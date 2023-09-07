Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры России) рассчитывает договориться с производителями смартфонов о предустановке отечественного магазина приложений RuStore на ввозимые в Россию телефоны еще на стадии их сборки на заводах. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

Иван Шилов ИА Регнум

RuStore — это сетевой магазин приложений для мобильных устройств, который был разработан корпорацией VK при поддержке Минцифры и стал доступен для пользователей в мае 2022 года. Появление этого аналога магазинов App Store компании Apple и Google Play интернет-гиганта Google называли особо актуальным. В марте прошлого года в России перестали работать платёжные системы Apple Pay и Google Pay — и это сделало невозможным покупку платных приложений и функций, соответственно, через магазины Apple и Google.

Отметим, что западные магазины приложений зачастую предустанавливаются не только на американские iPhone или южнокорейские Samsung, но и на смартфоны китайского производства, которых всё больше на отечественном рынке.

RuStore, через который можно покупать приложения без проблем, выручает российских пользователей.

Но есть проблема, которую упомянул министр Шадаев и которая потребовала договариваться с производителями смартфонов. Поскольку на зарубежных заводах не предустанавливают RuStore, то ретейлеры — продавцы смартфонов — ставят этот магазин приложений самостоятельно, путём «вскрытия коробок». И из-за этого такой аппарат, «скорее всего, тут же слетает с гарантии», приводит «Интерфакс» слова Шадаева.

«Вопрос гарантий актуальный. Если ретейлер руками будет ставить, то гарантия пропадёт», — ещё раз подчеркнул глава Минцифры. Российские продавцы несут «дополнительные обременения и затраты», самостоятельно предустанавливая RuStore — и это сказывается на цене устройства.

Если Минцифры договорится с компаниями-производителями, то оснований задирать цены «из-за RuStore» не будет, а все гарантийные обязательства зарубежных фирм сохранятся, пояснил Шадаев.

В общем и целом, надо ожидать, что российскому министерству действительно удастся продавить добровольно-принудительную установку отечественных магазинов приложений. Такого мнения придерживается президент Международной академии digital-коммуникаций Андрей Яблонских.

«Если удастся это сделать, то это будет логичная история, — сказал Яблонских ИА Регнум. — Приложениями, о которых идёт речь, пользуются почти все, кто использует смартфоны. Без банковского сектора, госуслуг и других приложений наша жизнь стала бы невозможной. Если речь о том, сможет ли Минцифры договориться, то надо посмотреть, смогут ли продавить. Думаю, до момента санкций вопрос уже был в проработке, а тут вопрос исключительно к Минцифры — смогут ли они».

Сложности с «яблоками»

Минцифры рассчитывает, что есть перспектива договориться не только с теми фирмами, которые продают смартфоны в Россию «в белую», например с Huawei или Xiaomi, но и с производителями, которые ушли с нашего рынка, — Samsung и Apple.

Напомним, что в начале августа Минпромторг принял решение сохранить «самсунговскую» технику, в первую очередь мобильные телефоны, в списках для параллельного импорта. По технике Apple аналогичное решение было принято еще в мае 2022-го. Следовательно, продукция обоих гигантов попадает в Россию, и в наших интересах, чтобы на айфонах и смартфонах Samsung (работающих на Android) можно было бы без проблем установить RuStore.

По словам Шадаева, Минцифры намерено предложить Samsung ввести функцию стартовой загрузки при активации мобильного устройства. Это значит, что при выборе русского языка или России как региона пользователю будет предложено загрузить набор утверждённых в стране приложений.

Подобный механизм, отметим, уже работает на смартфонах Apple, которые ранее поставлялись в Россию.

Но с RuStore для айфонов, скорее всего, возникнет загвоздка. «Яблочные» разработчики принципиально не пускают посторонние магазины приложений на свою операционную систему iOS.

Это позволяет корпорации быть монополистом и «третейским судьёй» для всего контента в своём магазине приложений App Store. В рамках антироссийских санкций Apple начала массово удалять приложения попавших под ограничения российских компаний, в том числе Сбера и VK. Пользователи теряли возможность как скачивать их, так и обновлять. Попытки обхода «эппловских» ограничений чаще всего не дают результата.

Российские компании разрабатывают клиент-аналог, созданный в студии другого разработчика, но спустя какое-то время американские специалисты распознают подмену и блокируют даже такое «фантомное» приложение.

IT− и финтех-эксперт Сергей Вильянов в комментарии ИА Регнум согласился с такой оценкой в отношении iOS. По его словам, iOS не станет менять операционную систему из-за просьбы России.

«Несмотря на решения европейских регуляторов о разблокировке доступа к своему ПО (программному обеспечению. — Прим. ред.) для установки сторонних приложений, Apple пока держится. До тех пор, пока в теории такая возможность для операционной системы не появится, ждать чего-то немного наивно», — полагает Вильянов.

А вот с Samsung таких проблем не возникнет, считают эксперты. Как и на всех смартфонах, работающих на Android, сторонние магазины приложений существуют в большом изобилии — и их может открывать каждый желающий, пояснил Вильянов.

На что можно надеяться в диалоге с Apple, так это на то, что они согласятся допустить на свои телефоны другие платёжные системы (помимо своей Apple Pay, которая, вновь напомним, не работает в России с весны прошлого года). За это послабление, как ни странно, надо сказать спасибо Евросоюзу.

Еврокомиссия обвинила американскую фирму в нарушении конкурентных правил ЕС — как раз из-за монопольного положения Apple Pay на айфонах. По судебному решению, с марта будущего года Apple должна будет снять эти ограничения — и, вполне вероятно, «яблочники» этому последуют.

Но на другие послабления от Apple рассчитывать не следует.

Специалисты прогнозируют: «яблочники» согласятся на сторонние платёжные системы, но по остальным процессам Apple начнёт тянуть время. И это ещё более ускорит отказ россиян от «яблочных» телефонов в пользу техники более договороспособных производителей, например из того же Китая.

Если до начала СВО, в феврале 2022 года телефоны Apple занимали 17% российского рынка, то к началу 2023-го показатель упал до 5,5%, отмечал РБК. По данным «Мегафона», продажи айфонов упали на 22%, а по сведениям МТС — на 45%. К слову, менее популярными становятся и «Самсунги». Как сообщал в июне ТАСС, доля продаж смартфонов Samsung в розничных сетях российских операторов за март–май этого года упала вдвое по сравнению с теми же месяцами 2022-го.

А к сентябрю китайские бренды заняли почти 75% от всех продаж смартфонов, на первом месте — Хiaomi, за ней следуют Realme и Tecno, отмечало 6 сентября РИА Новости. При этом, как пояснили агентству представители рынка, доля телефонов Apple падает, несмотря на ожидаемый выход iPhone 15.

Возможно, заводская предустановка RuStore могла бы помочь Samsung и Apple притормозить падение продаж, но в условиях санкционных войн рациональная экономическая логика уходит на второй план.