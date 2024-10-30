Вознесённые детьми молитвы о мире, рвущиеся у подъездов снаряды и попытки выжить, укрываясь в подвалах, навсегда остались в памяти жителей шахтёрского городка Золотое в ЛНР. Путь к нему простилается через посёлки-призраки, утратившие свой былой вид в результате многолетней украинской агрессии против Донбасса. Руины домов, в которых когда-то была жизнь, упорно поглощает бездушная густая растительность.

ИА Регнум

Выгодное географическое положение, дислокация военных сил и стечение обстоятельств уберегли город от судьбы его погибших соседей. Спустя два года после освобождения от ВСУ земля, славящаяся горняцким трудом, постепенно наполняется жизнью.

Сердцем Золотого стала школа № 16. Единственное образовательное учреждение, сохранившееся после боёв на территории в десятки километров. Именно шум детворы в школьном дворе придал местным жителям уверенности, что их город будет жить. А передать его в руки новым поколениям нужно целым и развивающимся.

ИА Регнум

В наполненном солнечным светом холле гостей и школьников приветливо встречает заместитель директора, учитель информатики и труда Юлия Придорожко — хрупкая молодая женщина с мягким голосом и горящими глазами. Чуть ли не каждый встречающийся на пути ребёнок спешит с ней поздороваться и поделиться последними новостями.

За её спиной, на одной из стен, изображён парящий над книгой феникс — официальная эмблема школа, символизирующая её возрождение из пепла.

После капитального ремонта, проведённого Калужской областью — регионом-шефом, здание больше не похоже на декорацию фильма об апокалипсисе. Обновлённый внешний вид не сохранил ни единого следа недавнего тяжелого прошлого.

— В 2022 году город мощно обстреливали. Были разбиты классы, вылетели все окна. Когда украинские войска отступали и понимали, что эта территория больше не будет «их», целенаправленно ударили по школе, — вспоминает замдиректора. — После того, как нас освободили, собрались учителя, сотрудники и другие небезразличные люди, которые начали приводить школу в порядок: убирали осколки, плёнкой закрывали окна. Год работали как волонтёры, без зарплаты.

Сейчас в школе учатся 182 юных жителя Золотого, Золотого-1, Горского, посёлков Тошковка и Нижнее. Эти названия стали известны большой России из новостных сюжетов о ходе специальной военной операции.

После освобождения городков местные жители наконец смогли свободно общаться и учиться на родном языке.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3926185" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Заместитель директора, учитель информатики и труда Юлия Придорожко

— У нас русскоязычное население. Но при Украине мы были обязаны проводить уроки на украинском. Иногда дети просили объяснить что-то на русском. Да, за закрытыми дверями я проводила уроки на русском языке, зная, что это строго запрещено, — вспоминает учитель.

По её словам, в то время рисковали и учителя истории, которые брали на себя ответственность уберечь неокрепшие детские умы от откровенных выдумок киевского режима — таких, например, как выкопанное древними украми Черное море.

При этом покинувшие ЛНР золотовцы, сторонники националистов, иногда напоминают о себе бывшим землякам агрессивными сообщениями в мессенджерах.

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— Директору нашей школы поступали угрозы, что нас повесят на столбах, а русские паспорта вобьют гвоздем в лоб — это от коллег, с которыми она работала в школе, — отмечает Придорожко.

Оставшиеся же на своей земле педагоги стараются дать детям не только качественное образование, но и окружить их лаской и заботой, чтобы хоть немного компенсировать пережитое в юные годы.

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— Была у нас такая история. Мальчик, сидя в подвале во время бомбёжек, читал книги из серии «Гарри Поттер». И мама ему говорит: «Когда дочитаешь, закончится война». Ребёнок при свече читал книги, надеясь, что чем быстрее дочитает, тем скорее закончатся обстрелы. Психика детей нарушена: например, ребёнку не хватает воздуха, когда он что-то рассказывает. Это страшно, — едва сдерживая слёзы, говорит учитель.

Юлия — мама двоих мальчиков-подростков. Её семья находилась в городе даже тогда, когда продолжались самые жестокие обстрелы.

ИА Регнум

— Думала, пересидим, переждём. Но уже когда снаряды падали под домом… Начали читать «Отче наш». Старший сын со мной, с моими родителями тоже начал молиться, а младший держался за голову — у него была истерика. Стало понятно, что нужно уезжать, — делится воспоминаниями педагог.

Женщина вместе с детьми покинула город при первой возможности. На тот момент путь был открыт на территорию Украины. Как только бои стихли, семья вернулась домой через так называемый зелёный коридор. На протяжении года жить приходилось без электричества, мобильной связи. Уже третий год в городе отсутствует водоснабжение и не решён вопрос с подачей тепла.

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— Зимой мы в квартире поставили печь-буржуйку, топили её, чтобы как-то согреться. А когда выезжали в Первомайск (районный центр, находится под контролем ЛНР с 2014 года — прим. ред.), я прямо чувствовала от себя запах гари. Нас, жителей этой территории, было легко определить по запаху, — отмечает Придорожко.

На вопрос «Почему вернулись?» она отвечает не задумываясь.

— Мы патриоты своей земли. Это моя Родина, мой дом. Трудности есть, но мы их преодолеем. Главное — чтобы не было войны, чтобы не стреляли, — говорит учитель.