Российское правительство ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. 21 сентября распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, и в тот же день оно начало действовать. Как сообщили в пресс-службе правительства, такое решение было принято в целях стабилизации цен на внутреннем рынке. О сроке окончания действия этих мер ничего не сообщается.

Иван Шилов ИА Регнум

Как отметили в Министерстве энергетики РФ, ограничения позволят предотвратить «серый» экспорт топлива, когда оно закупается на внутреннем рынке по внутренним же ценам, а затем продаётся за границей по более высокой стоимости. Помимо этого внутренний рынок сможет насытиться с помощью увеличения предложения, а это, в свою очередь, повлечёт за собой снижение цен, уточнили в ведомстве.

В подписанном Мишустиным распоряжении есть и исключения. Так, действие документа не касается поставок в страны ЕАЭС (а это Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия), Абхазию и Южную Осетию. Помимо этого ограничения России не действуют на поставки в рамках межправительственных соглашений и транзитных перевозок, а также в целях оказания гуманитарной помощи и обеспечения деятельности воинских формирований России на территориях иностранных государств и на товары физических лиц для личного пользования.

Директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов на заседании Совета Федерации уже заявил, что в ближайшее время произойдет повсеместное снижение цен на бензин и дизель в России как в крупном и мелком опте, так и в рознице на независимых АЗС. По его словам, снижение цен наблюдается уже несколько дней, и эта динамика продолжится.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в комментарии ИА Регнум подтвердил слова чиновников о том, что на оптовой цене на топливо решение правительства уже сказывается. По его словам, эта мера является жёсткой и радикальной, и неясно, как долго она будет длиться, но реакция биржевой цены видна уже сейчас.

«Решение скажется на независимой рознице, если оптовая цена придёт в нормальное положение, тогда независимые АЗС станут на один уровень с нефтяными компаниями. Естественно, ни о каком снижении розничной цены у нефтяных компаний речи быть не может, потому что цена де-факто регулируется ростом в рамках инфляции», — сказал Баженов.

По его словам, мера правительства направлена на снижение оптовой цены и стабилизацию ситуации, потому что ключевая проблема — именно в опте: «Если говорить про розницу, то есть сильный разрыв в ценах между нефтяными компаниями и независимыми сетями».

При этом специалист подчеркнул, что если передержать эту меру, то можно получить серьёзные негативные последствия для отрасли в виде перенасыщения внутреннего рынка, снижения объёмов переработки и массового кризиса производства. В текущих экономических реалиях это недопустимо, уточнил он, поэтому и рассматривается переход к гибким пошлинам в качестве следующей системной меры.

Замглавы топливной компании ГЭЙНФУЛ Анастасия Бунина в комментарии ИА Регнум также выразила уверенность, что решение правительства точно позволит насытить внутренний рынок страны нефтепродуктами, потому что на сегодняшний момент заметен дефицит, хоть и преимущественно дизельного топлива.

«Более того: мера была анонсирована вчера, а сегодня «Газпромнефть» снизил цены на оптовые поставки. Решение правительства уже сыграло положительную роль в виде оптимизации закупочных цен: появится топливо, начнёт дешеветь, и рынок будет насыщаться. Очень многие проблемы этот шаг сможет решить», — считает Бунина.

Не так давно в СМИ начала поступать информация о дефиците дизеля на заправках, причём тенденция стала заметна даже в Москве. Эксперты не исключили, что некоторые АЗС просто не захотели продавать дизель по старым ценам. Похожая история случилась и в Красноярске. Но там местные автовладельцы пожаловались не на дефицит, а на рост цен на топливо: по их словам, стоимость в течение двух дней подскочила аж на 4 рубля.

Проблема с ценами на бензин в регионах стояла настолько остро, что в середине сентября её пришлось прокомментировать президенту РФ Владимиру Путину. Как заявил глава государства, правительство «не среагировало своевременно» на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть.

«Но это регулируемая позиция, мы вчера только с главой [«Роснефти»] Игорем Ивановичем Сечиным разговаривали. У него своя позиция на этот счет есть. Но в целом производители и правительство договорились, как будут действовать в ближайшее время», — сказал тогда Путин.

Павел Баженов подчеркнул, что проблемы с топливом в регионах, скорее, логистические, чем производственные.

«Да, объёмов на бирже было недостаточно, спрос превышал предложение, и цена по цепочке росла: крупный опт растёт и растут цены в регионах на нефтебазах. Производство как было профицитным, такое и есть. Запасов тоже достаточно. Ключевая проблема в том, что если раньше доставка по ж/д-путям была 2–4 недели, то сейчас это длится до двух месяцев, и участники рынка не были готовы к такому. Объём вовремя не пришёл, запасы кончились, и всё остановилось», — сказал Баженов.

По его словам, топлива в стране хватает, его очень много в пути, но железнодорожная инфраструктура «не резиновая», а значит, снижение цены будет создавать возможность альтернативных поставок — например, автомобильным транспортом.

Анастасия Бунина согласилась с мнением, что проблема с топливом в регионах решится, поскольку закупочная цена выровняется.

«Преимущественно у независимых АЗС наблюдаются перебои с обеспечением бензином и дизельным топливом. Почему они происходят? Потому что цена в закупке сегодня выше, чем цена на вертикально интегрированных бензоколонках — таких как «Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл». Поэтому на многих независимых АЗС присутствует нехватка топлива», — отметила Бунина.

Она также напомнила, что производитель нефтепродуктов получает дотации от государства, и на внутреннем рынке таких дотаций наверняка будет больше: «Для добытчиков, переработчиков и конечных реализаторов топлива всё будет слабозаметным. Рынок нацелен на то, чтобы оптимизировать и централизовать реализацию нефтепродуктов как на внутреннем рынке, так и на экспортном. Предпринятые шаги это подтверждают».

Ограничение, введённое Россией, может радикально повлиять на топливные рынки Европы и Украины. Британское издание The Guardian сообщило, что цены на дизель в Европе подскочили на 5% и превысили тысячу долларов за тонну, а стоимость нефти марки Brent накануне выросла на 1% — до 94 долларов.

А как сказалось решение России на Украине? Специалисты полагают, что топливное эмбарго может привести к дефициту запасов не только в Европе, но и на Украине, ведь ВСУ массово закупает топливо на военные нужды именно у «европейских партнёров». В этой связи не исключено, что «топливный голод» сможет оставить украинских военных с неработающими грузовиками, танками и БТРами, а также с полностью нарушенной транспортной логистикой.