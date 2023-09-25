Александр Тищенко
Автор
Обозреватель испаноязычной и англоязычной прессы. Владеет английским и испанским языками.
Последние публикации
Армения начала приём тысяч беженцев из Нагорного Карабаха
В Армении продолжает свою работу пункт приёма беженцев, прибывающих из Нагорного Карабаха после проигрыша непризнанной Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР) в недавней однодневной войне. По официальным данным, которые 24 сентября озвучило правительство Армении, число вынужденных...
25 сентября 2023
Российский запрет на экспорт топлива снизит цены и ударит по Украине
Российское правительство ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. 21 сентября распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, и в тот же день оно начало действовать. Как сообщили в пресс-службе правительства, такое решение было принято в целях...
22 сентября 2023
Плюшевый заяц, спасающий жизнь. Истории мобилизованных
Ровно год назад в России началась частичная мобилизация, призванная усилить военную группировку, задействованную в СВО. Утром 21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с соответствующим заявлением. Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» был подписан в тот...
21 сентября 2023
К чему приведут ограничения Китая на экспорт дронов в Россию
Поставщики китайских дронов в Россию в ближайшее время могут столкнуться со сложностями. Китай ввёл ограничения на экспорт дронов, и это привело к осложнению поставок комплектующих. Речь идёт о беспилотниках массой более 4 кг, а также устройствах, которые могут «нести груз с функцией сбросa или с...
18 сентября 2023
Что будет с ценами на импортный алкоголь к Новому году
Россиян припугнули ростом цен на недорогое импортное вино уже в декабре 2023 года. По крайней мере, такой прогноз высказал председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. С чем же связан такой прогноз и станет...
15 сентября 2023
Шойгу проинспектировал вертолётный завод и судоверфь «Звезда» в Приморье
Глава военного ведомства Сергей Шойгу проводит рабочую поездку в Приморском крае. Министр обороны проверил выполнение государственного оборонного заказа на дальневосточном заводе «Звезда» в Большом Камне и на вертолетном заводе «Прогресс» в Арсеньеве. В ходе поездки на один из заводов Шойгу...
15 сентября 2023
«Колбасить будет не по-детски». Что повлечёт за собой блокировка WhatsApp
В России могут заблокировать мессенджер WhatsApp, которым (если судить по данным Mediascope, которые в начале года приводили «Ведомости») ежесуточно пользуются около 76 млн наших сограждан. О вероятности блокировки одним из первых сообщил зампред профильного комитета Госдумы по информационной...
14 сентября 2023
«Интересы России прежде всего». В Приморье завершился VIII Восточный форум
Во Владивостоке 13 сентября завершил работу очередной, 8-й по счёту Восточный экономический форум. Ежегодная международная встреча собирает ведущих представителей бизнеса, власти и экспертов из России и стран-соседей по Азиатско-Тихоокеанскому региону. «Гвоздём программы» — главным событием ВЭФ —...
13 сентября 2023
На встрече с Путиным Ким Чен Ын назвал главные приоритеты Северной Кореи
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились и провели переговоры 13 сентября на космодроме Восточный. Как ранее отмечало ИА Регнум, северокорейский руководитель посетил Россию впервые с 2019 года. Беседа Путина и Кима продолжалась более пяти часов. Российский лидер особо...
13 сентября 2023
«Я горжусь вами, экипаж!» Спасший 167 человек пилот повторил подвиг отца
Ход заседания Восточного экономического форума с участием Владимира Путина 12 сентября был прерван экстренной, но все же хорошей новостью. Ведущий международной встречи Илья Доронов передал: пассажирский лайнер, летевший из Адлера в Омск, совершил экстренную посадку на поле в Новосибирской области...
12 сентября 2023
Лётчики спасли жизни людей при аварийной посадке в Новосибирской области
Авиалайнер Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, утром 12 сентября аварийно приземлился на пшеничное поле в Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном МЧС. Борт принадлежит «Уральским авиалиниям». В результате аварийной посадки никто не пострадал. Площадку для экстренной посадки капитан...
12 сентября 2023
Владимир Путин прибыл во Владивосток на VIII Восточный экономический форум
Дальневосточный федеральный университет на три дня стал площадкой для одного из главных событий года. 10 сентября здесь начал работу VIII Восточный экономический форум (ВЭФ). В форуме примет участие Владимир Путин — президент уже прибыл во Владивосток. 11 сентября глава государства ознакомится с...
11 сентября 2023
Президент принял участие в присвоении имён двум новым танкерам
Владимир Путин посетил судостроительный комплекс «Звезда», расположенный в городе Большой Камень в 30 км от Владивостока. Здесь глава государства принял участие в торжественной церемонии имянаречения — присвоения имён арктическому танкеру-газовозу «Алексей Косыгин» и танкеру-челноку «Валентин...
11 сентября 2023
«Ребята, опомнитесь!» В Европе будут раздевать пересекающих границу россиян
В ближайшем будущем российским туристам, желающим попасть в страны Евросоюза, возможно, придётся раздеваться прямо в аэропорту. По крайней мере, такой вывод напрашивается из разъяснения Европейской комиссии. В документе говорится, что конфисковать могут не только зарегистрированный в РФ автомобиль...
11 сентября 2023
Нарисованный мальчик пробивает железный занавес
Компания-кинодистрибьютор «Русский Репортаж» официально подтвердила показ в России нового — и последнего — анимационного фильма культового японского режиссёра Хаяо Миядзаки «Как поживаете?». Созданная 82-летним художником студия Ghibli уже назвала мультфильм самым крупным своим проектом за всю...
8 сентября 2023
Качать по-русски. Минцифры выбивает выгодные условия у IT-гигантов
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры России) рассчитывает договориться с производителями смартфонов о предустановке отечественного магазина приложений RuStore на ввозимые в Россию телефоны еще на стадии их сборки на заводах. Об этом сообщил глава Минцифры Максут...
7 сентября 2023
Эксперт объяснил, как дымовые завесы могут защитить от «Джавелинов»
До недавнего времени постановка дымовых завес велась при помощи специальной техники, но новые гранаты позволят бойцам самостоятельно укрываться от огня противника, сказал ИА Регнум военный эксперт, офицер танковых войск запаса Александр Михайловский. Так он прокомментировал сообщение о том, что...
7 сентября 2023
Последний друг Украины. Коррупция и клановая борьба привели Блинкена в Киев
Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев с необъявленным визитом. Менее суток назад в Госдепе заявили об отсутствии информации по визиту шефа на Украину, однако утром 6 сентября мировые СМИ опубликовали фото приезда главы американской дипломатии к украинским подопечным. Блинкен встретился с...
6 сентября 2023
Китай впервые представил европейцам новейшие электромобили
В Германии начала свою работу Мюнхенская выставка автомобилестроения и мобильности IAA Mobility. Международный автомобильный салон проходит под патронажем Союза автопромышленности Германии. В нём участвуют главные производители машин со всего мира. Так, испанская фирма CUPRA представила в Мюнхене...
6 сентября 2023
Глава СПЧ предложил способ борьбы с игроманией у детей
Проблему зависимости детей от компьютерных игр запретами не решить, а вот мощная система образования может служить хорошим средством для отвлечения ребёнка от пагубной привычки. Об этом заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, отвечая на вопрос ИА Регнум. «Говорят...
5 сентября 2023