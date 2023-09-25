В Армении продолжает свою работу пункт приёма беженцев, прибывающих из Нагорного Карабаха после проигрыша непризнанной Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР) в недавней однодневной войне.

Александр Патрин/ТАСС

По официальным данным, которые 24 сентября озвучило правительство Армении, число вынужденных переселенцев, въехавших на территорию республики, составило 1050 человек, передаёт ТАСС.

Эскалация конфликта в регионе вынудила тысячи человек покинуть свои дома. Безопасное перемещение армян из Нагорного Карабаха в Армению обеспечивается российскими миротворцами.

Александр Патрин/ТАСС

Александр Патрин/ТАСС

Александр Патрин/ТАСС

Главный пункт приёма располагается в Сюникской области на юге республики, в начале Лачинского коридора, связывающего Армению и НКР. Специалисты на месте ведут списки новоприбывших. В рабочей группе по преодолению гуманитарного кризиса подчеркнули, что армянское правительство позаботится о первичных потребностях соотечественников. Там также подчеркнули, что беженцев из Арцаха будут размещать не только в Сюнике.

Александр Патрин/ТАСС

Александр Патрин/ТАСС

Точное количество эвакуированных будет известно только после регистрации. Сразу после завершения первичных процедур беженцы направляются в центр региона, город Горис — там расположен координационный центр, где эксперты оценивают нуждаемость беженцев. После этого происходит расселение сограждан. Беженцы могут получить питание и предметы первой необходимости.

Александр Патрин/ТАСС

Александр Патрин/ТАСС

Александр Патрин/ТАСС

Александр Патрин/ТАСС

Накануне власти НКР заявили, что в первую очередь планируется эвакуировать семьи, оставшиеся без домов в результате военных действий Азербайджана.

Александр Патрин/ТАСС

Александр Патрин/ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян несколько дней назад заявил, что Ереван намерен обеспечить комфортную жизнь армян в Нагорном Карабахе, однако он допустил и эвакуацию сограждан из региона. Власти Азербайджана, взявшие под контроль территорию Карабаха, пообещали местным армянам «перемены к лучшему», заверив, что стремятся «строить совместную жизнь на основе мира».

Ситуация в Карабахе станет одной из основных тем встречи азербайджанского президента Ильхама Алиева с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 25 сентября в Нахичевани.