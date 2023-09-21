Ровно год назад в России началась частичная мобилизация, призванная усилить военную группировку, задействованную в СВО. Утром 21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с соответствующим заявлением. Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» был подписан в тот же день — и тогда же начались мобилизационные мероприятия.

Фото из личного архива

Частичная мобилизация была объявлена в новейшей российской истории впервые. По заявлениям официальных лиц, общее число мобилизованных должно было составить 300 тысяч человек. При этом власти подчёркивали, что мобилизации подлежат в первую очередь лица в запасе, уже прошедшие службу в армии. Спустя более чем месяц — 28 октября 2022 года — министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об окончании мобилизационных мероприятий. На сегодняшний день необходимость в новой волне мобилизации отсутствует, поскольку в армию записывается много добровольцев.

Владимир Путин 15 сентября 2023 года во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что для участия в спецоперации на Украине записались 300 тысяч добровольцев, то есть столько же человек, сколько было мобилизовано год назад. Другие официальные лица также не раз заявляли, что в рамках проведения СВО ставка будет делаться именно на добровольцев, а значит, необходимость в новой волне мобилизации отпадает.

Многие фронтовики, год назад ставшие в строй, уже воспользовались правом на отпуск.

Согласно правилам, отправиться в отпуск мобилизованный солдат может раз в полгода на срок в 14 дней — без учёта времени проезда к месту проживания и обратно. Правом на отпуск воспользовался собеседник ИА Регнум — солдат одной из десантно-штурмовых бригад Сергей Соболев (имя изменено).

Его бригада сперва зашла на позиции в посёлке Опытное, а затем под Авдеевку. В составе бригады его земляки из Белгородской области: мужчина рассказывает, что у солдат «всё чётко и хорошая слаженность», но было бы ещё лучше, если бы военных распределили так же, как их обучали и тренировали, — по дивизии: «Изначально мы должны были быть на пушках, а так отправили в пехоту».

Фото из личного архива

Как рассказал военный, на «гражданке» в Белгороде его ждёт семья — жена и двое детей. Звонок из московской редакции застал мужчину на семейном отдыхе: Сергей отправился с детьми в зоопарк. Для него это те самые редкие минуты, когда можно насладиться отдыхом с семьёй и дать детям внимание, которого они временно лишаются, пока отец защищает Родину.

«С домом часто связываемся и держим контакт — у нас есть такая возможность. Стараемся созваниваться каждый день, чтобы никто не переживал. Контактируем по мере возможности, чтобы родные не переживали. Две недели мы находимся на боевых задачах, две недели на отдыхе. Когда две недели отдыхаем, то разговариваем чаще», — рассказывает Соболев.

Мужчина с теплотой говорит, что у каждого из его сослуживцев есть талисман из дома. Каждому дети дали с собой будто частичку семьи: у кого-то из солдат это мягкая игрушка, у кого-то детский браслетик. Сергей рассказывает, что некоторые из жён его сослуживцев общаются между собой, но, разумеется, всё зависит от занятости и загруженности самих людей — всё-таки у всех есть работа и бытовые дела.

«Человек ко всему привыкает. Поначалу было, конечно, тяжело всё менять. А сейчас уже все привыкли к этому», — подчёркивает Соболев, говоря о том, как происходила «внутренняя перестройка» с семейных дел на военные после отправки на передовую.

Немного иначе обстоят дела у другого мобилизованного — Дмитрия А. из той же Белгородской области. Он находится в отпуске, но по ранению, проходит реабилитацию. Сам мужчина окончил училище в Серпухове, прошёл сперва срочную службу, а затем с 2015 года служил три года по контракту. Дмитрий рассказал ИА Регнум, что с самого начала специальной военной операции он хотел присоединиться к действующей армии, да и многие из его бывших сослуживцев к тому моменту уже были на передовой.

Фото из личного архива Дмитрий А.

В марте 2022 года Дмитрий попробовал заключить контракт, параллельно занимаясь гуманитарной помощью жителям Донбасса и нашим военным. Сходил в военкомат — не взяли из-за проблемы с ногой. Лишь спустя два месяца проблему удалось решить: из колена удалили медиальный мениск.

«После операции прошли два месяца реабилитации, нога потихоньку зажила и практически перестала болеть. В сентябре, после объявления мобилизации, был повторный визит в военкомат. Желание защищать родину усилилось, а повестки всё не было», — вспоминает он.

На двух последующих беседах с военным комиссаром присутствовала и жена Дмитрия Екатерина. Сотрудники военкомата очень удивились этому факту: бывает, жёны, наоборот, приходят со слезами на глазах и просьбами вернуть мужей домой. По итогам бесед мужчине сказали ждать дома, и 21 октября — незадолго до окончания мобилизационных мероприятий — заветная повестка всё-таки пришла.

Дмитрий уверяет, что страха у него не было, ведь он прекрасно знал, куда идёт: «Сначала была учебка, которая длилась два месяца, а далее охрана границ Белгородской области, это январь–февраль 2023 года».

Примечательно, что местные жители помогали военным всем, чем могут. Могли постирать форму, могли напечь пирогов или найти дров, а иногда даже специально для военных варили борщ и привозили к обеду.

В начале марта мужчина с сослуживцами уехал на полигон в Ростов, а уже оттуда в Луганскую народную республику. Бойцы находились непосредственно на линии соприкосновения, и им приходилось штурмовать позиции неприятеля.

