Ровно год назад в России началась частичная мобилизация, призванная усилить военную группировку, задействованную в СВО. Утром 21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с соответствующим заявлением. Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» был подписан в тот же день — и тогда же начались мобилизационные мероприятия.

Фото из личного архива

Частичная мобилизация была объявлена в новейшей российской истории впервые. По заявлениям официальных лиц, общее число мобилизованных должно было составить 300 тысяч человек. При этом власти подчёркивали, что мобилизации подлежат в первую очередь лица в запасе, уже прошедшие службу в армии. Спустя более чем месяц — 28 октября 2022 года — министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об окончании мобилизационных мероприятий. На сегодняшний день необходимость в новой волне мобилизации отсутствует, поскольку в армию записывается много добровольцев.

Владимир Путин 15 сентября 2023 года во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что для участия в спецоперации на Украине записались 300 тысяч добровольцев — то есть, столько же человек, сколько было мобилизовано год назад. Другие официальные лица также не раз заявляли, что в рамках проведения СВО ставка будет делаться именно на добровольцев — а значит, необходимость в новой волне мобилизации отпадает.

Многие фронтовики, год назад ставшие в строй, уже воспользовались правом на отпуск.

Согласно правилам, отправиться в отпуск мобилизованный солдат может раз в полгода на срок в 14 дней — без учёта времени проезда к месту проживания и обратно. Правом на отпуск воспользовался собеседник ИА Регнум — солдат одной из десантно-штурмовых бригад Сергей Соболев (имя изменено).

Его бригада сперва зашла на позиции в посёлке Опытное, а затем — под Авдеевку. В составе бригады — его земляки из Белгородской области: мужчина рассказывает, что у солдат «всё чётко и хорошая слаженность», но было бы ещё лучше, если бы военных распределили так же, как их обучали и тренировали — по дивизии: «Изначально мы должны были быть на пушках, а так — отправили в пехоту».

Фото из личного архива

Как рассказал военный, на «гражданке» в Белгороде его ждёт семья — жена и двое детей. Звонок из московской редакции застал мужчину на семейном отдыхе: Сергей отправился с детьми в зоопарк. Для него это те самые редкие минуты, когда можно насладиться отдыхом с семьёй и дать детям внимание, которого они временно лишаются, пока отец защищает Родину.

«С домом часто связываемся и держим контакт — у нас есть такая возможность. Стараемся созваниваться каждый день, чтобы никто не переживал. Контактируем по мере возможности, чтобы родные не переживали. Две недели мы находимся на боевых задачах, две недели — на отдыхе. Когда две недели отдыхаем, то разговариваем чаще», — рассказывает Соболев.

Мужчина с теплотой упоминает, что у каждого из его сослуживцев есть талисман из дома. Каждому дети дали с собой будто частичку семьи: у кого-то из солдат это мягкая игрушка, у кого-то — детский браслетик. Сергей рассказывает, что некоторые из жён его сослуживцев общаются между собой, но, разумеется, всё зависит от занятости и загруженности самих людей — всё-таки у всех есть работа и бытовые дела.

«Человек ко всему привыкает. Поначалу было, конечно, тяжело всё менять. А сейчас уже все привыкли к этому», — подчёркивает Соболев, говоря о том, как происходила «внутренняя перестройка» с семейных дел на военные после отправки на передовую.

Немного иначе обстоят дела у другого мобилизованного — Дмитрия А. из той же Белгородской области. Он находится в отпуске, но по ранению: проходит реабилитацию. Сам мужчина закончил училище в Серпухове, прошёл сперва срочную службу, а затем с 2015 года служил три года по контракту. Дмитрий рассказал ИА Регнум, что с самого начала специальной военной операции он хотел присоединиться к действующей армии — да и многие из его бывших сослуживцев к тому моменту уже были на передовой.

Фото из личного архива Дмитрий А.

В марте 2022 года Дмитрий попробовал заключить контракт, параллельно занимаясь гуманитарной помощью жителям Донбасса и нашим военным. Сходил в военкомат — не взяли из-за проблемы с ногой. Лишь спустя два месяца проблему удалось решить: из колена удалили медиальный мениск.

«После операции прошли два месяца реабилитации, нога потихоньку зажила и практически перестала болеть. В сентябре, после объявления мобилизации, был повторный визит в военкомат. Желание защищать родину усилилось, а повестки всё не было», — вспоминает он.

На двух последующих беседах с военным комиссаром присутствовала и жена Дмитрия Екатерина. Сотрудники военкомата очень удивились этому факту: бывает, жёны, наоборот, приходят со слезами на глазах и просьбами вернуть мужей домой. По итогам бесед мужчине сказали ждать дома, и 21 октября — незадолго до окончания мобилизационных мероприятий — заветная повестка всё-таки пришла.

Дмитрий уверяет, что страха у него не было, ведь он прекрасно знал, куда идёт: «Сначала была учебка, которая длилась два месяца, а далее — охрана границ Белгородской области, это январь–февраль 2023 года».

Примечательно, что местные жители помогали военным всем, чем могут. Могли постирать форму, могли напечь пирогов или найти дров, а иногда даже специально для военных варили борщ и привозили к обеду.

В начале марта мужчина с сослуживцами уехал на полигон в Ростов, а уже оттуда — в Луганскую народную республику. Бойцы находились непосредственно на линии соприкосновения, и им приходилось штурмовать позиции неприятеля.

