша продукция может быть востребована. Это базы отдыха, кафе, ресторанчики. Мы сейчас делаем интерьеры «под ключ». Если раньше, до 2014 года, наш ассортимент в основном составляли столы, лавки, стулья — садовая мебель, то сейчас это мягкая мебель, кухни, спальни, люстры… Всё в стиле под старину», — перечисляет предприниматель.

Не исключает он и возможности поработать с компаниями, занимающимися реконструкцией общественных пространств в ЛНР. Авторские изделия мастерской могли бы занять своё достойное место в парках и скверах Луганщины.