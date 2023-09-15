Глава военного ведомства Сергей Шойгу проводит рабочую поездку в Приморском крае. Министр обороны проверил выполнение государственного оборонного заказа на дальневосточном заводе «Звезда» в Большом Камне и на вертолетном заводе «Прогресс» в Арсеньеве.

Вадим Савицкий/ТАСС

В ходе поездки на один из заводов Шойгу подчеркнул, что боевые возможности вертолетов Ка-52М нужно совершенствовать, а защищенность летчиков — повышать.

Вадим Савицкий/ТАСС

Вадим Савицкий/ТАСС

Вадим Савицкий/ТАСС

Вадим Савицкий/ТАСС Вертолет Ка-52М в сборочном цеху на вертолетном заводе «Прогресс»

После проверки двух заводов Шойгу отправился в штаб Тихоокеанского флота для проведения совещания по итогам работы на предприятиях военно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке.

В ходе совещания министр сообщил, что в 2023 году в эксплуатацию уже принято два корабля, а до конца года поступят еще 12. Среди них фрегат «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III» и атомный подводный крейсер «Красноярск».

Вадим Савицкий/РИА Новости

Шойгу также отметил, что за последние десять лет ВМФ России пополнился более чем 50 кораблями, а совершенствование ВМФ позволяет России отстаивать геополитические интересы страны и соответствующим образом реагировать на новые вызовы и угрозы».

Вадим Савицкий/РИА Новости

Специалисты ведут активную работу над проектами многоцелевых атомных подводных лодок, роботизированных систем и беспилотных подводных аппаратов, добавил министр.