Её стихи — отголоски войны, проникающие в самое сердце. Истории о том, как война меняет человека, заставляет ценить простые вещи и закаляет дух. Она — жительница Луганска, пережившая блокаду, и мать солдата, который сражался за освобождение Лисичанска. Её сын — ветеран СВО, отец — ополченец первой волны, а родной город — словно осколок на карте, где до сих пор слышны взрывы.

ИА Регнум

Однако в её словах нет места страху или отчаянию. Только стойкость, любовь к Родине и вера в будущее.

Елена Заславская — поэтесса и детский писатель, родившаяся в Лисичанске и живущая в Луганске. Её творчество пропитано духом войны и личными переживаниями. События 2014 и 2022 годов стали глубокой линией разлома жизни, коренным образом изменив её восприятие мира и взгляд на творчество.

«Я смотрю на свою жизнь до 2014 года и после. Это точка на жизненном пути, которая поменяла очень многое. Теперь я стараюсь жить так, чтобы максимально в каждом дне делать всё, что могу. Сказать люблю тем, кого люблю, помочь тем, кому могу помочь. И, конечно, стихи на военную тему стали неотъемлемой частью моего творчества», — рассказывает поэтесса.

Её первое стихотворение на военную тему «Чёрный хлеб» появилось в мае 2014 года, в нем есть такие строки: «Долго не было беды, долго, долго не было войны, долго». С тех пор её поэзия стала отражением тех событий, которые происходят в Донбассе и Новороссии.

«Год войны», «Новороссия гроз. Новороссия грёз», «Донбасский имажинэр» — книги, которые стали вехами в творчестве Заславской. В них она делится своими переживаниями, наблюдениями, размышлениями о войне и её последствиях.

«Мое творчество — это фактически мой поэтический дневник», — отмечает поэтесса.

В нём она пишет не только о себе, но и о людях, с которыми встречается, о тех, кто оказался в центре трагических событий. К одной из поэм Заславской существует авторская преамбула: «Все герои реальны, все совпадения не случайны, все права беззащитны».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3926697" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Поэтесса и детский писатель Елена Заславская

В её произведениях также есть истории об отце и сыне, которые ушли защищать Родину.

«Отец поставил маму перед фактом: «Всё, я надел форму». Сначала это было что-то вроде народных дружин. Потом, когда взяли СБУ, отец был среди тех, кто живым щитом выстроился перед зданием. И мы тоже тогда приходили. Помню, это была точка притяжения луганских пассионариев и тех, кто поддерживал Русскую весну. Мой сын Иван там тоже был. Он тогда сказал: «Мама, хоть бы это не кончилось, пока я не вырасту», — вспоминает Заславская.

Война, по её словам, стала частью реальности для её семьи, как и для всех жителей освобожденных территорий. Сын поэтессы — реконструктор, всегда интересовался историей, военным делом. Иван отправился на СВО, следуя примеру деда.

«18 февраля 2022 года были изданы два указа: о всеобщей эвакуации и о всеобщей мобилизации. Иван сразу же отправился в военкомат, но ему не удалось попасть в подразделение, где служили его друзья. Поэтому он решил отправиться вместе со всеми студентами и преподавателями Луганской академии Матусовского», — вспоминает Елена.

ИА Регнум

Провожая мужчин от стен академии, никто не мог и предположить, что это прощание станет столь трагичным и одновременно историческим.

«Грянула СВО — мир перевернулся. Для меня, человека, прожившего в условиях непризнанной республики, каждый день был испытанием. Тяжесть этого состояния, постоянная неопределённость были невыносимы. Но когда Россия признала республики и началась СВО, я испытала нечто похожее на глоток свежего воздуха. Это было, с одной стороны, радостью, а с другой — справедливостью, за которую мы так долго боролись», — признаётся поэтесса.