Дмитрий признаётся: много товарищей погибло в боях. А уже 26 марта, около 9 утра, бойцы попали под миномётный обстрел. Сам мужчина был тяжело ранен, связи с подразделением не было — несмотря на тяжелые раны, ему пришлось буквально ползти к своим. Несколько раз военный терял сознание из-за большой кровопотери, но тяга к жизни оказалась сильнее.

До своих Дмитрий смог добраться ближе к ночи. Ему оказали первую помощь и эвакуировали в госпиталь. Осколками ему задело лёгкое, лопатка и рёбра были сломаны, а плечевое сплетение повреждено.

Но самая удивительная история произошла с талисманом Дмитрия — плюшевым синим зайцем.

Провожая отца на спецоперацию, дети положили в карман его бушлата эту мягкую игрушку в качестве талисмана. После эвакуации Дмитрий был без сознания и потерял почти все документы, телефон и деньги. Но с ним остался военный билет и… тот самый плюшевый заяц от детей, который, как считает теперь семья, и уберёг его от гибели.

Мобилизованный вспоминает, что пока был на территории Белгородской области, родным удавалось звонить практически каждый день. А вот в Луганске связи практически не было. Правда, некоторым сослуживцам Дмитрия удалось раздобыть сим-карты местных операторов — с них и звонили семьям по очереди, раз в две-три недели буквально по минуте.

«На днях ко мне в гости приезжал сослуживец. Жена крикнула: «к тебе друг приехал!». Я даже немного обиделся: «Какой же он мне друг — это боевой товарищ! А это намного больше, чем друг!», — делится воспоминаниями Дмитрий.

Супруга военного, Екатерина, рассказывает, что муж часто общается с сослуживцами через мессенджеры, а вот у родственников мобилизованных есть свой отдельный чат. В нём «женский батальон», как иронично называет его сама супруга, обсуждает вопросы лечения и дальнейшей службы защитников Отечества. В чате состоят не только жёны фронтовиков, но и их мамы и сёстры.

«За это короткое время мы стали друг другу как родные люди. Шутим даже, что скоро будем крестить детей друг у друга», — говорит Екатерина.

По её словам, с момента мобилизации жизнь полностью изменилась: проблемы и быт ушли на второй план — главным стало желание помочь военным сгладить тяготы и лишения. Сообщество родственников мобилизованных начало заниматься волонтёрской деятельностью. Дети Дмитрия и Екатерины, 8 и 15 лет, придя в магазин, вместо сладостей для себя обязательно кладут в корзину бутылки воды или влажных салфеток — для посылок солдатам.

«Дети очень быстро повзрослели, видели, как мне тяжело. Ночами, бывало, даже плакали, особенно младший. Он с самого раннего возраста увлёкся военной тематикой и сказал, что, когда вырастет, будет военным — как папа. Вместо игр в машинки или роботов у нас каждый вечер своя «война». Мы идём в наступление на плюшевых медведей и «освобождаем» территорию кухни», — рассказывает женщина.

Фото из личного архива Дмитрий и его сослуживцы

А вот еще один мобилизованный, Станислав Смирнов (позывной «Мирный), пока лишь однажды был в новогоднем отпуске. Корреспонденту ИА Регнум он признаётся, что из-за сложности боевого участка распоряжение об отпуске пока не подписывают: регулярно появляются новые и новые боевые задачи, оперативная ситуация не позволяет отлучаться от службы. Станислав скучает по родному Сорочинску (Оренбургская обл.), но не унывает: всю сложность работы на фронте он понимает.

«Работа такая. Иногда бывает, что не до отпусков. Конечно, немного устаёшь. Ребятам, которые съездили в отпуск, всё-таки немножко полегче: они побывали дома, увидели родных и дальше с энтузиазмом выполняют свои боевые задачи. У меня после очередной отмены отпуска была небольшая грусть, но ничего страшного — пару дней погрустил и пережил», — говорит Станислав.

Вспоминая начало службы, «Мирный» признаётся, что расставаться с домом ему всегда было сложно, но перестроиться на выполнение задач на фронте проблемы не составляло: мужчина служил срочную службу в ВДВ, и этот опыт ему пригодился. Да и, как подчёркивает военный, у него сложились прекрасные отношения с командиром и сослуживцами: почти все они — местные, из Донецка.

«Со всеми прекраснейшие отношения, никаких конфликтных ситуаций не возникает. Единственное, в чём нам чуть сложнее — это в расстоянии до дома: мы не видим родных, а местные ребята всё-таки иногда получают увольнительные и могут попасть домой, к жёнам и семьям», — говорит он.

Контакт с родными солдаты поддерживают регулярно — на участке и в подразделении никаких проблем с этим нет, можно и переписываться, и созваниваться: «Правда, сейчас родные «достают» вопросами: «Когда ты уже приедешь?!». Хотел сделать сюрприз маме и попасть на её день рождения, уже даже билеты купил, но — не получилось. Но ничего! Улучшится обстановка, и пойду в отпуск».

Фото из личного архива

Свои талисманы есть и у Станислава: это рисунок его племянницы, который мужчина хранит в военном билете. С собой у него есть также и иконки с крестиком. А ещё один, не менее важный для него талисман — это рисунок мальчишки, пришедший в посылке с гуманитарной помощью.

Военный рассказывает, что все подарки, даже от других детей, солдаты бережно хранят. В числе таких подарков — небольшие вязаные игрушки, которые приходят к военным с гуманитарной помощью. Военные цепляют эти игрушки к своим рюкзакам. Наверняка они тоже верят: в случае опасности маленькая детская игрушка поможет им спастись. Точно так же, как плюшевый синий заяц, который спас одного из наших героев.