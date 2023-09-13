Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились и провели переговоры 13 сентября на космодроме Восточный. Как ранее отмечало ИА Регнум, северокорейский руководитель посетил Россию впервые с 2019 года.

Беседа Путина и Кима продолжалась более пяти часов.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын

Российский лидер особо отметил: встреча с главой Северной Кореи состоялась в год 75-летия КНДР, которую первым среди стран мира признал Советский Союз, и в юбилей окончания корейской войны — в ней Москва и Пхеньян воевали на одной стороне. Путин также предложил своему визави обсудить экономическое взаимодействие, вопросы гуманитарного характера, ситуацию в регионе.

РИА Новости/Михаил Метцель Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын

Известия/Павел Волков Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный

Известия/Павел Волков Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын

РИА Новости/Михаил Метцель Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын

Российский лидер напомнил, что в отношении КНДР существуют «определенные ограничения» в виде санкций ООН, и Россия все эти ограничения соблюдает. «Но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить, обсуждаем, думаем об этом, и здесь тоже есть перспективы», — отметил Путин в интервью журналистам.

РИА Новости/Артем Геодакян Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын

Известия/Павел Волков

Известия/Павел Волков Президент РФ Владимир Путин председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын

Известия/Павел Волков Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын

В свою очередь, Ким Чен Ын назвал отношения с Россией «главным приоритетом» для Северной Кореи и выразил уверенность в победе российской армии и народа в их «священной борьбе» в ходе спецоперации на Украине.

РИА Новости/Владимир Смирнов

РИА Новости/Владимир Смирнов Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон на космодроме Восточный

РИА Новости/Владимир Смирнов Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын

РИА Новости/Михаил Метцель Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын

Известия/Павел Волков Президент РФ Владимир Путин председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын

Он также отметил роль России как космической державы. В своей речи он высказался о том, что Россия «поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и защиты своей безопасности в противовес гегемонистским силам».

На космодроме Восточный»оба лидера сперва осмотрели сборочный цех ракет «Ангара».

После этого состоялись переговоры двух делегаций, которые продлились около часа, а затем состоялась открытая для прессы часть мероприятия — она продлилась около десяти минут. После этого оба лидера общались в режиме тет-а-тет: обсуждение различных вопросов также заняло около часа. «Мы с товарищем Путиным углублённо обсудили военно-политическую ситуацию на Корейском полуострове и в Европе», — сказал Ким Чен Ын. Завершились переговоры официальным обедом.