Иван участвовал в боях за Красный Лиман, Северодонецк, Лисичанск. Прошёл через окружение, ранения, потери. Его военный опыт стал неотъемлемой частью его личности, а возвращение к мирной жизни — переломным моментом, который оставил отпечаток на его дальнейшей судьбе.

Чтобы пережить ужасы войны, сын Заславской, находясь в зоне боевых действий, записывал свои переживания в блокнот, который был передан матерью в зону боевых действий гуманитарным грузом. В нём были стихи и дневниковые записи, полные эмоций и боли.

«Он писал и до этого стихотворения, но это было скорее так, баловство. А на войне более серьёзно подошел к творчеству», — отмечает поэтесса.

ИА Регнум

Дневник Ивана не был издан отдельным сборником, но его публикации выходили в различных литературных журналах и антологиях, посвящённых войне, таких как «Великий блокпост» и «За други своя». Заславская надеется, что подборка стихов Ивана, которая называется «Zаписки из блиндажа», выйдет отдельной книгой.

«Тяготы военной жизни, которые он хлебнул, думаю, укрепили его характер. Хотя поствоенный синдром ощущается даже сейчас. Например, он не возобновил учёбу. Был студентом на момент начала СВО, но сейчас ему кажется, что учёба — это что-то несерьёзное после войны. Переломный момент наступил раньше времени», — говорит Елена.

Лисичанск — особая боль в сердце поэтессы. Она вспоминает табличку «Лысычанськ» (на украинском), которую увидела в расположении полка своего сына. Тогда поняла — освобождение близко. Радость за сына, гордость за его подвиг и облегчение за отца, который не мог вернуться в родной город долгие годы, сливаются в едином чувстве.

«Я радовалась даже не столько за себя, сколько за своего отца, который с 2014 года в свой родной город, где он родился, где могилы его близких, где живы еще его друзья и одноклассники, не мог туда приехать. Да и я там прожила 16 лет. Для меня это родной город, мы ждали освобождения, и я горда тем, что сын мой принимал в этом участие. Иван тоже радовался и папе моему звонил, говорил: «Дед, вот ты хотел, а я это делаю», — рассказывает Заславская.

ИА Регнум

Но война не закончилась. Линия фронта близко, дроны летают над городом, а интернет и связь пропадают. Ее родной город, где она провела юность, живет под постоянной угрозой.

«Въезд в город только по прописке, которой у меня нет. Я уже давно житель Луганска, поэтому не езжу туда, но ездят папа и мама. Моя тётя живёт там, поэтому я в курсе, чем живёт мой родной город и как идёт восстановление. Там всё ещё чувствуется дыхание войны», — говорит поэтесса.

Несмотря на все тяготы, Заславская находит в себе силы творить. Пишет стихи, преподаёт в Луганской академии культуры, делится опытом со своими студентами. Верит, что красота и мир могут победить даже самые страшные испытания.

«Жизнь нам дарит баланс. В нашей жизни всё перемешано. Всё в течение одного дня ты можешь увидеть и войну — вон идёт солдат, вот проехала машина, на которой написано «200», и тут же видишь: парочка сидит целуется, заходишь на пару, рассказываешь студентам, как важно жить, творить и не сдаваться. Идёшь — и тебя озаряет вдохновение. Так что всё рядом, только нужно уметь видеть красоту», — убеждена Заславская.

ИА Регнум

Она верит, что война не сломает наше общество, а сделает его сильнее. А также верит в победу, в мир и в то, что свет всегда побеждает тьму.

«Война не то что изменит общество — она уже изменила его. У нас много тех, кто сейчас на фронте, плюс их семьи. Уже есть ветераны: старая гвардия, ополченцы, участники СВО. Это люди, которые понимают, что такое общая беда и что значит победить в ней.

Это консолидирует общество, даёт людям немного другую оптику в жизни. Они начинают ценить то, что раньше казалось им обыденным и естественным: семью, дом, родной язык, праздник День Победы и Родину», — рассказывает поэтесса.