Дмитрий признаётся: много товарищей погибло в боях. А уже 26 марта, около 9 утра, бойцы попали под миномётный обстрел. Сам мужчина был тяжело ранен, связи с подразделением не было, несмотря на тяжелые раны, ему пришлось буквально ползти к своим. Несколько раз военный терял сознание из-за большой кровопотери, но тяга к жизни оказалась сильнее.

До своих Дмитрий смог добраться ближе к ночи. Ему оказали первую помощь и эвакуировали в госпиталь. Осколками ему задело лёгкое, лопатка и рёбра были сломаны, а плечевое сплетение повреждено.

Но самая удивительная история произошла с талисманом Дмитрия — плюшевым синим зайцем.

Провожая отца на спецоперацию, дети положили в карман его бушлата эту мягкую игрушку в качестве талисмана. После эвакуации Дмитрий был без сознания и потерял почти все документы, телефон и деньги. Но с ним остался военный билет и… тот самый плюшевый заяц от детей, который, как считает теперь семья, и уберёг его от гибели.

Мобилизованный вспоминает, что, пока был на территории Белгородской области, родным удавалось звонить практически каждый день. А вот в Луганске связи практически не было. Правда, некоторым сослуживцам Дмитрия удалось раздобыть сим-карты местных операторов — с них и звонили семьям по очереди, раз в две-три недели буквально по минуте.

«На днях ко мне в гости приезжал сослуживец. Жена крикнула: «К тебе друг приехал!» Я даже немного обиделся: «Какой же он мне друг — это боевой товарищ! А это намного больше, чем друг!» — делится воспоминаниями Дмитрий.

Супруга военного Екатерина рассказывает, что муж часто общается с сослуживцами через мессенджеры, а вот у родственников мобилизованных есть свой отдельный чат. В нём «женский батальон», как иронично называет его сама супруга, обсуждает вопросы лечения и дальнейшей службы защитников Отечества. В чате состоят не только жёны фронтовиков, но и их мамы и сёстры.

«За это короткое время мы стали друг другу как родные люди. Шутим даже, что скоро будем крестить детей друг у друга», — говорит Екатерина.

По её словам, с момента мобилизации жизнь полностью изменилась: проблемы и быт ушли на второй план — главным стало желание помочь военным сгладить тяготы и лишения. Сообщество родственников мобилизованных начало заниматься волонтёрской деятельностью. Дети Дмитрия и Екатерины, 8 и 15 лет, придя в магазин, вместо сладостей для себя обязательно кладут в корзину бутылки воды или влажные салфетки — для посылок солдатам.

«Дети очень быстро повзрослели, видели, как мне тяжело. Ночами, бывало, даже плакали, особенно младший. Он с самого раннего возраста увлёкся военной тематикой и сказал, что, когда вырастет, будет военным, как папа. Вместо игр в машинки или роботов у нас каждый вечер своя «война». Мы идём в наступление на плюшевых медведей и «освобождаем» территорию кухни», — рассказывает женщина.

Фото из личного архива Дмитрий и его сослуживцы

А вот еще один мобилизованный, Станислав Смирнов (позывной Мирный), пока лишь однажды был в новогоднем отпуске. Корреспонденту ИА Регнум он признаётся, что из-за сложности боевого участка распоряжение об отпуске пока не подписывают: регулярно появляются новые и новые боевые задачи, оперативная ситуация не позволяет отлучаться от службы. Станислав скучает по родному Сорочинску (Оренбургская обл.), но не унывает: всю сложность работы на фронте он понимает.

«Работа такая. Иногда бывает, что не до отпусков. Конечно, немного устаёшь. Ребятам, которые съездили в отпуск, всё-таки немножко полегче: они побывали дома, увидели родных и дальше с энтузиазмом выполняют свои боевые задачи. У меня после очередной отмены отпуска была небольшая грусть, но ничего страшного, пару дней погрустил и пережил», — говорит Станислав.

Вспоминая начало службы, Мирный признаётся, что расставаться с домом ему всегда было сложно, но перестроиться на выполнение задач на фронте проблемы не составляло: мужчина служил срочную службу в ВДВ, и этот опыт ему пригодился. Да и, как подчёркивает военный, у него сложились прекрасные отношения с командиром и сослуживцами: почти все они — местные, из Донецка.

«Со всеми прекраснейшие отношения, никаких конфликтных ситуаций не возникает. Единственное, в чём нам чуть сложнее, — это в расстоянии до дома: мы не видим родных, а местные ребята всё-таки иногда получают увольнительные и могут попасть домой, к жёнам и семьям», — говорит он.

Контакт с родными солдаты поддерживают регулярно — на участке и в подразделении никаких проблем с этим нет, можно и переписываться, и созваниваться: «Правда, сейчас родные «достают» вопросами: «Когда ты уже приедешь?!» Хотел сделать сюрприз маме и попасть на её день рождения, уже даже билеты купил, но не получилось. Но ничего! Улучшится обстановка, и пойду в отпуск».

Фото из личного архива

Свой талисман есть и у Станислава, это рисунок его племянницы, который мужчина хранит в военном билете. С собой у него есть также и иконки с крестиком. А ещё один не менее важный для него талисман — это рисунок мальчишки, пришедший в посылке с гуманитарной помощью.

Военный рассказывает, что все подарки, даже от других детей, солдаты бережно хранят. В числе таких подарков небольшие вязаные игрушки, которые приходят к военным с гуманитарной помощью. Военные цепляют эти игрушки к своим рюкзакам. Наверняка они тоже верят: в случае опасности маленькая детская игрушка поможет им спастись. Точно так же, как плюшевый синий заяц, который спас одного из наших героев.